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    Windows 10 platformuna tematik Başlangıç menüsü geliyor

    Gelecek yıl dağıtılması beklenen yeni güncelleme ile birlikte tema renkleri değişebilen Başlangıç menüsü, daha fazla kişiselleştirilebilen görev çubuğu gibi yenilikler gelecek.
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    İşletim Sistemleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Windows 10 platformuna tematik Başlangıç menüsü geliyor
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    Windows 10 güncellemeleri son yıllarda çökmeye kadar varan sorunlara neden olmasıyla anılmaya başladı ancak Microsoft pek çok önemli yeniliği de kullanıcılara sunmuş durumda. Gelecek yılın güncelleme paketleri de belli olmaya başladı.

    Temalı Başlangıç menüsü

    Geliştirici kanalına dağıtılan Windows 10 Build 20161 beta sürümünde pek çok ilginç yenilik de yer alıyor. Microsoft’un bunların sadece bir kısmını Insider programına sunacağı yeniliklerin başında tematik Başlangıç menüsü geliyor.

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    Başlangıç menüsünde artık daha elden geçirilmiş bir tasarım yer alacak. Uygulama listesi ve yan tarafındaki karo düzeninin arka planındaki renk paleti kaldırılıyor ve daha şeffaf bir tasarıma geçiliyor. Bu tasarım sayesinde arka plan temaları değiştiği zaman Başlangıç menüsünün rengi de uyum sağlayacak.

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    Windows 10 karanlık moda geçiş yaptığınızda Kişiselleştirme menüsüne geçerek Renk seçeneğine girdiğinizde farklı renk temalarını uygulayabilme imkanınız olacak.

    Diğer taraftan Alt+Tab kombinasyonu aktif uygulamaları çoklu görev penceresine yerleştirirken Microsoft Edge uygulamasında açık olan tüm sekmelere de yer verecek. Ayarlar-Çoklu Görev menüsünde bunun seçeneği mevcut olacak.

    Görev çubuğunda Xbox konsoluna veya Android telefona göre şekillenen kısa yol simgeleri de yer alacak. Microsoft şimdilik sadece yeni hesap sahiplerine deneysel anlamda farklı tasarım seçme imkanı tanıyor. Sonraki yıllarda bu özellik nihai kullanıcılara açılabilir.

    Windows 10 platformuna tematik Başlangıç menüsü geliyor
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    Bildirim Merkezinde artık gelen her bildirimde uygulamanın logosu yer alırken yine X tuşu ile kapatılabilecek. Odaklama Yardımcısı özelliği ise varsayılan olarak kapalı halde kalacak ve otomatik olarak açılmayacak.

    Windows 10 platformuna tematik Başlangıç menüsü geliyor
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    Ayarlar menüsünde Sistem sayfası artık Hakkında sekmesi altında yer alacak. Burada sistem bilgileri kopyalanabilir olacak ve daha gelişmiş kontrollere yer verilecek. Son olarak ikisi-bir-arada sistemlerde tablet ve dizüstü geçişlerinde ortaya çıkan geçiş bildirimi artık kaldırılıyor. Yani geçiş otomatik oluyor. Bu varsayılan ayar da yine değiştirilebiliyor. Bu yeniliklerin en erken Mayıs 2021 güncellemesinde gelmesi bekleniyor.

    Windows 10 platformuna tematik Başlangıç menüsü geliyor
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    https://wccftech.com/new-month-brings-new-windows-10-build-20161/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 1 hf. en beğenilen alprkrkmz
    Kutular opsiyonel artık. İsterseniz kaldırabiliyorsunuz.
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    drjacob (... ) 3 gün
    tasarım değişikliği gelsin be
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    SysEdit 5 gün
    Windows 10 kurunca ilk işim Start10 programını kurmak oluyor ; microsoftun iğrenç start menüsünü hiç görmeden cillop gibi start menüm oluyor....
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    igetsky 5 gün
    Sadece mavi ekran sorununu cozun en vasat tararimla da kullaniriz yeterki stabilite
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    çağrı yılmaz 6 gün yeni yorumcu
    windows gün geçtikce kötü şeyler yapmaya başladı bu ne ya böyle
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    drjacob (... ) 6 gün
    tasarım komple değişmeli artık bence 8 tasarımını yaşıyoruz
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    oktayakgoz (Oktay AKGÖZ) 6 gün
    microsoft yönetimine ulaşabilen biri tasarım işini tasarımcılara bıraksınlar desin. koskoca microsoftta renk bilimci tasarımcı yokmu ya.
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    zero fear 1 hf.
    Her başlangıç menüsü değişime uğruyor haberinde aradaki farkı göremeyen sadece ben miyim? Yok arkadaş sanki tıpkısının aynısı gibi.
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    zwanzig 1 hf.
    Acaba ayarlar ne zaman tek bir çatı altında buluşacak? Şuan ayarlar uygulaması her isteğe cevap veremiyor ve kendinizi denetim masasında buluyorsunuz.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf.
    Bu söylenen özellikleri 1 yıl önce açıkladılar zaten, fakat hâlâ Windows'ta göremiyoruz. MS gördüğüm en yavaş şirket.
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    yakupyasar1 1 hf.
    başlat menüsü umarım böyle değildir
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