    WhatsApp, iOS için yeni "Okunduktan sonra sil" özelliğini test ediyor

    WhatsApp, iOS tarafında yeni "View-Once" kaybolan mesaj özelliğini test etmeye başladı. Özellik, mesajların okunduktan kısa süre sonra otomatik silinmesini sağlıyor.

    WhatsApp, iOS uygulaması için yeni bir gizlilik özelliği üzerinde çalışıyor. Daha önce Android sürümünde test edilmeye başlanan "View-Once" kaybolan mesaj sistemi, şimdi iPhone kullanıcıları için de ortaya çıktı. WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre özellik, WhatsApp'ın iOS beta sürümü 26.19.10.72 içinde görüntülendi.

    WhatsApp'a yeni kaybolan mesaj sistemi geliyor

    Kaçıranlar için yeni sistem, mevcut kaybolan mesaj altyapısını genişleterek mesajların "okunduktan sonra" belirli süre içinde otomatik olarak silinmesini sağlıyor. Özellik, "Varsayılan mesaj zamanlayıcısı" bölümündeki "Okunduktan sonra" seçeneği üzerinden aktif hale getiriliyor. Kullanıcılar burada 5 dakika, 1 saat veya 2 saatlik süre seçeneklerinden birini belirleyebiliyor.

    Yeni sistemde mesajın silinme süreci hem gönderici hem alıcı tarafında ayrı şekilde işliyor. Örneğin kullanıcı sabah 10:00'da bir mesaj gönderip 5 dakikalık süre belirlerse, mesaj kendi cihazından 10:05'te otomatik olarak siliniyor. Karşı tarafta ise süre, mesajın okunmasıyla birlikte başlıyor. Mesaj saat 10:10'da okunursa, alıcının cihazından 10:15'te kaldırılıyor. Eğer mesaj hiç okunmazsa, sistem otomatik olarak 24 saat sonunda mesajı siliyor.

     

    WhatsApp'ın bu özellikle birlikte özellikle hassas içeriklerin paylaşımında daha güçlü bir gizlilik deneyimi sunması bekleniyor. Özellik mevcut "Bir Kez Görüntüle" mantığını klasik mesajlaşma sistemine taşımış olacak. Henüz sınırlı sayıda beta kullanıcısında aktif olan özelliğin, Android ve iOS için ne zaman kararlı sürüme geleceği ise şimdilik bilinmiyor.

