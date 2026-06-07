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Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 işletim sisteminde yer alan Bing destekli çevrim içi arama özelliğini devre dışı bırakma seçeneği üzerinde çalışıyor. Windows Latest'in aktardığı bilgilere göre şirket, kullanıcıların arama deneyimi üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlayacak yeni bir güncelleme hazırlıyor.

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Microsoft kısa süre önce Başlat menüsündeki arama sisteminin beklendiği kadar verimli çalışmadığını kabul etmiş ve yerel sonuçlara öncelik vereceğini açıklamıştı. Şirketin Windows Insider programı kapsamında düzenlenen kapalı bir toplantıda, Bing entegrasyonunun isteğe bağlı hale geleceği yeni arama sistemi de tanıtıldı.

Tamamen yerel arama seçeneği geliyor

Habere göre Microsoft, Windows 11 için tamamen yerel sonuçlara odaklanan bir arama deneyimini test ediyor. Yeni ayar sayesinde kullanıcılar web aramasını kapatabilecek, ayrıca Microsoft Store sonuçlarının aramalarda gösterilmesini de devre dışı bırakabilecek. Söz konusu değişikliklerin önümüzdeki haftalarda test sürümlerine eklenmesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Şu anda Windows 11'de çevrim içi aramayı kapatmak için üçüncü taraf yazılımlar kullanmak veya sistem kayıt defterinde (Registry) manuel değişiklik yapmak gerekiyor. Yeni özellikle birlikte bu işlemler doğrudan sistem ayarları üzerinden gerçekleştirilebilecek.

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Windows 11'de Bing araması devre dışı bırakılabilecek

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