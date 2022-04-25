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    Windows 11'de "tanrı modu" bulundu: Peki nasıl açılıyor ve ne işe yarıyor?

    XDA-Developers kullanıcıları, Windows 11'de tüm işletim sistemi ayarlarını yönetmenize izin veren bir "tanrı modu" keşfettiler. İşte bu modun detayları...       
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    Windows 11'de 'tanrı modu' bulundu: Peki ne işe yarıyor?
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    XDA-Developers portalının kullanıcıları, Windows 11 işletim sisteminde 200'den fazla sistem ayarına erişim sağlayan yeni bir ayarlar uygulaması keşfettiler.

    Windows 11'deki Tanrı Modu, Denetim Masasında bulunan seçeneklerin çoğuna kısayollar içeren basit bir klasör olarak tanımlanabilir. Ancak bu mod, tüm sistem parametrelerinin tek bir yerde görünmesi açısından son derece yararılı. Zira birçok ayar için, kullanıcının kafa karıştıran kontrol paneli arayüzünde gezinmesine gerek kalmaz. Tüm öğeler sıralanır ve gruplandırılır, böylece onları bulmak yeterince kolaydır.

    Windows 11'de 'tanrı modu' bulundu: Peki ne işe yarıyor?
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    Windows 11'deki tüm ayarlar tek merkezde

    Tüm bu 211 ayara erişmek için masaüstünde boş bir klasör oluşturmanız ve onu "GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}" olarak yeniden adlandırmanız yeterli. Bu işlemden hemen sonra klasör simgesi, kontrol paneli simgesine dönüşecek ve açtığınızda Windows 11'deki tüm olası sistem seçeneklerine ve ayarlarına erişebileceksiniz.

    Windows 11'de 'tanrı modu' bulundu: Peki ne işe yarıyor?
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    Öte yandan uzmanlar, toplamda 211 ayar olduğunu, ancak bu sayının kullandığınız Windows sürümüne göre değişiklik gösterebileceğini belirtiyorlar. Ayrıca istenirse, 200'den fazla ayarın her biri hızlı erişim için bir kısayol olarak masaüstüne eklenebiliyor.

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    marto1 2 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 4 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 4 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 4 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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