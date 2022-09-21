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    Windows 11 2022 (22H2) güncellemesi çıktı: İşte tüm yenilikler ve indirme linki

    Microsoft, Windows 11 2022 güncellemesini dağıtmaya başladı. Windows 11 22H2 olarak da bilinen güncelleme beraberinde birçok yenilik ve kullanılabilirlik güncellemesini getiriyor.
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    Windows 11 2022 (22H2) güncellemesi çıktı: İşte tüm yenilikler
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    Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Windows 11, önemli değişikliklerle birlikte hayatımıza girdi. Fakat yeni işletim sisteminin bazı önemli eksiklikleri bulunuyordu. Windows 11 2022 güncelleştirmesi ise işletim sisteminin eksikliklerinin çoğunu gideriyor ve daha sezgisel bir kullanım vadediyor.

    Microsoft, Windows 11 2022 güncellemesini -Windows 1122H2 olarak da biliniyor- bugün itibariyle sunmaya başladı. Fakat firmanın güncellemeleri bölge bölge dağıtacağını ve her sisteme aynı anda güncellemenin düşmeyeceğini aktaralım. Arada sırada Ayarlar > Windows Update sekmesinden güncelleştirmeleri denetlemenizde fayda var.

    Windows 11 2022 güncellemesi nasıl indirilir?

    Windows 11 2022 güncellemesi nasıl indirilir?
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    Halihazırda Windows 11 21H2 sürümünü kullanan kullanıcılar yeni özellik güncellemesini kullanmak, deneyimlemek ve indirmek için Ayarlar > Windows Update'i açıp Güncelleştirmeleri Denetle'yi seçmeleri gerekiyor. Güncellemenin cihazınıza ulaşmasının biraz zaman alacağını ve belirli aralıklarla güncellemeyi denetlemenizi tavsiye ediyoruz.

    Eğer uyumlu cihazınız varsa ancak Güncelleştirmeleri Denetle yapmanıza rağmen yeni Windows 11 22H2 sürümüne erişemiyorsanız aşağıdaki linkten en son sürüm Windows 11'i indirebilirsiniz.

    Windows 11 22H2 indirme linkine Buradan ulaşabilirsiniz.

    Windows 10 kullanıyorsanız, PC Health Check uygulamasını kullanarak cihazınızın yükseltmeye uygun olup olmadığını (yani Windows 11 için minimum sistem gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını) kontrol edebilirsiniz. Ardından, Windows Update ayarlarını (Ayarlar > Güncelleme ve Güvenlik > Windows Update) açıp Güncellemeleri kontrol et'i seçerek Windows 11 sürüm 22H2'nin cihazınız için hazır olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Cihazınız uygunsa ve yükseltme hazırsa, indirme / yükleme seçeneği görüntülenir: Windows 11'i yüklemeye hazırsanız, İndir ve yükle'yi seçmeniz yeterli.

    Windows 11 2022 (22H2) yenilikleri

    Windows 11 için ilk büyük çaplı güncelleme Başlat menüsü, Görev Çubuğu ve Dosya Gezgini başta olmak üzere bir takım önemli yeniliği getiriyor. Dosya Gezgini tarafından getirilen Sekme özelliği işletim sisteminin kullanılabilirliğini ciddi oranda artırmayı hedefliyor. Artık birden fazla pencere açtığınızda hepsini tek bir Dosya Gezgini penceresinde tıpkı Chrome gibi tarayıcılarda olduğu gibi açılacak. Bu sayede kullanım kolaylığının yanı sıra daha temiz bir masaüstü de mümkün kılınacak.

    Windows 11 2022 (22H2) güncellemesi çıktı: İşte tüm yenilikler
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    Windows 11 ile bir kez daha elden geçirilen Başlat Menüsü, en başından beri ihtiyaç duyduğu bazı değişikliklere şimdi kavuşuyor. Başlangıç’ta sabitlenmiş uygulamalar iOS ve Android’de olduğu gibi artık klasörler halinde gruplandırılabiliyor. Yine bu sayede hem alan tasarrufu hem de istenirse tamamen temiz bir masaüstünün önü açılıyor. Ek olarak Kişiselleştirme alanındaki Başlat ile ilgili kısımda standart, daha fazla uygulama veya daha fazla öneri gibi seçenekler sunuluyor.

    Windows 11’in Görev Çubuğu üzerinde de önemli düzenlemeler yapılıyor ve aynı zamanda ilerleyen dönemlerde daha fazla değişikliğin geleceği aktarılıyor. Yeni güncelleme ile birlikte daha önceki Windows sürümlerinde olan sürükle-bırak özelliği artık geri dönüyor. Ancak yine de Görev Çubuğu için halen daha eksiklikler bulunuyor.

    Windows 11 2022 (22H2) güncellemesi çıktı: İşte tüm yenilikler
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    Windows 11, gelen 2022 güncellemesiyle birlikte tasarımsal anlamda da değişiklikler elde etti. Genel animasyonlarda, simgelerde ve daha pek çok alanda iyileştirmeler gerçekleştirilmiş durumda. Görev Yöneticisi tarafındaki tasarım değişikliği ise ilk göze çarpanlardan. Hem koyu temaya sahip olan araç hem de artık tamamen yenilenmiş bir dizayna sahip. Ayrıca işletim sisteminin halen daha koyu tema için eksik olan yerleri bulunuyor, örneğin Paint. Microsoft, koyu tema ile uyumlu olmayan işletim sistemi bölümleri üzerindeki çalışmalarına devam ettiğini aktarıyor.

    Windows 11 2022 (22H2) güncellemesi çıktı: İşte tüm yenilikler
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    Erişilebilirlik alanında da yenilikler bulunuyor. Bunlar arasından en dikkat çekeni ise Canlı Altyazılar özelliği. Şimdilik İngilizce olarak mevcut olan özellik ilerleyen dönemlerde farklı dil desteğine kavuşacak. Bu özellik sayesinde bilgisayarda çalan herhangi bir sesin doğrudan metne dönüştürülmesi sağlanıyor. Windows 11 Canlı Altyazılar özelliğini kullanmak için ise Ayarlar > Erişilebilirlik > Ses kısmında özelliği etkinleştirmeniz gerekiyor. Alternatif olarak Win + CTRL + L Windows kısayolunu da kullanabilirsiniz.

    Windows 11 2022 Güncellemesi ayrıca odak ve "rahatsız etmeyin" modlarında bazı iyileştirmelere yer veriyor. Bildirim panelinde daha fazla seçenek sunan rahatsız etme butonu bulunuyor ve odak oturumu oluşturulması yine buradan sağlanabiliyor.

    Özellikler kademeli olarak gelecek

    Windows 11 2022 güncellemesi halihazırda başlamış olsa da yıl içinde daha fazla özellik de sisteme eklenecek. Büyük olarak adlandırabileceğim pek çok özellik için Ekim ayı işaret ediliyor. Windows Insider tarafından test edilen özelliklerin tümü ne yazık ki bu güncellemeye dahil olmayacak. Fakat dediğimiz gibi Ekim ayındaki özellik güncelleştirmeleri bu özelliklere odaklanacak.

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    %100 elektrikli Peugeot E-308

    M
    makine26 1 gün önce

    lexus çakması

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