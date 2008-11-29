Windows 7, CPU tabanlı DirectX 10 hızlandırma özelliğiyle geliyor

Lansmanıyla birlikte eleştri oklarının hedefi haline gelen, hakkında olumlu ve olumsuz pek çok yorum yapılan Windows Vista, Redmond merkezli yazılım devi Microsoft'un en yüksek satış rakamına ulaşan işletim sistemlerinden biri olmayı başardı. Yıllar süren hazırlık ve ar-ge çalışmaları sonrasında Microsoft'un Windows XP'den sonra yeni yüzyıldaki ikinci büyük işletim sistemi olan Windows Vista, DirectX 10 başta olmak üzere sahip olduğu yenilikler ile dikkat çekmiş ve beraberinde gelen tartışmalarla gündem oluşturmayı başarmıştı.

Windows Vista için hazırlanan Hizmet Paketi 2 merakla beklenedursun Microsoft Geliştirme Ekibi dört bir koldan Windows 7 üzerindeki çalışmalarına devam ediyor. 7 kod adıyla anılan daha sonra ismi resmiyete kavuşan Windows 7'nin önümüzdeki yıl içerisinde çıkabileceği öngörülüyor. Daha yüksek performans, daha hızlı açılış süresi, dosya sistemi ve arayüzdeki yenilik ve iyileştirmeler başta olmak üzere çok sayıda yenilikle donatılması beklenen Windows 7'nin donanım uyumluluğu açısından Windows Vista'nın oldukça ilerisinde olması bekleniyor.

Kuşkusuz donanım severler ve oyun tutkunları için Windows 7'nin belkide en önemli özelliği DirectX 11 ile gelecek olması gösterilebilir. Windows Vista'nın eleştrilere maruz kalmasındaki önemli noktalardan biri olarak DirectX 10 ile yaşanan sürücü ve uygulama sıkıntıları yapılan güncellemeler ile bugün gelinen noktada en aza indirilmiş ve uyumluluk konusunda önemli adımlar atılmış olsa da DirectX 11'in hem donanım desteği hem de uygulama geliştiricilerinin adaptasyon süreci açısından DirectX 10.x jenerasyonun önünde yer alacağı ifade ediliyor.

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Geçtiğimiz günlerde DirectX 11'in Windows 7 ile gelemeyebileceğini ima eden bazı haberler gündeme düşmüş olsa da Microsoft yaptığı açıklama ile yeni DirectX API'sinin Windows 7 ile geleceğini doğruladı. Bu noktada merak edilen asıl soru ise DirectX 11'in Windows 7'den daha önce kullanıma sunulup sunulamayacağı. Zira ana mimari olarak DirectX 10 temelleri üzerine inşa edilen DirectX 11, DirectX 9.x - DirectX 10.x ikilisinden farklı olarak Microsoft'un mevcut yazılım platformu yani Windows Vista ve olağan donanımlar ile de çalışabilecek.

Her ne kadar DirectX 11 ile gelecek Shader Model 5.0 ve tessellation gibi teknolojileri için DirectX 11 uyumlu donanımlar gerekecek olsa da yeni API'nin Windows Vista üzerinden kullanılabileceğinin altı çiziliyor. Öte taraftan Windows 7'nin çıkışıyla ilgili tartışmalar devam ededursun, DirectX 11 destekli yeni nesil GPU'ların Micrososft'un yeni işletim sisteminden aylarca önce pazara giriş yapabileceği belirtiliyor. Bilindiği üzere AMD-ATi'nin 40nm RV870, Nvidia'nın ise 40nm GT212 ve/veya GT300 GPU'ları ile DirectX 11 desteği sunabileceği konuşuluyor.

Tüm bu gelişmeler ışığında DirectX 11'in kullanıma sunulması için Windows 7'nin beklenmeyebileceği ve Microsoft'un yeni API'sini daha önce kullanıma sunabileceğinin de ihtimaller dahilinde olduğu bildirilmekte. Windows 7'nin tek sürprizi DirectX 11 olmayacak. Yazılım devi tarafından açıklanan resmi bilgiye göre WARP10 isimli platform da yeni işletim sisteminin oldukça uzun olması beklenen özellikler listesinin ilk sıralarında yer alacak gibi görünüyor. Peki nedir bu WARP10, yoksa ekran kartlarının sonu mu geliyor?

Açılımı Windows Advanced Rasterization Platform 10 olan, Windows Gelişmiş Pikselleştirme Platformunun yeni bir DirectX 10 komponenti olacağı ve DirectX 10 uygulamaları için yazılım tabanlı pikselleştirme sağlayacağı ifade ediliyor. Özellikler CPU'ların öne çıkması beklenen bu yenilik çerçevesinde PC'lerin sahip olduğu donanımların kullanılacağı ve bu sayede GPU'ya gereksinim olmayan farklı senaryoların aktifleştirilebileceği ayrıca donanımlardan maksimum performans sağlanacağı ve D3D donanım olmadığı anlarda da render yapılabileceği belirtiliyor.

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Yedinci jeneasyon Windows ile gelecek WARP10 platformu sayesinde 800MHz'de çalışan bir Pentium III işlemciyle Direct3D 10 sahnelerinde render yapılabilecek. Ayrıca WARP 10 platformuyla çok-izlekli ve çok çekirdekli işlemcilere destek verileceği öte yandan Nehalem ile 4.2 güncellemesi yapılan ve Intel'in mevcut Core 2 jenerasyonuyla birlikte kullanmaya başladığı SSE 4.1 komut seti paketine de spesifik destek sağlanacağının altı çiziliyor. Peki yazılım tabanlı DirectX 10 hızlandırmanın sunduğu performans hangi düzeyde.

Gelen bilgilere göre Intel'in geçtiğimiz günlerde duyurduğu Nehalem tabanlı yeni nesil Core i7 işlemci ailesinin 800x600 çözünürlüğünde Crysis'i 7.36 kare/saniye seviyesinde (Intel'in en iyi entegre grafik işlemcisinden daha iyi) çalıştırabildiği belirtiliyor. Microsoft, Windows Gelişmiş Pikselleştirme Platformu ile geliştiricilerin tüm Direct3D 10 grafik özelliklerine destek veren grafik donanımına gereksinim duymadan erişebilmesini hedefliyor. Tahmin edebileceğiniz üzere bu noktada akıllara gelen ilk soru WARP10 platformu GPU'ların yerini alabilir mi oluyor.

Microsoft'un verdiği cevap açık. Mevcut şartlar dahilinde WARP10 ile CPU tabanlı hızlandırmanın modern ekran kartlarının sunduğu performansı yakalaması pek mümkün görünmüyor ama özellikle giriş seviyesinde yer alan DirectX 10 destekli entegre grafik işlemcilere özellikle Intel tabanlı çözümlere yakın sonuçlar alındığı belirtiliyor. Microsoft'un WARP10 ile belirlediği asıl hedefse Direct3D 10 destekli donanımları hedef alan uygulamaların tamamiyle farklı kodlara veya test gereksinimlerine ihtiyaç duymadan donanım veya yazılım tabanlı çalıştırılabilmesi.

Not: DirectX 10 Kasım 2008 SDK'sı dahilinde WARP10'un BETA formu da yer alıyor.

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd285359.aspx