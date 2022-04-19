Microsoft, Office 2013 desteğini Nisan 2023'te sonlandıracak

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Microsoft, Office 2013 yazılım paketi desteğinin sona erme tarihini duyurdu. Şirket yetkilileri, ofis programlarına verilen desteğin 11 Nisan 2023 tarihinde sonlandırılacağı konusunda müşterilerine bilgi verdi.

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Microsoft, bu haftanın başlarında müşterilerine gelecek yıl Microsoft Office 2013 desteğinin sona ereceğini hatırlatarak, güvenlik risklerine maruz kalmamaları için daha yeni bir sürüme geçmelerini tavsiye etti ve açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Beş yıllık Temel Destek ve beş yıllık Genişletilmiş Destekten sonra, Office 2013, 11 Nisan 2023'te uzatılmış desteğin sonuna ulaşacak. Sabit yaşam döngüsü ilkesi uyarınca, bu tarihten sonra Office 2013 için güvenlik güncellemeleri artık mevcut olmayacak.

Office 2013 desteği sonlandıktan sonra, Microsoft yeni güvenlik güncellemeleri sağlamayacak ve Office 2013'ün Nisan 2023'ten sonra kullanılmaya devam edilmesi, kuruluşunuzun güvenlik risklerine maruz kalma olasılığını artırabilir veya uyumluluk yükümlülüklerini yerine getirme yeteneğinizi etkileyebilir."

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Desteğin sona ermesi, uygulamaların çalışmayı durduracağı anlamına gelmiyor. Müşteriler, Nisan 2023'ten sonra Office 2013'ü kullanmaya devam etmekte özgür, ancak destek eksikliğinin güvenlik risklerini artırdığını unutmamaları gerekiyor. Ayrıca Microsoft, belirtilen kullanım ömrü sonu tarihinden sonra artık teknik destek de sağlamayacak ve dolayısıyla müşteriler çeşitli sorunlarla karşılaşabilirler.

Office 2013 kullanıcıları, Office uygulamalarını güncel tutmak ve düzenli şekilde özellik güncellemeleri almak için Office 365 aboneliğini seçebilirler. Microsoft ayrıca tek seferlik satın almayı tercih edenler için kalıcı Office 2021 lisansları da satıyor.

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