Nearby Share uygulaması Windows için yayınlandı

Windows ve Android arası veri aktarımı kolaylaşacak
CES 2022’de Android ve Windows entegrasyonunu geliştirmek istediğini belirten Google; Microsoft’un işletim sistemi için Nearby Share uygulamasını duyurdu. Beta olarak kullanıma sunulan uygulama şimdilik yalnızca 64-bit Intel ve AMD işlemcilerinde destekleniyor.
Wi-Fi ve Bluetooth teknolojilerini kullanarak veri transferine izin veren Nearby Share, kişileriniz veya çevrenizdeki insanlarla veri transferi yapmanıza olanak sağlıyor. 5 metre uzaklığa kadar çalışabilen Nearby Share, aynı Google hesabınızın girildiği cihazlar arasında veri transferini de hızlandırıyor. Beta olarak kullanıma sunulan Windows uygulamasını buradan indirebilirdiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı