Freedos nedir? Freedos bilgisayara Windows 10/11 kurma

PD-DOS olarak da bilinen FreeDOS, açık kaynak yazılımdır. Eski yazılımları çalıştırmak ve gömülü sistemleri destekleyen eksiksiz bir MS-DOS uyumlu ortam sağlamayı amaçlar. FreeDOS, disket veya USB flash sürücüden önyüklenebilir. MS-DOS’un çoğu sürümünün aksine GNU Genel Kamu Lisansı koşulları altında lisanslanan özgür yazılımdan oluşur. FreeDOS 1.1, 2012 yılında yayınlanmıştır. FreeDOS, ilk başlarda HP, Dell, Intel gibi sınırlı sayıda üretici tarafından kullanılmış ancak günümüzde Monster, ASUS, Lenovo, MSI dahil birçok marka, en yeni laptoplarında FreeDOS yüklemekte.

Freedos laptop nedir 💻

Tam Boyutta Gör Freedos laptop, işletim sistemi yüklü olmayan bilgisayar anlamına gelir. Freedos bilgisayar açılır mı? Evet; DOS ortamında çalışır ve USB flash bellek ile istenilen Windows işletim sistemi yüklenerek kullanılmaya başlanır.

Yeni bir masaüstü bilgisayar veya laptop aldığınızda normal olan şey, OEM anahtarına sahip bir Windows ile gelmesidir. Ancak bu, üretici açısından maliyetleri artırır. Windows lisansı almayarak daha ucuz laptoplar sunmak isteyen üreticiler genellikle Linux ya da daha yaygın olan FreeDOS gibi ücretsiz sistemleri yükler.

Günümüzdeki bazı laptop üreticileri, bazı modellerinde kullanıcının dizüstü bilgisayarı açtığında BIOS’a girmesi, “işletim sistemi bulunamadı” hatası ile karşılaşması yerine bazı temel görevleri gerçekleştirebilmesi için Freedos yüklemektedir.

Freedos laptop modelleri, Windows 10 ve 11 işletim sistemi yüklü laptoplardan daha ucuzdur çünkü satıcı, işletim sistemini yüklemek için Microsoft’un lisans ücretini ödemek zorunda kalmaz. FreeDOS, gündelik kullanım için uygun değildir. O yüzden, Freedos notebook aldım ne yapmalıyım? diye soranlara yapılacak ilk şey, Windows yüklemek diyebiliriz. Çünkü freedos yüklü bilgisayarda oyun oynanmaz. Freedos olunca ne oluyor? sorusuna da kısaca; işletim sistemi olmayan bir bilgisayara sahip oluyorsunuz diyebiliriz.