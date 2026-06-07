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    Windows 11'de Bing araması devre dışı bırakılabilecek

    Microsoft, Windows 11 kullanıcılarına Bing tabanlı çevrim içi aramayı kapatma seçeneği sunmaya hazırlanıyor. Yeni özellikle Başlat menüsündeki aramalar daha fazla yerel sonuç odaklı olacak.

    Windows 11'de Bing araması devre dışı bırakılabilecek Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11 işletim sisteminde yer alan Bing destekli çevrim içi arama özelliğini devre dışı bırakma seçeneği üzerinde çalışıyor. Windows Latest'in aktardığı bilgilere göre şirket, kullanıcıların arama deneyimi üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlayacak yeni bir güncelleme hazırlıyor.

    Microsoft kısa süre önce Başlat menüsündeki arama sisteminin beklendiği kadar verimli çalışmadığını kabul etmiş ve yerel sonuçlara öncelik vereceğini açıklamıştı. Şirketin Windows Insider programı kapsamında düzenlenen kapalı bir toplantıda, Bing entegrasyonunun isteğe bağlı hale geleceği yeni arama sistemi de tanıtıldı.

    Tamamen yerel arama seçeneği geliyor

    Habere göre Microsoft, Windows 11 için tamamen yerel sonuçlara odaklanan bir arama deneyimini test ediyor. Yeni ayar sayesinde kullanıcılar web aramasını kapatabilecek, ayrıca Microsoft Store sonuçlarının aramalarda gösterilmesini de devre dışı bırakabilecek. Söz konusu değişikliklerin önümüzdeki haftalarda test sürümlerine eklenmesi bekleniyor.

    Windows 11'de Bing araması devre dışı bırakılabilecek Tam Boyutta Gör
    Şu anda Windows 11'de çevrim içi aramayı kapatmak için üçüncü taraf yazılımlar kullanmak veya sistem kayıt defterinde (Registry) manuel değişiklik yapmak gerekiyor. Yeni özellikle birlikte bu işlemler doğrudan sistem ayarları üzerinden gerçekleştirilebilecek.
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    Nat Alianovna 3 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 4 gün önce

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