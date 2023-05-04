WhatsApp'ın Android sürümü yeni tasarıma kavuşuyor: iOS gibi olacak

Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp'ın Android uygulaması yeni bir görünüme kavuşuyor. WABetaInfo internet sitesi uygulamanın 2.23.8.4 numaralı beta sürümünde ortaya çıkan arayüz güncellemesinin ilk görüntülerini paylaştı.

Samsung'dan Apple iMac tasarımlı hepsi bir arada bilgisayar 7 sa. önce eklendi

Yayınlanan resimlerden de görebileceğiniz üzere WhatsApp'ın Android uygulaması artık iOS sürümüne benziyor. Ana ekranın alt kısmında yeni bir gezinme çubuğu mevcut. Bu çözüm kullanıcıların sekmeler arasında geçiş yapmasını kolaylaştıracak.

Tam Boyutta Gör

Kullanıcılar arayüzde yenilik istiyordu

Android cihaz sahipleri son birkaç yıldır uygulamanın tasarımının yenilenmesini talep ediyordu. Kullanıcılar özellikle iOS'teki arayüzün Android versiyonunda da kullanılmasını istiyorlardı. Geri bildirimleri dikkate alan şirket buna kayıtsız kalmamış görünüyor.

Yeni arayüz şu anda bazı beta test kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Tüm Android kullanıcılarına ne zaman ulaşacağı henüz belli değil. Genellikle testler birkaç hafta içinde tamamlanıyor. Bu yüzden çok fazla beklememiz gerekmeyecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

WhatsApp'ın Android sürümü yeni tasarıma kavuşuyor: iOS'a benzeye