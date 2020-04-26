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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HTC küllerinden doğuyor: HTC Desire 20 Pro modeli ufukta göründü

    Bir zamanların "efsane" akıllı telefon üreticilerinden olan HTC, Desire 20 Pro modeliyle sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. İşte HTC Desire 20 Pro'ya dair gelen ilk bilgiler:
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    HTC küllerinden doğuyor: HTC Desire 20 Pro modeli ufukta göründü
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    Bir süredir mali sıkıntılarla boğuşan Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC, orta seviye yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.

    HTC Desire 20 Pro olarak adlandırılacağı söylenen telefon; Geekbench testinde boy gösterirken, tasarım ve diğer bazı detaylar da HTC ile ilgili tutarlı sızıntılarıyla bilinen LlabTooFeR isimli Twitter hesabı tarafından paylaşıldı.

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    HTC Desire 20 Pro performans testinde

    Geekbench 5.1.1 testine konuk olan HTC Desire 20 Pro; tek çekirdeği yük altındayken 312 puan elde ederken, 8 çekirdek birden yük altındayken ise 1367 puan almış.

    Test sonuçları, telefonun performansı hakkında olduğu kadar teknik özellik tarafında da birtakım bilgiler içeriyor. Zira teste tabi tutulan HTC Desire 20 Pro'nun 6 GB RAM'e sahip olduğu ve Android 10 işletim sistemini çalıştırdığı görülüyor.

    Geekbench sonucu, temel frekans hızı 1.8 GHz olan 8 çekirdekli bir Qualcomm işlemcinin HTC Desire 20 Pro'ya güç verdiğini de ortaya koyuyor. Bu işlemcinin çoğunlukla orta sınıf akıllı telefon ve tabletlerde kullanılan Snapdragon 665 olduğu tahmin ediliyor. 

    Geçtiğimiz yıl duyurulan Snapdragon 665 yonga seti, 11 nm fabrikasyon süreciyle üretiliyor. Adreno 610 grafik birimine ev sahipliği yapan Snapdragon 665, işlemci tarafında ise dört adet 1.8 GHz hızında çalışan Kryo 260 Silver verimlik ve dört tane de 2.0 GHz hızında çalışan Kryo 260 Gold yüksek performans çekirdeği olmak üzere toplamda 8 çekirdekli bir CPU birimi bulunuyor.

    Ekranda OnePlus 8, arka tarafta ise Xiaomi Mi 10 esintileri taşıyacak

    HTC Desire 20 Pro'nun ön taraftan delikli ekran tasarıyla gelen OnePlus 8'i, arka tarafta ise kamera dizilimiyle birlikte Xiaomi Mi 10'u andıracağı söyleniyor.   

    3.5 mm kulaklık girişine ev sahipliği yapacağı söylenen telefonla ilgili başka herhangi bir bilgi bulunmuyor. İlerleyen günlerde HTC Desire 20 Pro'ya dair daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. 



    https://browser.geekbench.com/v5/cpu/1866897 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    MuhammetTingis 1 sa. yeni yorumcu en beğenilen jasonw
    2014'te değiliz yahu
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    GwynBleidd48 23 dk.
    Hatceee fiyatı uygun tut
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    mcrew (kemal kemal) 43 dk.
    Aldıktan iki ay sonra güncellemeleri kesen bir telefonu neden alayım. Yaz kış saati uygulaması değiştiğinde bile diğer markalar yeni saat güncellemesini anında yaparken htc kullanıcılari aylarca saatini manual ayarlamak zorunda kaldı.
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    jasonw 1 sa.
    iOS kullanıcı olarak Android'e geçmeye değer tek marka beni gözümde. Belki bir de Sony
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    MuhammetTingis 1 sa. yeni yorumcu jasonw
    2014'te değiliz yahu
    Yanıtla +4
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