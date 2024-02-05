Yeni Windows sürümü 2024 ortalarında çıkacak: Windows 12 mi geliyor?

Qualcomm CEO’su “bir sonraki sürüm” söyleminde bulunsa da bunun Windows 12 olup olmadığı belirsiz. Windows 12'nin yapay zekaya özgü özellikleri entegre etmesi ve yapay zeka donanımını (Meteor Lake ve Hawk Point işlemcileri gibi) kullanarak yapay zekalı bilgisayar çağını başlatması bekleniyor. Söylentiler halihazırda 2024 ortalarında bir çıkış tarihine işaret ederken, Windows 12 neredeyse eli kulağında gibi görünüyor. Windows 11 ile lansmandan beş ay önce bir duyuru almıştık ve Windows 10 da çıkmadan neredeyse tam bir yıl önce duyurulmuştu. Ayrıca, Microsoft'un yeni Windows sürümleri için üç yıllık bir tempoya geçtiği bildiriliyor ve Windows 11 Ekim 2021'de çıktığına göre Windows 12 için 2024 olası bir tarih.
Belirsizlik hakim
Öte yandan Qualcomm'un CEO'sunun “sürüm” söylemi soru işaretleri oluşturuyor. Amon, Windows 11'in 24H2 güncellemesinden bahsediyor olabilir; bu güncellemenin de birçok yapay zeka özelliği sunması bekleniyor.
Windows 12 ve 24H2 güncellemesi hakkındaki söylentiler aynı yazılıma bile atıfta bulunuyor olabilir; Windows Central'dan Zac Bowden, bu güncellemenin Windows 12 olarak adlandırıldığını ancak aslında 24H2 güncellemesi olarak ortaya çıkmasının muhtemel olduğuna inandığını söylemişti. Bowden'a göre Microsoft, "Hudson Valley" kod adlı bir güncellemeyi tanıtacak ve yılın ikinci yarısında bunu Windows 11 için yayınlayacak.
Qualcomm'un CEO'su Microsoft'un yapay zeka odaklı büyük bir Windows sürümü planladığını doğrulasa da, bunun gerçekte ne olacağı belli değil. Her ne olursa olsun, son tarihin hızla yaklaştığı göz önüne alındığında kısa süre içinde bir duyuru yapılması bekleniyor.Kaynakça https://www.tomshardware.com/software/windows/qualcomm-ceo-says-that-the-next-version-of-windows-is-due-in-mid-2024-place-your-bets-on-windows-11-24h2-or-windows-12 https://www.windowscentral.com/software-apps/windows-11/windows-11-version-24h1-changelog-release-date-features-ai-2024-update Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.