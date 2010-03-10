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Windows Phone 7'deki Flash entegrasyonu için Adobe ile Microsoft birlikte çalışıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9b
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Shady
Haber Editörü
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Windows Phone 7'deki Flash entegrasyonu için Adobe ile Microsoft birlikte çalışıyor
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Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan Windows Mobile 7 için Adobe'nin Microsoft'la birlikte çalıştığı ortaya çıktı. Adobe'den Mike Chambers'ın kendi sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamaya göre Adobe, Flash 10.1'i Windows Phone 7 serisi telefonların Internet Explorer Mobile tarayıcısına entegre etmek için Microsoft ile birlikte çalışıyor. Chambers, Flash'a doğrudan destek vermeyen Windows Phone 7'e Flash desteği kazandıracak olan eklentinin ne zaman hazır olacağına dairse herhangi bir açıklama yapmadı.

Amerika'nın en değerli 2.şirketi olan Microsoft'un üst düzey yöneticisi Steve Ballmer, geçtiğimiz ay tanıtımı yapılan Windows Mobile 7'de Flash'a direk destek vermeyeceklerini ancak Apple gibi engel olmayacaklarını açıklamıştı.


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cssbaycelebi 9 yıl
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