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    Twitter'da korsan film paylaşımı: Milyonlarca kişi izledi!

    Elon Musk'ın düzenlemeleriyle sıkça gündeme gelen Twitter'da bir kullanıcı, milyonlarca kişiye bedava film izletti. Yeni vizyona giren filmden görüntüler, birkaç gün sosyal platformda durdu.
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    twitterda filmin tamamını paylaştı Tam Boyutta Gör
    Twitter Blue abonelerine 60 dakikaya kadar video yükleme izni veriliyor. Normalde bu süre 10 dakika ile sınırlı. Twitter Blue abonesi olan bir kullanıcı, hafta sonu Super Mario filminin tamamını platforma yükledi.

    Nisan ayında vizyona giren The Super Mario Bros. Movie (Süper Mario Kardeşler Filmi) adlı filmden görüntüler Twitter’da uzun bir süre kaldı. Dokuz milyondan fazla kişi yeni Super Mario filmini ücretsiz izledi.

    9 milyondan fazla izleme!

    twitterda bedava film Tam Boyutta Gör
    Telif hakkı yasalarını açıkça ihlal eden video, Pazar gününe kadar platformda kaldı. Film, sonrasında  kaldırıldı ve paylaşan kullanıcı platformdan uzaklaştırıldı. Telif hakkıyla korunan filmlerin paylaşımı platformda ilk değil; Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı, Avatar gibi gişe rekoru kıran filmler de paylaşıldı ancak bunlar fragman tarzında kısa görüntülerdi. Super Mario Bros. filmi, iki parça halinde (filmin ilk saati ve son 32 dakikası şeklinde) paylaşıldı.

    Bu arada Super Mario Kardeşler Filmi, dünya genelinde 1 milyar doların üzerinde hasılat yaparak gişe rekoru kırdı ve Amerika’da art arda dört hafta en çok izlenen film oldu.

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    F
    farkil 22 saat önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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