Windows 10'un yeni güncellemesi ile "yüzen menüler" kullanıma sunulacak

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Twitter'da TheXamlGuy takma adına sahip bir yazılım mühendisi, test kullanıcıları için Windows 10 derlemesinde "yüzen" (floating) olarak adlandırılan yeni bir tasarımın izlerini buldu ve yeni menülerin sistemde nasıl görüneceğini gösterdi.

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Sistem genelinde kullanılacak

Windows 10'un görünümü daha yumuşak animasyonlara ve yuvarlatılmış şekillere doğru değişecek ve uygulama pencereleri ve menüler yuvarlatılmış köşelere sahip olacak. Ekran görüntülerinde, açılır menünün artık görev çubuğuyla bağlantılı olmadığını, onun yerine ayrı durduğunu görebilirsiniz.

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Bu sonbaharda yapılması planlanan Sun Valley kod adlı yeni Windows 10 güncellemesindeki bu benzer stil her yerde kullanılacak. Ayrıca bu tasarımın bazı unsurlarının, tabletler ve düşük maliyetli dizüstü bilgisayarlar için tasarlanan yeni Windows 10X'te de görüneceği belirtiliyor.

https://mspoweruser.com/experimental-flag-reveals-windows-10-sun-valleys-floating-menus/

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