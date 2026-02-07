Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    WhatsApp, yakın arkadaşlar listesiyle durum paylaşımını test ediyor

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yakın arkadaşlar özelliğiyle durum paylaşımlarında yeni bir gizlilik katmanı sunmaya hazırlanıyor. İşte test aşamasındaki özelliğin detayları:

    WhatsApp yakın arkadaşlar özelliği durum gizliliğini genişletiyor Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, durum paylaşımlarına yönelik gizlilik seçeneklerini genişletecek yeni bir özellikle ortaya çıktı. WhatsApp yakın arkadaşlar özelliği, kullanıcıların durum güncellemelerini yalnızca seçtikleri kişilerle paylaşabilmesine imkân tanıyacak şekilde geliştiriliyor.

    İşte WhatsApp durum güncellemelerinde seçici paylaşım modeli:

    Yeni sistemde kullanıcılar, durum güncellemelerini yakın arkadaşlarıyla paylaşmadan önce özel bir liste oluşturmak zorunda olacak. Bu listeyi oluşturmanın iki farklı yolu bulunuyor. Kullanıcılar ister doğrudan durum gizlilik ayarları üzerinden, ister durum paylaşım ekranının içinden bu listeyi yapılandırabilecek.

    Yakın arkadaş listesinin dinamik yapıda olması da dikkat çeken bir diğer teknik detay. Kullanıcılar bu listeye istedikleri zaman kişi ekleyebiliyor veya çıkarabiliyor. Ancak yapılan değişiklikler, anlık olarak değil yalnızca bir sonraki durum güncellemesi için geçerli oluyor. Yani daha önce paylaşılmış bir durum, o anki listeye dahil olan kişiler tarafından görüntülenmeye devam ediyor.

    WhatsApp yakın arkadaşlar özelliği durum gizliliğini genişletiyor Tam Boyutta Gör
    Kullanıcılar, bir durum paylaşımı yaparken bu yeni seçeneği tercih edebilecek ve paylaşımın yalnızca belirlenen kişilere ulaşmasını sağlayacak. Paylaşım sonrasında, yakın arkadaş listesinde yer alan kişiler, durumu paylaşan kullanıcının profil fotoğrafının etrafında farklı renkte bir halka görecek. Bu görsel işaret, seçilen kişilerin özel bir gruba dahil olduklarını açıkça anlamalarını sağlayacak.

    Özellik şu anda aktif olarak geliştirme aşamasında bulunuyor ve henüz genel kullanıma açılmış değil. WhatsApp, bu süreçte yalnızca paylaşım tarafını değil alıcıların bu özel durum güncellemelerini nasıl deneyimleyeceğini de test ediyor. Testlerin tamamlanmasının ardından yakın arkadaşlar özelliğinin sınırlı sayıda beta test kullanıcısına sunulması ve geri bildirimlere göre son hâlinin şekillendirilmesi planlanıyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    apartman kutusundan internet hattı çekmek seg tv alınır mı kombiden tık tık ses gelmesi kemal sunal boyu lodux 30 mg kullananlar yorumları kadınlar kulübü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 40 Pro 5G
    Tecno Camon 40 Pro 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus VivoBook Go 15
    Asus VivoBook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum