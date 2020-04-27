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    Wi-Fi 7 standardıyla "yüksek hızlı" kablosuz internetin kapıları aralanacak: 30Gbps veri aktarım hızı

    Gelecek nesil Wi-Fi 7 standardıyla birlikte saniyede 30Gbps veri aktarım hızına ulaşılabilir. Böylelikle kablolu internet hızları ile kablosuz internet hızları arasındaki makas biraz daha daralacak.
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    Ağ Ürünleri
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Wi-Fi 7 standardıyla
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    Wi-Fi 6 standardına geçiş süreci bir yana Wi-Fi Birliği, Wi-Fi standartlarını yöneten üst kuruluş, yeni kablosuz ağ standardı üzerinde çalışmalarına çoktan başlamış durumda. Wi-Fi 7 olarak isimlendirilmesi beklenen bu ağ standardıyla birlikte, teorik olarak 30Gbps veri aktarım hızına ulaşılacağı ifade ediliyor. 

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    Wi-Fi 7 standardı ile birlikte yüksek hızlı kablosuz internet deneyimi yaşatılacak

    Wi-Fi 7 standardının teorik olarak ulaşabileceği maksimum iletim hızının, 9.6Gbps aktarım hızlarına ulaşabilen Wi-Fi 6 standardının üç katı olan 30Gbps'ye ulaşabileceği bildiriliyor. Bu da uygun koşullar sağlandığı takdirde saniyede 3.75 GB veri indirebilme kabiliyeti demek. Ancak bu hızların teorik olduğunu, gerçek kullanımda bu hızlara ulaşabilmenin çok da mümkün olmadığını göz ardı etmemek gerek. 

    Henüz geliştirilme aşamasında olan Wi-Fi 7 standardıyla birlikte 8 şeritli veri akışını destekleyen mevcut MU-MIMO ağ teknolojisi de vites yükseltecek. Kablosuz yönlendiricinin birden fazla cihazla aynı anda iletişim kurmasını ve veri alış verişi yapmasına olanak tanıyan MU-MIMO teknolojisi, bant genişliğini bölerek birden fazla cihazın aynı ağa aynı anda bağlanmasını sağlıyor. Wi-Fi 7 ile birlikte duyurulacak olan CMU-MIMO teknolojisiyle birlikte ise bu veri akışı 16 şeritten sağlanmaya başlanacak. Böylelikle cihazlar, daha koordineli bir şekilde aynı ağa bağlanabilecek. Bu da ağ performansının artması ve daha az gecikme yaşanması anlamına geliyor.

    Geleneksel 2.4GHz ve 5GHz bantlarının yanı sıra 6GHz frekans bandını da destekleyecek olan yeni standartta, 4096-QAM sinyal modülasyon yöntemine geçiş yapılacağı ifade ediliyor. Wi-Fi 7 standardının veri iletim hızındaki artışı buna borçlu olduğu söyleniyor. Yeni kablosuz ağ standardının 2024'ten önce sertifikalandırılması beklenmiyor.



    https://www.gizchina.com/2020/04/26/wifi-7-coming-it-can-reach-a-speed-of-30gbps/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    ramis78 (ramis yelkenci) 18 dk.
    mevcut alt yapıyla maalesef hayal gibi duruyor
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    lektonstar (ümit AKDENİZ) 58 dk.
    Evde internet hızında 8 Mbps yi zor görüyoruz, Wifi 50 gelse ne yazar. 20 yıl sonra falan dikkate alabiliriz bu konuları.
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    rakanishu 1 sa.
    Her yeni wifi standartını internet hızıyla ilişkilendirmeyin yahu. Bunun lokal kullanımı var, çoklu bağlanması var, düşük güç tüketimi var, veri güvenliği var; biraz geniş çaplı düşünün. Teknoloji zırt diye çıkmıyor ayrıca; sertifikasyonu süreci var, donanım tarafı var. Editör arkadaş kaynaktaki bilgilere "yüksek hızda kablosuz internet" diye yorumunu katınca ortalık karışmış anlaşılan..
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    AskN0More (Nizam Samanlı) 1 sa.
    Ülkemizde henüz AC standardını gören ortalama kullanıcı sayısı bile N standardını kullanandan azdır. Öyle tahmin ediyorum. Wifi 6 destekleyen anakartlar belki ama router kullanan ise gerçekten cok azdır. 7-8-10 gelsin abi tutmayın küçük enişteyi :)
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 sa.
    Bizi ilgilendirmeyen haberler serisi
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    tolgatelli (Tolga Telli) 3 sa.
    Türkiye için bunlar geçerli değil şekerim, daha bu altyapıyla 10yıl sonra belki görürüz bu hızları
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    cangunner (Can Güner) 4 sa.
    5G için ortalığı ayağa kaldıranlar bakalım wifi 7 için ne yapacak
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