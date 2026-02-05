Spotify şarkı sözleri artık çevrim dışı: İşte deneyimi iyileştiren 3 yenilik

Tam Boyutta Gör Spotify şarkı sözleri altyapısında kapsamlı bir güncellemeye giderek dinleyicilerin müzikle kurduğu etkileşimi daha işlevsel hale getiren üç yeni geliştirmeyi küresel ölçekte kullanıma sundu. Platform, hem ücretsiz hem de premium kullanıcıları kapsayan bu yeniliklerle kullanıcı etkileşimini artırmayı hedefliyor.

Spotify şarkı sözlerinde çeviri, çevrim dışı erişim ve yeni arayüz dönemi

Spotify’ın duyurduğu en dikkat çekici yeniliklerden biri şarkı sözü çevirilerinin artık küresel çapta erişilebilir hale gelmesi oldu. İlk olarak 2022 yılında sınırlı sayıda pazarda kullanıma sunulan bu özellik, geçen yıl 25’ten fazla ülkeye genişletilmişti. Yeni güncelleme ile birlikte, çeviri desteği dünya genelindeki kullanıcılara açıldı. Çevirisi bulunan şarkılarda, orijinal sözlerin hemen altında yer alan çeviri simgesi aracılığıyla içerik görüntülenebiliyor ve çeviriler cihazın sistem diline göre otomatik olarak sunuluyor. Üstelik özellik, hem ücretsiz hem de premium hesaplarda ullanıma sunuldu.

Güncellemenin ikinci ayağı, özellikle mobil kullanım senaryolarında fark yaratan çevrimdışı şarkı sözleri desteği oldu. Premium kullanıcılar, daha önce indirdikleri parçaları internet bağlantısı olmadan dinleyebiliyordu ancak şarkı sözlerine erişim için çevrimiçi olmak gerekiyordu. Yeni sistemle birlikte, indirilen parçaların şarkı sözleri de otomatik olarak cihaza kaydediliyor. Bu sayede metro yolculuğu, uçuş veya kapsama alanının zayıf olduğu bölgelerde bile şarkı sözleri kesintisiz şekilde takip edilebiliyor.

Üçüncü yenilik ise Spotify’ın mobil arayüzünde yaptığı görsel ve işlevsel bir düzenlemeyi kapsıyor. Şarkı sözü önizlemeleri artık parça çalarken albüm kapağının veya kısa Canvas videosunun hemen altında görüntüleniyor. Bu konumlandırma, şarkı sözlerini görmek için ekran içinde ek bir kaydırma yapma ihtiyacını azaltıyor ve sözleri dinleme deneyiminin doğal bir parçası haline getiriyor.

Ayrıca yeni şarkı sözü önizlemeleri, iOS ve Android işletim sistemine sahip mobil cihazlar ile tabletlerde, ücretsiz ve premium kullanıcılar için dünya çapında kullanıma sunuluyor. Kullanıcılar dilerse Şimdi Çalıyor ekranındaki üç noktalı menü üzerinden Şarkı Sözleri Kapalı seçeneğini kullanarak bu önizlemeleri devre dışı bırakabiliyor.

