Windows 11'in Not Defteri uygulaması ChatGPT özelliğine kavuştu

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Tam Boyutta Gör Microsoft’un klasik not alma uygulaması Notepad, yeni yapay zeka (AI) özellikleriyle daha işlevsel hale geliyor. Yakın tarihte yazım kontrol özelliği kazanan uygulama, şimdi de basit bir metin düzenleme uygulaması olmaktan çıkacak. ChatGPT'nin sevilen "Yeniden Yaz" özelliği, Not Defteri için küresel çapta kullanıma sunuldu.

Yeniden Yaz özelliği tüm kullanıcılara açıldı

Kaçıranlar için ilk olarak geçtiğimiz yıl tanıtılan Rewrite özelliği, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcılarla sınırlıydı ve ayrıca test etmek için Windows Insider Programına kaydolmanız gerekiyordu. Şimdi ise bu özellik, küresel çapta tüm kullanıcılar için erişime açıldı. Ancak belirli kısıtlamalarla birlikte sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Peki bu özellik ne işe yarıyor? Not Defteri'nin "Yeniden Yaz" özelliği, OpenAI'ın ChatGPT modelinden faydalanarak kullanıcının seçtiği metni yeniden düzenliyor. Üstelik üç farklı yeniden yazım seçeneği arasından seçim yapabiliyorsunuz. Bunlar arasında metnin tonu (resmî, samimi, ilham verici, eğlenceli), uzunluğu (kısa, orta, uzun) ve formatı (paragraf, liste, iş yazısı, akademik, pazarlama ve şiir) gibi farklılıklar bulunuyor.

Özelliği kullanmak için kullanıcıların metni vurgulaması veya doğrudan "Yeniden Yaz" butonuna basması yeterli. Klavye kısayolu olarak ise "Ctrl + I" atanmış durumda. Seçilen metin üzerinde yapay zekâ üç farklı versiyon üretiyor ve kullanıcı dilediği seçeneği tercih edebiliyor.

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Kötü haber şu ki, yeni özellik Microsoft 365 aboneliği olmayan kullanıcılar için belirli bir kullanım sınırı ile geliyor. Yenilenmesi içinse belirli bir süre beklemek gerekiyor. Kısaca daha fazla kullanım isteyenlerin Microsoft 365 ve Copilot Pro aboneliğine sahip olmaları gerekli.

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