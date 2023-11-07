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    Wiko Hi Enjoy 60s 5G akıllı telefon HarmonyOS ile geliyor

    Wiko Hi Enjoy 60s 5G akıllı telefon modelinde 6.75 inçlik 720p LCD ekran, Dimensity 700 yonga seti, 128GB/256GB depolama, 13MP+2MP arka kamera gibi özellikler yer alıyor.
    Wiko Hi Enjoy 60s 5G Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde de yaptığı reklamlarla dikkatleri bir anda üzerine çeken Fransız Wiko akıllı telefon firması, bu kez HarmonyOS işletim sistemi ile çalışan bir model hazırladı. Daha doğrusu tasarımın lisansını aldı diyebiliriz.

    Wiko Hi Enjoy 60s 5G özellikleri ve fiyatı

    Çin sermayesi altında bulunan Fransız Wiko genelde Çinli modellerin tasarımını lisanslayarak kendi logosu altında satıyor. Örneğin Wiko T60 modeli Cubot P80 modelinin birebir aynısı Wiko Hi Enjoy 60s 5G modeli de Huawei Enjoy 60 ile hemen tüm özelliklerini paylaşıyor. Sadece kamera tarafı kırpılmış. Bu bakımdan isminde S takısı var. Orijinal Huawei Enjoy 60 modelini temel alan bir Wiko modeli daha mevcut.

    Wiko Hi Enjoy 60s 5G modelinde 6.75 inçlik 720p LCD ekran, Dimensity 700 yonga seti, 128GB/256GB depolama, 13MP+2MP arka kamera, 8MP ön kamera, 6000mAh batarya, 22.5W hızlı şarj gibi özellikler yer alıyor. HarmonyOS ile de uyumlu telefonlara hızlı bir şekilde eşleşme sağlıyor. Wiko Hi Enjoy 60s 5G modeli 190$ ve 220$ fiyatları ile Çin’de satışa sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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