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    Windows 11 için yeni güncelleme: Yeni özellikler geldi, performans arttı

    Microsoft'un Windows 11 için yayımladığı Haziran güncellemesi, performans iyileştirmelerinin yanı sıra iki Bluetooth kulaklığa aynı anda ses aktarımı gibi yeni özellikler de sunuyor.

    Windows 11 için yeni güncelleme: Performans artıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11 kullanıcıları için yayımladığı Haziran güncellemesiyle işletim sisteminin performansını artırmaya ve bazı sorunları gidermeye odaklandı. KB5094126 koduyla dağıtılan ve 26200.8655 ile 26100.8655 yapı numaralarını taşıyan güncelleme, sistem genelinde hissedilir hız iyileştirmelerinin yanı sıra yüzlerce güvenlik açığını da ortadan kaldırıyor.

    Düşük gecikme profili geldi

    Haziran güncellemesinin öne çıkan yeniliği, Microsoft'un "low-latency profile" yani düşük gecikme profili olarak adlandırdığı yeni sistem davranışı oldu. Bu özellik Başlat Menüsü, Eylem Merkezi, Arama bölümü ve uygulama açılışlarında yaşanan gecikmeleri azaltmayı hedefliyor.

    Windows 11 için yeni güncelleme: Performans artıyor Tam Boyutta Gör
    Bu profilde kullanıcı bir sistem öğesini veya uygulamayı açmak istediğinde, işlemcinin saat hızı kısa süreliğine maksimum seviyeye çıkarılıyor. Yaklaşık bir ila üç saniye süren bu performans artışı, ilgili öğenin daha hızlı yüklenmesine yardımcı oluyor. İşlem tamamlandıktan sonra işlemci yeniden normal çalışma seviyesine dönüyor.

    Daha önce işlemcinin yük altında kademeli olarak hızlanması gerektiğinden, özellikle Başlat Menüsü gibi temel bileşenlerde gözle görülür gecikmeler yaşanabiliyordu. Yeni yaklaşım sayesinde sistem kullanıcı etkileşimine daha hızlı tepki verebiliyor. Ancak Microsoft, bu özelliği tüm cihazlarda aynı anda etkinleştirmeyecek.

    Başlat Menüsü üzerinde daha fazla kontrol

    Windows 11 için yeni güncelleme: Performans artıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un son aylarda Başlat Menüsü üzerinde çeşitli optimizasyonlar yaptığı biliniyor. Yeni düşük gecikme profili de bu çalışmaların önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

    Öte yandan şirketin gelecek Windows 11 sürümlerinde Başlat Menüsü'nün tüm bölümlerini ayrı ayrı kaldırma veya yeniden ekleme imkanı sunacağı belirtiliyor. Kullanıcılar isterlerse tüm bölümleri devre dışı bırakarak yalnızca "Tüm Başlat bölümleri kapatıldı" mesajının görüntülendiği sade bir arayüz tercih edebilecek.

    Microsoft, Windows Store üzerinden gerçekleştirilen uygulama ve sistem bileşeni indirmelerinde yaşanan yavaşlık sorunlarına da müdahale etti. Daha önce birçok kullanıcı için uygulama güncellemelerinin indirilmesi ve kurulması beklenenden uzun sürüyordu. Güncelleme sonrasında bu sürecin daha hızlı tamamlanması hedefleniyor.

    Ayrıca Windows Arama tarafında da performans artışı sağlandı. Yeni düzenlemeyle birlikte arama sonuçları, kullanıcı iki karakter girdikten sonra gösterilmeye başlanacak. Özellikle Başlat tuşuna basıp uygulama adını yazarak çalışan kullanıcılar için bu değişiklik günlük kullanım deneyimini daha akıcı hale getirebilir.

    Çoklu kamera desteği ve yeni Bluetooth özelliği eklendi

    Windows 11 için yeni güncelleme: Performans artıyor Tam Boyutta Gör
    Haziran güncellemesi performans ve hata düzeltmelerinin yanında çeşitli yeni özellikler de getiriyor. Bunlardan biri çoklu uygulama kamera desteği oldu. Böylece kullanıcılar, örneğin bir Zoom görüşmesi gerçekleştirirken aynı anda başka bir uygulama üzerinden kamerayı kullanabilecek. Bu özellik, aynı anda farklı kamera işlevlerinden yararlanmak isteyenler için önemli bir esneklik sunuyor.

    Bir diğer yenilik ise Shared Audio adı verilen ses paylaşım özelliği. Bu sistem sayesinde Windows 11, Bluetooth LE teknolojisini destekleyen iki farklı kulaklık veya kulak içi kulaklığa aynı anda ses aktarımı yapabilecek.

    Microsoft ayrıca yeni Windows kurulumları sırasında kullanıcıların profil klasör adını istedikleri şekilde belirleyebilmesine de imkan tanıdı. Daha önce bu klasör isimlendirmesi çeşitli kısıtlamalar nedeniyle kullanıcıların beklentilerini karşılamıyordu.

    Öte yandan yapay zeka işlem birimine (NPU) sahip bilgisayarlar için Görev Yöneticisi'ne yeni izleme araçları eklendi. Böylece kullanıcılar, NPU kullanım verilerini daha ayrıntılı biçimde takip edebilecek.

    Microsoft bunların yanında Haziran yamasında toplam 206 güvenlik açığını giderdiğini açıkladı. Kapatılan açıklar arasında yetki yükseltme, uzaktan kod çalıştırma, bilgi sızdırma ve kimlik sahteciliği gibi ciddi tehditler bulunuyor. Bu açıkların önemli bir bölümü kritik veya yüksek risk seviyesinde değerlendirildi.

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