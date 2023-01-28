Freedos nedir? Freedos bilgisayara Windows 10/11 kurma

- Freedos nedir ❓
- Freedos laptop nedir 💻
- Freedos bilgisayara Windows nasıl kurulur 💡
- Freedos Windows 10 kurma 🔽
- Freedos bilgisayara Windows 11 kurma 🔽
- Freedos bilgisayar alınır mı 🤔
- Freedos mu Windows mu ❓
- Freedos ile Windows arasındaki fark nedir 🆚
- Yorumlar
Yeni bir bilgisayar aldığınızda, ister masaüstü PC olsun ister laptop olsun, işletim sistemi ile gelir. Bazı laptop veya masaüstü bilgisayarların işletim sistemine baktığınızda “FreeDOS” olduğunu görürsünüz. Bazı üreticiler bazı modellerinde freedos yüklemeyi tercih ediyor. Peki, freedos nedir? Freedos laptop modellerinin Windows laptoplardan ne gibi farkları oluyor? Freedos bilgisayara Windows kurma dahil free dos işletim sistemi hakkında tüm merak edilenler burada.
Freedos nedir ❓
PD-DOS olarak da bilinen FreeDOS, açık kaynak yazılımdır. Eski yazılımları çalıştırmak ve gömülü sistemleri destekleyen eksiksiz bir MS-DOS uyumlu ortam sağlamayı amaçlar. FreeDOS, disket veya USB flash sürücüden önyüklenebilir. MS-DOS’un çoğu sürümünün aksine GNU Genel Kamu Lisansı koşulları altında lisanslanan özgür yazılımdan oluşur. FreeDOS 1.1, 2012 yılında yayınlanmıştır. FreeDOS, ilk başlarda HP, Dell, Intel gibi sınırlı sayıda üretici tarafından kullanılmış ancak günümüzde Monster, ASUS, Lenovo, MSI dahil birçok marka, en yeni laptoplarında FreeDOS yüklemekte.
Freedos laptop nedir 💻
Yeni bir masaüstü bilgisayar veya laptop aldığınızda normal olan şey, OEM anahtarına sahip bir Windows ile gelmesidir. Ancak bu, üretici açısından maliyetleri artırır. Windows lisansı almayarak daha ucuz laptoplar sunmak isteyen üreticiler genellikle Linux ya da daha yaygın olan FreeDOS gibi ücretsiz sistemleri yükler.
Günümüzdeki bazı laptop üreticileri, bazı modellerinde kullanıcının dizüstü bilgisayarı açtığında BIOS’a girmesi, “işletim sistemi bulunamadı” hatası ile karşılaşması yerine bazı temel görevleri gerçekleştirebilmesi için Freedos yüklemektedir.
Freedos laptop modelleri, Windows 10 ve 11 işletim sistemi yüklü laptoplardan daha ucuzdur çünkü satıcı, işletim sistemini yüklemek için Microsoft’un lisans ücretini ödemek zorunda kalmaz. FreeDOS, gündelik kullanım için uygun değildir. O yüzden, Freedos notebook aldım ne yapmalıyım? diye soranlara yapılacak ilk şey, Windows yüklemek diyebiliriz. Çünkü freedos yüklü bilgisayarda oyun oynanmaz. Freedos olunca ne oluyor? sorusuna da kısaca; işletim sistemi olmayan bir bilgisayara sahip oluyorsunuz diyebiliriz.
Freedos bilgisayara Windows nasıl kurulur 💡
Freedos Windows 10 kurma 🔽
- Windows 10 indirme sayfasından ISO dosyasını indirin.
- İndirilen dosyayı açın ve “Başka bir bilgisayar için yükleme medyası oluştur”a tıklayın.
- Dil ve sürüm seçimini yapın.
- USB flash sürücüyü seçin.
- Windows 10’un indirilmesini bekleyin.
- İndirme tamamlandıktan ve medya oluşturulduktan sonra Son’a tıklayın.
- USB bellek takılıyken BIOS’a girin ve önyüklemeyi bu bellekten yapın.
- Windows 10 kurulum işlemine başlayın.
Freedos bilgisayara Windows 11 kurma 🔽
- Microsoft sitesinden Windows 11 ISO dosyasını indirin.
- Rufus programını açın ve USB belleği bilgisayara takın.
- İndirdiğiniz Windows 11 ISO dosyasını seçin.
- Başlat’a tıklayarak Windows kurulum dosyasının USB’ye yazdırılmasını sağlayın.
- İşlem tamamlandığında, USB belleği çıkarın.
- BIOS’a girip bilgisayarın USB bellekten önyükleme yapmasını sağlayın.
- PC yeniden başladığında Windows 11 yükleme ekranı karşınıza gelecektir.
Freedos bilgisayar alınır mı 🤔
Freedos laptop modelleri ucuz değildir ancak aynı donanımlara sahip Windows yüklü gelen bir laptopa kıyasla biraz daha ucuza gelir. Resmî Windows lisansı, Microsoft mağazası üzerinden pahalıdır ancak elinizde Windows 7 lisansı varsa ücretsiz olarak Windows 10’unuz hazırdır ve tasarruf edersiniz.
Freedos’un başka bir avantajı; işletim sistemi seçimini size bırakmasıdır. Bilgisayar üreticileri, en son çıkardıkları modellerde bile genelde Windows Home işletim sistemini yükler. Freedos bilgisayar alarak yeniden Windows kurmakla uğraşmazsınız. Ayrıca Windows ayarlarını da dilediğinizce yaparsınız.
Freedos bilgisayar almanın dezavantajları da vardır. İşletim sistemini yükleme zorluğu ile başlayalım. Windows kurulumu Microsoft’un sunduğu araçlarla basit bir işlem olmasına karşın bazı kullanıcılara zor gelebilir. Yeterli teknik bilgiye sahip olsanız da, yeni bir laptop aldıktan sonra Windows kurmakla uğraşmak istemeyebilirsiniz. Freedos zararları bunlardır.
Freedos mu Windows mu ❓
İşletim sisteminin olmaması her zaman tasarruf edeceğiniz anlamına gelmez. Windows laptop ile freedos laptopun donanımlarını (işlemci, bellek, SSD ve ekran kartı) çok iyi karşılaştırın. İşletim sistemi olmaması dışında daha düşük donanımlı bir laptop satın almayın. Kendinize sıfırdan bir İşletim sistemi kuracak kadar bilginiz varsa, freedoslu modeli satın alarak alışverişinizi daha ucuza getirebilirsiniz. Tabii ki aynı fiyata daha yüksek donanımlı bir model de tercih edebilirsiniz. Ancak Windows’u kurmak için yeterli bilginiz yoksa veya kutuyu açtığınız gibi kullanmaya başlayacaksanız, Freedos seçeneği size göre değil.
Freedos ile Windows arasındaki fark nedir 🆚
- DOS, Windows’un grafiksel kullanıcı arayüzü yerine komut satırı arayüzüne sahiptir.
- DOS işletim sisteminde 2GB’a kadar depolama alanı kullanabilirken, Windows’ta 2TB ve daha fazla kullanım alanına sahip olursunuz.
- DOS daha hızlı açılırken, Windows’un başlaması biraz zaman alır.
- DOS’ta pek fazla program yoktur ancak Windows’ta ücretsiz/ücretli yükleyip kullanabileceğiniz çeşitli yazılımlar vardır.
- DOS, belli alanlarda (test etme, prototip oluşturma, otomatik sistem yapma vs.) kulanılırken Windows dünya çapında kullanılmaktadır.
Bu rehber yazıda FreeDOS ne demek, Windows ile arasındaki fark nedir? bundan bahsettik. Ayrıca işletim sistemi kurulu olmayan bilgisayar satın alan kullanıcılar için faydalı olacağını düşündüğümüz FreeDOS laptopa Windows 10 kurma işleminin nasıl yapıldığını adım adım anlattık. Umarız, FreeDOS nedir, ne işe yarar? konusunda aydınlatıcı olmuştur.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?