    Microsoft tepkilerden sonra İsrail’e karşı harekete geçti

    İsrail ordusunun Filistinli sivilleri an be an gözetlediği sistemin Microsoft Azure altyapısını kullandığı ortaya çıkınca firma apar topar sözleşmeyi iptal ettiğini duyurdu.

    Son dönemde İsrail unsurlarına yapay zekâ ve sunucu desteği sağladığı için ağır bir şekilde eleştirilen ve kendi çalışanları tarafından bile protesto edilen Microsoft, nihayet somut bir adım atmaya cesaret etti. 

    Microsoft’tan İsrail hamlesi

    The Guardian’da yayımlanan habere göre Microsoft, İsrail Savunma Bakanlığı’na bağlı bir askeri birimin Filistinli siviller üzerinde yürüttüğü kapsamlı gözetim faaliyetlerine sağladığı bulut hizmetlerini sonlandırdı. Karar, Microsoft’un kendi ilkeleri ve kullanım şartlarının ihlal edilmesi üzerine alındı.

    Söz konusu gözetim sisteminin, Gazze ve Batı Şeria’daki milyonlarca Filistinlinin her gün yaptığı telefon görüşmelerini kaydettiği ve bu verilerin Microsoft’un Azure bulut platformunda depolandığı ortaya çıktı.

    Habere göre gözetim projesi çatışmaların şiddetlendiği Ekim 2023 tarihinden 2 yıl önce yani 2021’de başladı. Microsoft CEO’su Satya Nadella, İsrail ordusunun elit istihbarat birimi Unit 8200 komutanlarından biriyle yaptığı görüşmenin ardından, bu operasyon için Azure platformunda özel ve ayrıştırılmış bir alan açılmasını bizzat onayladı. Bu sistem saatte bir milyon çağrı kaydı alabiliyordu. 

    Sızdırılan Microsoft belgelerine göre, gözetim kapsamında toplanan verilerin büyük kısmı Hollanda’daki Azure veri merkezlerinde depolanıyordu. Ancak Microsoft’un soruşturmayı başlatmasının ardından İsrail’in bu verileri başka bir yere taşıdığı iddia edildi.

    The Guardian, Unit 8200’ün bu devasa veri setini Amazon Web Services (AWS) platformuna aktarmayı planladığını bildirdi. Gazete Amazon’a ulaştığını ve bu verilerin kabul edilip edilmediğini sorduğunu da belirtti.

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

