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    Anlık Bildirim

    WhatsApp'ın Android sürümü yeni tasarıma kavuşuyor: iOS gibi olacak

    WhatsApp'ın Android uygulaması yeni bir görünüme kavuşuyor. Beta testleri başlayan arayüz güncellemesi ile Android sürümü iOS versiyonuna benzeyecek. İşte ilk görüntüler...
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    WhatsApp'ın Android sürümü yeni tasarıma kavuşuyor: iOS'a benzeye Tam Boyutta Gör
    Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp'ın Android uygulaması yeni bir görünüme kavuşuyor. WABetaInfo internet sitesi uygulamanın 2.23.8.4 numaralı beta sürümünde ortaya çıkan arayüz güncellemesinin ilk görüntülerini paylaştı.

    Yayınlanan resimlerden de görebileceğiniz üzere WhatsApp'ın Android uygulaması artık iOS sürümüne benziyor. Ana ekranın alt kısmında yeni bir gezinme çubuğu mevcut. Bu çözüm kullanıcıların sekmeler arasında geçiş yapmasını kolaylaştıracak.

    WhatsApp'ın Android sürümü yeni tasarıma kavuşuyor: iOS'a benzeye Tam Boyutta Gör

    Kullanıcılar arayüzde yenilik istiyordu

    Android cihaz sahipleri son birkaç yıldır uygulamanın tasarımının yenilenmesini talep ediyordu. Kullanıcılar özellikle iOS'teki arayüzün Android versiyonunda da kullanılmasını istiyorlardı. Geri bildirimleri dikkate alan şirket buna kayıtsız kalmamış görünüyor.

    Yeni arayüz şu anda bazı beta test kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Tüm Android kullanıcılarına ne zaman ulaşacağı henüz belli değil. Genellikle testler birkaç hafta içinde tamamlanıyor. Bu yüzden çok fazla beklememiz gerekmeyecek.

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    F
    farkil 4 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 4 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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