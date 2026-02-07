WhatsApp, yakın arkadaşlar listesiyle durum paylaşımını test ediyor

Tam Boyutta Gör WhatsApp, durum paylaşımlarına yönelik gizlilik seçeneklerini genişletecek yeni bir özellikle ortaya çıktı. WhatsApp yakın arkadaşlar özelliği, kullanıcıların durum güncellemelerini yalnızca seçtikleri kişilerle paylaşabilmesine imkân tanıyacak şekilde geliştiriliyor.

Spotify’da şarkı sözleri internetsiz de erişilebilir hale geldi 1 gün önce eklendi

İşte WhatsApp durum güncellemelerinde seçici paylaşım modeli:

Yeni sistemde kullanıcılar, durum güncellemelerini yakın arkadaşlarıyla paylaşmadan önce özel bir liste oluşturmak zorunda olacak. Bu listeyi oluşturmanın iki farklı yolu bulunuyor. Kullanıcılar ister doğrudan durum gizlilik ayarları üzerinden, ister durum paylaşım ekranının içinden bu listeyi yapılandırabilecek.

Yakın arkadaş listesinin dinamik yapıda olması da dikkat çeken bir diğer teknik detay. Kullanıcılar bu listeye istedikleri zaman kişi ekleyebiliyor veya çıkarabiliyor. Ancak yapılan değişiklikler, anlık olarak değil yalnızca bir sonraki durum güncellemesi için geçerli oluyor. Yani daha önce paylaşılmış bir durum, o anki listeye dahil olan kişiler tarafından görüntülenmeye devam ediyor.

Tam Boyutta Gör Kullanıcılar, bir durum paylaşımı yaparken bu yeni seçeneği tercih edebilecek ve paylaşımın yalnızca belirlenen kişilere ulaşmasını sağlayacak. Paylaşım sonrasında, yakın arkadaş listesinde yer alan kişiler, durumu paylaşan kullanıcının profil fotoğrafının etrafında farklı renkte bir halka görecek. Bu görsel işaret, seçilen kişilerin özel bir gruba dahil olduklarını açıkça anlamalarını sağlayacak.

Özellik şu anda aktif olarak geliştirme aşamasında bulunuyor ve henüz genel kullanıma açılmış değil. WhatsApp, bu süreçte yalnızca paylaşım tarafını değil alıcıların bu özel durum güncellemelerini nasıl deneyimleyeceğini de test ediyor. Testlerin tamamlanmasının ardından yakın arkadaşlar özelliğinin sınırlı sayıda beta test kullanıcısına sunulması ve geri bildirimlere göre son hâlinin şekillendirilmesi planlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

WhatsApp yakın arkadaşlar özelliği durum gizliliğini genişletiyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: