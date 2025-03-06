Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Windows 11'in Not Defteri uygulaması ChatGPT özelliğine kavuştu

    Microsoft, Windows 11'in Not Defteri uygulamasına "Yeniden Yaz" adlı yapay zekâ destekli bir özellik ekledi. Ancak küçük bir kısıtlamayla geliyor. İşte detaylar...
    Windows 11 Not Defteri ChatGPT özelliği kazandı! Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un klasik not alma uygulaması Notepad, yeni yapay zeka (AI) özellikleriyle daha işlevsel hale geliyor. Yakın tarihte yazım kontrol özelliği kazanan uygulama, şimdi de basit bir metin düzenleme uygulaması olmaktan çıkacak. ChatGPT'nin sevilen "Yeniden Yaz" özelliği, Not Defteri için küresel çapta kullanıma sunuldu.

    Yeniden Yaz özelliği tüm kullanıcılara açıldı

    Kaçıranlar için ilk olarak geçtiğimiz yıl tanıtılan Rewrite özelliği,  yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcılarla sınırlıydı ve ayrıca test etmek için Windows Insider Programına kaydolmanız gerekiyordu. Şimdi ise bu özellik, küresel çapta tüm kullanıcılar için erişime açıldı. Ancak belirli kısıtlamalarla birlikte sunuluyor.

    Windows 11 Not Defteri ChatGPT özelliği kazandı! Tam Boyutta Gör
    Peki bu özellik ne işe yarıyor? Not Defteri'nin "Yeniden Yaz" özelliği, OpenAI'ın ChatGPT modelinden faydalanarak kullanıcının seçtiği metni yeniden düzenliyor. Üstelik üç farklı yeniden yazım seçeneği arasından seçim yapabiliyorsunuz. Bunlar arasında metnin tonu (resmî, samimi, ilham verici, eğlenceli), uzunluğu (kısa, orta, uzun) ve formatı (paragraf, liste, iş yazısı, akademik, pazarlama ve şiir) gibi farklılıklar bulunuyor.

    Özelliği kullanmak için kullanıcıların metni vurgulaması veya doğrudan "Yeniden Yaz" butonuna basması yeterli. Klavye kısayolu olarak ise "Ctrl + I" atanmış durumda. Seçilen metin üzerinde yapay zekâ üç farklı versiyon üretiyor ve kullanıcı dilediği seçeneği tercih edebiliyor.

    Kötü haber şu ki, yeni özellik Microsoft 365 aboneliği olmayan kullanıcılar için belirli bir kullanım sınırı ile geliyor. Yenilenmesi içinse belirli bir süre beklemek gerekiyor. Kısaca daha fazla kullanım isteyenlerin Microsoft 365 ve Copilot Pro aboneliğine sahip olmaları gerekli.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar KIZILELMA, 53 dakika havada kaldı

    Profil resmi
    turkelvis 23 saat önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    duşta su bir sıcak bir soğuk fujifilm xt200 gdi motor bir kıza nasıl yürünür tahta kurusundan kurtuldum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 70
    HUAWEI Pura 70
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP OMEN17-DB0015NT
    HP OMEN17-DB0015NT
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum