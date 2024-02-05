Yeni Windows sürümü 2024 ortalarında çıkacak: Windows 12 mi geliyor?

Tam Boyutta Gör Qualcomm'un son kazanç çağrısında CEO Cristiano Amon, firmanın Snapdragon X Elite CPU'sunu, CEO'nun yıl ortasında gelmesini beklediği Windows'un bir sonraki sürümü ile birlikte piyasaya sürmeyi hedeflediğini söyledi. Bu durum, Haziran ayında piyasaya sürüleceğini öne süren önceki söylentilerle uyumlu olsa da Amon, Windows 12'yi açıkça isimlendirmekten kaçındı.

Qualcomm CEO’su “bir sonraki sürüm” söyleminde bulunsa da bunun Windows 12 olup olmadığı belirsiz. Windows 12'nin yapay zekaya özgü özellikleri entegre etmesi ve yapay zeka donanımını (Meteor Lake ve Hawk Point işlemcileri gibi) kullanarak yapay zekalı bilgisayar çağını başlatması bekleniyor. Söylentiler halihazırda 2024 ortalarında bir çıkış tarihine işaret ederken, Windows 12 neredeyse eli kulağında gibi görünüyor. Windows 11 ile lansmandan beş ay önce bir duyuru almıştık ve Windows 10 da çıkmadan neredeyse tam bir yıl önce duyurulmuştu. Ayrıca, Microsoft'un yeni Windows sürümleri için üç yıllık bir tempoya geçtiği bildiriliyor ve Windows 11 Ekim 2021'de çıktığına göre Windows 12 için 2024 olası bir tarih.

Belirsizlik hakim

Öte yandan Qualcomm'un CEO'sunun “sürüm” söylemi soru işaretleri oluşturuyor. Amon, Windows 11'in 24H2 güncellemesinden bahsediyor olabilir; bu güncellemenin de birçok yapay zeka özelliği sunması bekleniyor.

Windows 12 ve 24H2 güncellemesi hakkındaki söylentiler aynı yazılıma bile atıfta bulunuyor olabilir; Windows Central'dan Zac Bowden, bu güncellemenin Windows 12 olarak adlandırıldığını ancak aslında 24H2 güncellemesi olarak ortaya çıkmasının muhtemel olduğuna inandığını söylemişti. Bowden'a göre Microsoft, "Hudson Valley" kod adlı bir güncellemeyi tanıtacak ve yılın ikinci yarısında bunu Windows 11 için yayınlayacak.

Tam Boyutta Gör Qualcomm CEO'sunun Arm çiplerine özel bir Windows güncellemesinden ya da sürümünden bahsettiğine dair üçüncü bir seçenek de var. Ne de olsa Snapdragon Elite X sadece yapay zeka donanımına sahip bir CPU değil, Arm mimarisi üzerine inşa edilmiş bir CPU. Arm tabanlı Windows, yazılım desteği söz konusu olduğunda hala normal Windows ile aynı seviyede olmadığından, belki de Microsoft Arm tabanlı işletim sistemi için büyük bir güncelleme planlıyor.

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Qualcomm'un CEO'su Microsoft'un yapay zeka odaklı büyük bir Windows sürümü planladığını doğrulasa da, bunun gerçekte ne olacağı belli değil. Her ne olursa olsun, son tarihin hızla yaklaştığı göz önüne alındığında kısa süre içinde bir duyuru yapılması bekleniyor.

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