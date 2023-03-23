Huawei Enjoy 60 tanıtıldı: Haftada iki şarj yetecek

Huawei Enjoy 60'ın Kirin 710A gibi pek de iddialı olmayan bir platformu temel aldığını belirtelim. Akıllı telefon 1600 x 720 piksel çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızı sunan 6.75 inç boyutunda damla çentikli bir LCD ekran taşıyor.
HarmonyOS 3.0 ile geliyor
Huawei Enjoy 60'ın ana özelliği 6.000 mAh gibi oldukça yüksek kapasiteli bir batarya taşıması. Cihazda 22.5W hızlı şarj desteği mevcut. Huawei yetkilileri akıllı telefonu tek şarjla 4 güne kadar dayanabileceğini söylüyor. Yani haftada iki kez şarj etmek yetecek.
Huawei Enjoy 60 Özellikleri:
- Ekran: 6.75 inç, LCD, 1600 x 720 piksel, 60 Hz
- İşlemci: Kirin 710A
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 128/256 GB
- Pil: 6.000 mAh (22ç5W hızlı şarj)
- Kameralar: 48 MP (ana), 2 MP (derinlik sensörü), 8 MP (ön)
- İşletim sistemi: HarmonyOS 3.0
- Kalınlık ve ağırlık: 8.98 mm, 199 gram
Huawei Enjoy 60 Fiyatı:
8 GB + 128 GB - 190 dolar
8 GB + 256 GB - 220 dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)