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    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows 10'un yeni güncellemesi ile "yüzen menüler" kullanıma sunulacak

    Windows 10'un bir sonraki ana sürümü olan Sun Valley ile birlikte gelecek olan yeniliklerden biri de, görev çubuğu ile bağlantısı olmayan yüzen menüler olacak.
    26 Nisan 2021, 12:23 (15 sa.)
    9,6b
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    28
    İşletim Sistemleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    15

    Windows 10'un yeni güncellemesi ile
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    Twitter'da TheXamlGuy takma adına sahip bir yazılım mühendisi, test kullanıcıları için Windows 10 derlemesinde "yüzen" (floating) olarak adlandırılan yeni bir tasarımın izlerini buldu ve yeni menülerin sistemde nasıl görüneceğini gösterdi.

    Ayrıca Bkz. "Android 12'de bildirimlerin tasarımı değişecek"

    Sistem genelinde kullanılacak

    Windows 10'un görünümü daha yumuşak animasyonlara ve yuvarlatılmış şekillere doğru değişecek ve uygulama pencereleri ve menüler yuvarlatılmış köşelere sahip olacak. Ekran görüntülerinde, açılır menünün artık görev çubuğuyla bağlantılı olmadığını, onun yerine ayrı durduğunu görebilirsiniz.

    Windows 10'un yeni güncellemesi ile
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    Bu sonbaharda yapılması planlanan Sun Valley kod adlı yeni Windows 10 güncellemesindeki bu benzer stil her yerde kullanılacak. Ayrıca bu tasarımın bazı unsurlarının, tabletler ve düşük maliyetli dizüstü bilgisayarlar için tasarlanan yeni Windows 10X'te de görüneceği belirtiliyor.



    https://mspoweruser.com/experimental-flag-reveals-windows-10-sun-valleys-floating-menus/
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    Kablosuz kulaklık temizleyici

    ugah6aiw 14 saat önce

    video fail oynatılamıyor...

    djtomcat 2 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    300 yeni bug eklenerek gelir artık :D
    Yanıtla +37
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    F fehmialper (F Alper Demir) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeni güncellemeden sonra gelecek uyarı: Kullanıcılarımıza KB8001234, KB8501645,..... ve KB9003287 sürücülerini kaldırarak Vista’ya dönmelerini tavsiye ediyoruz
    1 Yanıt Yanıtla +23
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    ulan koca microsoft'un yaptığı yeniliğe bak. internette tonla konsept videoları var. hepsi de güzel. microsoft kağnı arabası gibi ilerliyor.
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    Yorumlar (25) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    igetsky 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bir zamanlar xp ile dalga gecerdik mavi ekran diye win7 de oyle bir sorun hic olmuyordu ancak Win10 rezaleti devam ederken uzerine entel dantel les ozellik eklemeye calismalari olum siz once sistem kararliligini bir duzeltin sizin neyinize cakma macos esintili kayan menu
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    handsame_ 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne büyük özellikmiş la biz daha önce nasil düşünemedik bunu
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    Romeo84 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    devrimsel değişiklikler beklemek pek gerçekçi gelmiyor.ancak adamalar win 11 falan çıkaracak o zaman belki
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    aokerem (kerem öztürk) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel olur, bekliyorum.
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    CoreXXX (fatih tat) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Microsoft yuvarlatılmış bug lar sunarak,köşeli buglardan bıkan kullanıcıları hedefliyor😂
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    LVL99 8 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bıktım artık güncellemeden çıkarın sabit birşey insanlar kullansın ya bu nedir
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    nevrans (Hakan nurettin Cengiz) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Wın 11 ne zaman çıkacak acaba
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    Psikososyal 7 sa. ( Mesaj Silindi ) nevrans
    çıkmayacak hocam, w10 adı altında güncellemeler gelecek arayüz her ne kadar değişirse değişsin
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    P Proprietor (Akif Altun) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arkadaş ne yapıyorsunuzda windowsda bugla sorunla karşılaşıyorsunuz benim pcde herşeyim orjinal çıktığından beri windows 10 kullanıyorum 1 tane sıkıntıyla karşılaşmadım


    Ama bu forumda sürekli xpye dönelim win10 kötü muhabbetleri dönüyor ne yapıyor win 10 korsan kullanmada mı sıkıntı çıkarıyor gerçi onda da sıkıntı olacağını sanmıyorum ama bu insanlardaki microsoftu yerme sevgisini anlamış değilim


    Daha iyisini yapabilen varsa buyursun hayvan gibi imkanı olan apple bile mobil alandaki pazar payını kullanmasına rağmen windowsa yaklaşamamış demek ki bu adamlar bir şeyleri iyi yapıyor forum koşelerinde eleştirmeyi bırakın artık
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    https://www.statista.com/statistics/268237/global-market-share-held-by-operating-systems-since-2009/#:~:text=Microsoft&#39;s%20Windows%20is%20the%20most,OS%20market%20in%20February%202021.
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    F Firatkaptan 10 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yüzen menü ne arkadaş günlerdir anlattıkları güncellemeler bunlar mı yani
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    The Imp (- ) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tasarımdan program geliştirmeden anlamayanlar yine toplanıp eleştirmeye başlamışlar
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    9593 kez okundu.
    24 kişi, toplam 25 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    microsoft, windows 10 ve
    5 etiket daha işletim sistemi sun valley yüzen menü yüzer menü Yazılım
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