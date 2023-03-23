Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Enjoy 60 tanıtıldı: Haftada iki şarj yetecek

    Çinli teknoloji devi Huawei bugün düzenlediği etkinlikte orta sınıf bir akıllı telefon da tanıttı. Şirket, Huawei Enjoy 60'ın tek şarjla tam 4 güne kadar dayanabilececeğini söylüyor.
    Oy Ver
    Huawei Enjoy 60 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Huawei bugün düzenlediği etkinlikte amiral gemisi P60 ve katlanabilir Mate X3'ü tanıtmakla kalmadı aynı zamanda orta sınıf Enjoy 60 modelini de duyurdu. Cihaz yüksek kapasiteli bataryası, büyük ekranı ve uygun fiyat etiketiyle öne çıkıyor.

    Huawei Enjoy 60'ın Kirin 710A gibi pek de iddialı olmayan bir platformu temel aldığını belirtelim. Akıllı telefon 1600 x 720 piksel çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızı sunan 6.75 inç boyutunda damla çentikli bir LCD ekran taşıyor.

    Huawei Enjoy 60 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Cihazın ön yüzünde 8 megapiksel selfie kamerasına yer verilmiş. Arka panelinde 48 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü içeren çift kamera sistemi var. Akıllı telefonun gövdesi 8.98 mm kalınlığında, ağırlığı ise 199 gram.

    HarmonyOS 3.0 ile geliyor

    Huawei Enjoy 60'ın ana özelliği 6.000 mAh gibi oldukça yüksek kapasiteli bir batarya taşıması. Cihazda 22.5W hızlı şarj desteği mevcut. Huawei yetkilileri akıllı telefonu tek şarjla 4 güne kadar dayanabileceğini söylüyor. Yani haftada iki kez şarj etmek yetecek.

    Huawei Enjoy 60 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Yeni modelin diğer özelliklerini yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı, 3.5 mm kulaklık girişi, USB Type-C portu ve Bluetooth 5.1 bağlantısı olarak sıralayabiliriz. Kutudan HarmonyOS 3.0 yüklü şekilde çıkan cihaz 24 Mart'ta Çin'de satışa çıkacak.

    Huawei Enjoy 60 Özellikleri:

    • Ekran: 6.75 inç, LCD, 1600 x 720 piksel, 60 Hz
    • İşlemci: Kirin 710A
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Depolama: 128/256 GB
    • Pil: 6.000 mAh (22ç5W hızlı şarj)
    • Kameralar: 48 MP (ana), 2 MP (derinlik sensörü), 8 MP (ön)
    • İşletim sistemi: HarmonyOS 3.0
    • Kalınlık ve ağırlık: 8.98 mm, 199 gram

    Huawei Enjoy 60 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Huawei Enjoy 60 Fiyatı:

    8 GB + 128 GB - 190 dolar
    8 GB + 256 GB - 220 dolar

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 15 saat önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 3 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 4 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 6 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    0850 numara engelleme turkcell kombiden tık tık ses gelmesi beyaz eşya yorumları egzozdan koku gelmesi dizel doğalgazlı ocağı tüpe çevirme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI NB GF63 THIN 11UD-615XTR
    MSI NB GF63 THIN 11UD-615XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    ARCHITECT-PRO
    ARCHITECT-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız