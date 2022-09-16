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    Microsoft açıkladı: Windows 10 21H1 desteği Aralık'ta sona eriyor

    Microsoft, Aralık ayından itibaren Windows 10 21H1 için güncelleme yayınlamayı bırakacağını duyurdu. Bu sürümü çalıştıran cihazlar destek süresi bitince güvenlik yamalarını alamayacak.
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    Microsoft açıkladı: Windows 10 21H1 desteği Aralık'ta sona eriyor
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    Yazılım devi Microsoft, Aralık ayından itibaren Windows 10 21H1 için güncelleme yayınlamayı durduracak. BleepingComputer internet sitesinin haberine göre şirket üç ay içinde Windows 10 21H1'i desteklemeyi bırakacağını kullanıcılara bildirmeye başladı.

    Microsoft bu konuda bir tarih de belirlemiş durumda. Teknoloji devi 13 Aralık 2022'de işletim sistemi kullanıcılarına güncelleme sunmayı bırakacak. Artık desteklenmeyeceği belirtilen Windows 10 21H1 sürümlerinin tam listesi şu şekilde:

    • Windows 10 Enterprise, sürüm 21H1
    • Windows 10 Enterprise çoklu oturum, sürüm 21H1
    • Windows 10 Education, sürüm 21H1
    • Windows 10 IoT Enterprise, sürüm 21H1
    • Windows 10 Home, sürüm 21H1
    • Windows 10 Pro, sürüm 21H1
    • Windows 10 Pro Education, sürüm 21H1
    • Windows 10 Pro for Workstations, sürüm 21H1

    Microsoft açıkladı: Windows 10 21H1 desteği Aralık'ta sona eriyor
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    Saldırılara maruz kalmamak için yükseltme gerekecek

    Yukarıda listelenen işletim sistemleri 13 Aralık itibariyle güvenlik güncellemelerini almayacak. Halen bu sürümleri kullanan müşterilerin saldırılara maruz kalmamak için sistemlerini mümkün olan en kısa süre içerisinde daha güncel bir yapıya yükseltmeleri gerekecek.

    Kaynakça https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-windows-10-21h1-reaches-end-of-service-in-december/ https://docs.microsoft.com/en-US/lifecycle/announcements/windows-10-21h1-end-of-servicing
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