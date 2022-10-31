Instagram'da büyük hata: Herhangi bir sebep olmadan hesapları askıya alıyor!

Tam Boyutta Gör Instagram bugün yazılımsal açıdan kötü gün geçiriyor. Sabah saatlerinde çoğu kullanıcıda uygulama 10 saniyede bir çöküyordu. Bu defa herhangi bir gerekçe olmadan çok sayıda kullanıcıya “Hesabınız askıya alındı” uyarısı gösterilmeye başlandı.

Kullanıcılara gösterilen uyarı ekranında “Hesabını 31 Ekim 2022 tarihinde askıya aldık. Bu karara katılmadığını bildirmek için 30 günün kaldı” yazıyor ve hesabına erişemiyor. Diğer kullanıcılar da hesaptaki gönderilere erişemiyor.

Instagram giriş (login) yapamıyorum sorunu nasıl çözülür? 2 ay önce eklendi

Uyarı ekranında itiraz butonu bulunuyor ancak itiraz işlemi de yapılamıyor. Mail ve SMS doğrulama kodlarını girdikten sonra yükleme ekranında kalıyor.

Instagram hesabım askıya alındı ne demek?

Instagram hesabınızın askıya alındığı uyarısı ile karşılaşıyorsanız üzülmenize gerek yok.Sosyal medyada pek çok kullanıcı bu problemden şikayet ediyor. Sadece Türkiye’de değil dünya genelinde binlerce kullanıcının hesabı durup dururken askıya alınmış durumda. Bu da sorunun Instagram kaynaklı olduğu anlamına geliyor.

Instagram'dan açıklama

Instagram, Twitter üzerinden bir açıklama yayınlayarak sorunun farkında olduklarını ve çözümü için uğraştıklarını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, "Bazılarınızın Instagram hesabına erişim sorunları yaşadığının farkındayız. Bu sorunu inceliyoruz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Güncelleme: "Hesabım askıya alındı" sorunu giderildi

Bugün yaklaşık olarak saat 16.00'da başlayan problem, saat 17.50 itibarıyla giderildi. Herhangi bir işlem yapmaya gerek kalmadan hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

Instagram hesabı askıya alma itirazı nasıl yapılır?

instagram hesap kurtarma için mobil uygulamadan veya web üzerinden itiraz edebilirsiniz. Mobil uygulamadan itiraz için; askıya alınan hesabınıza mobil uygulamadan giriş yapın. "Hesabı askıya aldık" uyarısının altındaki "Kara katılmadığını belirt" butonuna tıklayın. Doğrulama ekranına Instagram'a kayıtlı mail adresinizi girin ve mail doğrulama kodunu doldurun. Kayıtlı telefon numaranızı girin ve SMS onay kodunu girin. Son sayfada itiraz butonunu göreceksiniz. Instagram webden itiraz için Askıya Alınan Hesap İtirazı sayfasını ziyaret edin. Hesaba kayıtlı isim soyisim, e-posta ve telefon bilgilerinizi girin. İtiraz metnini doldurun. Gönder butonuna basarak askıya alınan hesabınız için itiraz etmiş olacaksınız. Eğer hesabınızı mobil uygulamadan onaylamanız yönünde uyarı verirse Instagram'daki sorunun çözülmesini beklemekten başka çareniz bulunmuyor. Instagram'daki sorun giderilene kadar hesabınızı açamayacaksınız.

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