Wiko Hi Enjoy 60s 5G akıllı telefon HarmonyOS ile geliyor

Tam Boyutta Gör Ülkemizde de yaptığı reklamlarla dikkatleri bir anda üzerine çeken Fransız Wiko akıllı telefon firması, bu kez HarmonyOS işletim sistemi ile çalışan bir model hazırladı. Daha doğrusu tasarımın lisansını aldı diyebiliriz.

Wiko Hi Enjoy 60s 5G özellikleri ve fiyatı

Çin sermayesi altında bulunan Fransız Wiko genelde Çinli modellerin tasarımını lisanslayarak kendi logosu altında satıyor. Örneğin Wiko T60 modeli Cubot P80 modelinin birebir aynısı Wiko Hi Enjoy 60s 5G modeli de Huawei Enjoy 60 ile hemen tüm özelliklerini paylaşıyor. Sadece kamera tarafı kırpılmış. Bu bakımdan isminde S takısı var. Orijinal Huawei Enjoy 60 modelini temel alan bir Wiko modeli daha mevcut.

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Wiko Hi Enjoy 60s 5G modelinde 6.75 inçlik 720p LCD ekran, Dimensity 700 yonga seti, 128GB/256GB depolama, 13MP+2MP arka kamera, 8MP ön kamera, 6000mAh batarya, 22.5W hızlı şarj gibi özellikler yer alıyor. HarmonyOS ile de uyumlu telefonlara hızlı bir şekilde eşleşme sağlıyor. Wiko Hi Enjoy 60s 5G modeli 190$ ve 220$ fiyatları ile Çin’de satışa sunulacak.

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Wiko Hi Enjoy 60s 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı