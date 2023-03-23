Huawei Enjoy 60 tanıtıldı: Haftada iki şarj yetecek

Tam Boyutta Gör Huawei bugün düzenlediği etkinlikte amiral gemisi P60 ve katlanabilir Mate X3'ü tanıtmakla kalmadı aynı zamanda orta sınıf Enjoy 60 modelini de duyurdu. Cihaz yüksek kapasiteli bataryası, büyük ekranı ve uygun fiyat etiketiyle öne çıkıyor.

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Huawei Enjoy 60'ın Kirin 710A gibi pek de iddialı olmayan bir platformu temel aldığını belirtelim. Akıllı telefon 1600 x 720 piksel çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızı sunan 6.75 inç boyutunda damla çentikli bir LCD ekran taşıyor.

Tam Boyutta Gör Cihazın ön yüzünde 8 megapiksel selfie kamerasına yer verilmiş. Arka panelinde 48 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü içeren çift kamera sistemi var. Akıllı telefonun gövdesi 8.98 mm kalınlığında, ağırlığı ise 199 gram.

HarmonyOS 3.0 ile geliyor

Huawei Enjoy 60'ın ana özelliği 6.000 mAh gibi oldukça yüksek kapasiteli bir batarya taşıması. Cihazda 22.5W hızlı şarj desteği mevcut. Huawei yetkilileri akıllı telefonu tek şarjla 4 güne kadar dayanabileceğini söylüyor. Yani haftada iki kez şarj etmek yetecek.

Tam Boyutta Gör Yeni modelin diğer özelliklerini yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı, 3.5 mm kulaklık girişi, USB Type-C portu ve Bluetooth 5.1 bağlantısı olarak sıralayabiliriz. Kutudan HarmonyOS 3.0 yüklü şekilde çıkan cihaz 24 Mart'ta Çin'de satışa çıkacak.

Huawei Enjoy 60 Özellikleri:

Ekran: 6.75 inç, LCD, 1600 x 720 piksel, 60 Hz

6.75 inç, LCD, 1600 x 720 piksel, 60 Hz İşlemci: Kirin 710A

Kirin 710A Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 128/256 GB

128/256 GB Pil: 6.000 mAh (22ç5W hızlı şarj)

6.000 mAh (22ç5W hızlı şarj) Kameralar: 48 MP (ana), 2 MP (derinlik sensörü), 8 MP (ön)

48 MP (ana), 2 MP (derinlik sensörü), 8 MP (ön) İşletim sistemi: HarmonyOS 3.0

HarmonyOS 3.0 Kalınlık ve ağırlık: 8.98 mm, 199 gram

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Huawei Enjoy 60 Fiyatı:

8 GB + 128 GB - 190 dolar

8 GB + 256 GB - 220 dolar

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Huawei Enjoy 60 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı