Twitter'da korsan film paylaşımı: Milyonlarca kişi izledi!

Nisan ayında vizyona giren The Super Mario Bros. Movie (Süper Mario Kardeşler Filmi) adlı filmden görüntüler Twitter’da uzun bir süre kaldı. Dokuz milyondan fazla kişi yeni Super Mario filmini ücretsiz izledi.
9 milyondan fazla izleme!
Bu arada Super Mario Kardeşler Filmi, dünya genelinde 1 milyar doların üzerinde hasılat yaparak gişe rekoru kırdı ve Amerika’da art arda dört hafta en çok izlenen film oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah