Windows 10'un yeni güncellemesi ile "yüzen menüler" kullanıma sunulacak

Twitter'da TheXamlGuy takma adına sahip bir yazılım mühendisi, test kullanıcıları için Windows 10 derlemesinde "yüzen" (floating) olarak adlandırılan yeni bir tasarımın izlerini buldu ve yeni menülerin sistemde nasıl görüneceğini gösterdi.
Ayrıca Bkz. "Android 12'de bildirimlerin tasarımı değişecek"
Sistem genelinde kullanılacak
Windows 10'un görünümü daha yumuşak animasyonlara ve yuvarlatılmış şekillere doğru değişecek ve uygulama pencereleri ve menüler yuvarlatılmış köşelere sahip olacak. Ekran görüntülerinde, açılır menünün artık görev çubuğuyla bağlantılı olmadığını, onun yerine ayrı durduğunu görebilirsiniz.
Bu sonbaharda yapılması planlanan Sun Valley kod adlı yeni Windows 10 güncellemesindeki bu benzer stil her yerde kullanılacak. Ayrıca bu tasarımın bazı unsurlarının, tabletler ve düşük maliyetli dizüstü bilgisayarlar için tasarlanan yeni Windows 10X'te de görüneceği belirtiliyor.
https://mspoweruser.com/experimental-flag-reveals-windows-10-sun-valleys-floating-menus/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ama bu forumda sürekli xpye dönelim win10 kötü muhabbetleri dönüyor ne yapıyor win 10 korsan kullanmada mı sıkıntı çıkarıyor gerçi onda da sıkıntı olacağını sanmıyorum ama bu insanlardaki microsoftu yerme sevgisini anlamış değilim
Daha iyisini yapabilen varsa buyursun hayvan gibi imkanı olan apple bile mobil alandaki pazar payını kullanmasına rağmen windowsa yaklaşamamış demek ki bu adamlar bir şeyleri iyi yapıyor forum koşelerinde eleştirmeyi bırakın artık
https://www.statista.com/statistics/268237/global-market-share-held-by-operating-systems-since-2009/#:~:text=Microsoft's%20Windows%20is%20the%20most,OS%20market%20in%20February%202021.
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