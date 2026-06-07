Windows 11'de Bing araması devre dışı bırakılabilecek

Microsoft kısa süre önce Başlat menüsündeki arama sisteminin beklendiği kadar verimli çalışmadığını kabul etmiş ve yerel sonuçlara öncelik vereceğini açıklamıştı. Şirketin Windows Insider programı kapsamında düzenlenen kapalı bir toplantıda, Bing entegrasyonunun isteğe bağlı hale geleceği yeni arama sistemi de tanıtıldı.
Tamamen yerel arama seçeneği geliyor
Habere göre Microsoft, Windows 11 için tamamen yerel sonuçlara odaklanan bir arama deneyimini test ediyor. Yeni ayar sayesinde kullanıcılar web aramasını kapatabilecek, ayrıca Microsoft Store sonuçlarının aramalarda gösterilmesini de devre dışı bırakabilecek. Söz konusu değişikliklerin önümüzdeki haftalarda test sürümlerine eklenmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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