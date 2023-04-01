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    Anlık Bildirim

    Nearby Share uygulaması Windows için yayınlandı

    AirDrop’a benzer bir dosya transferi geliştirmek isteyen Google, geçtiğimiz yıllarda Nearby Share özelliğini duyurmuştu. Ciddi gelişmeler yaşayan özellik şimdi de Windows platformuna ekleniyor.
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    Windows için Nearby Share uygulaması yayınlandı Tam Boyutta Gör
    iOS, iPadOS, watchOS ve macOS sistemleri arasında dosya transferini kolaylaştıran AirDrop, kısa sürede popülerlik kazanmıştı. Başarılı özelliğin benzerini Android tarafında geliştirmek isteyen Google, geçtiğimiz yıllarda Nearby Share özelliğini kullanıma sunmuştu. Android tarafında hızlıca veri aktarımına izin veren Nearby Share, şimdi de Windows’a ekleniyor.

    Windows ve Android arası veri aktarımı kolaylaşacak

    CES 2022’de Android ve Windows entegrasyonunu geliştirmek istediğini belirten Google; Microsoft’un işletim sistemi için Nearby Share uygulamasını duyurdu. Beta olarak kullanıma sunulan uygulama şimdilik yalnızca 64-bit Intel ve AMD işlemcilerinde destekleniyor.

    Wi-Fi ve Bluetooth teknolojilerini kullanarak veri transferine izin veren Nearby Share, kişileriniz veya çevrenizdeki insanlarla veri transferi yapmanıza olanak sağlıyor. 5 metre uzaklığa kadar çalışabilen Nearby Share, aynı Google hesabınızın girildiği cihazlar arasında veri transferini de hızlandırıyor. Beta olarak kullanıma sunulan Windows uygulamasını buradan indirebilirdiniz.

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    S
    SERKANAqA 1 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 3 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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