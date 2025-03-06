Windows 11'in Not Defteri uygulaması ChatGPT özelliğine kavuştu

Yeniden Yaz özelliği tüm kullanıcılara açıldı
Kaçıranlar için ilk olarak geçtiğimiz yıl tanıtılan Rewrite özelliği, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcılarla sınırlıydı ve ayrıca test etmek için Windows Insider Programına kaydolmanız gerekiyordu. Şimdi ise bu özellik, küresel çapta tüm kullanıcılar için erişime açıldı. Ancak belirli kısıtlamalarla birlikte sunuluyor.
Özelliği kullanmak için kullanıcıların metni vurgulaması veya doğrudan "Yeniden Yaz" butonuna basması yeterli. Klavye kısayolu olarak ise "Ctrl + I" atanmış durumda. Seçilen metin üzerinde yapay zekâ üç farklı versiyon üretiyor ve kullanıcı dilediği seçeneği tercih edebiliyor.
Kötü haber şu ki, yeni özellik Microsoft 365 aboneliği olmayan kullanıcılar için belirli bir kullanım sınırı ile geliyor. Yenilenmesi içinse belirli bir süre beklemek gerekiyor. Kısaca daha fazla kullanım isteyenlerin Microsoft 365 ve Copilot Pro aboneliğine sahip olmaları gerekli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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