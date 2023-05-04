WhatsApp'ın Android sürümü yeni tasarıma kavuşuyor: iOS gibi olacak

Yayınlanan resimlerden de görebileceğiniz üzere WhatsApp'ın Android uygulaması artık iOS sürümüne benziyor. Ana ekranın alt kısmında yeni bir gezinme çubuğu mevcut. Bu çözüm kullanıcıların sekmeler arasında geçiş yapmasını kolaylaştıracak.
Kullanıcılar arayüzde yenilik istiyordu
Android cihaz sahipleri son birkaç yıldır uygulamanın tasarımının yenilenmesini talep ediyordu. Kullanıcılar özellikle iOS'teki arayüzün Android versiyonunda da kullanılmasını istiyorlardı. Geri bildirimleri dikkate alan şirket buna kayıtsız kalmamış görünüyor.
Yeni arayüz şu anda bazı beta test kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Tüm Android kullanıcılarına ne zaman ulaşacağı henüz belli değil. Genellikle testler birkaç hafta içinde tamamlanıyor. Bu yüzden çok fazla beklememiz gerekmeyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah