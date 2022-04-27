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    Anlık Bildirim

    Windows ve Android hala Apple'dan daha fazla güvenlik sorununa sahip

    Windows ve Android'in kötü amaçlı yazılımlarla mücadelesi son bulmuyor. Windows ve Android'in Apple sistemlerine kıyasla daha fazla kötü amaçlı yazılım örneğine sahip olduğu ortaya çıktı.
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    Windows ve Android Apple'dan daha fazla güvenlik sorununa sahip

    Windows ve Android yeni kötü amaçlı yazılım örneği konusunda Apple sistemlerinin hala çok gerisinde. Bugün bildirilen veriler Windows ve Android işletim sistemlerindeki kötü amaçlı yazılımların Apple sistemlerinden çok daha fazla olduğunu söylüyor.

    Apple hala daha güvenli bir liman gibi duruyor

    Gizlilik ve güvenlik günümüzde tüm platformlarda önemli bir yer tutuyor. Birçok kullanıcı gizlilik ve güvenlik konusunda kötü durumlarla karşılaşsa da, firmalar bu soruna çözümler arıyor. Tabiki eskiden bu yana Apple sistemleri ve diğer işletim sistemleri arasında büyük bir rekabet var. Geçmişte de Apple sistemlerinin daha güvenli olduğunu biliniyordu. Ancak bugünkü duruma bakıldığında Apple'ın hala çok ileride olması Windows ve Android'in kullanılabilirliğini sorgulatıyor.

    Windows ve Android Apple'dan daha fazla güvenlik sorununa sahip
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    2022'nin Ocak ayında toplamda 11,4 milyon kötü amaçlı yazılım tespit edildi. Devamındaki aylarda sırasıyla 8,93 milyon, 8,77 milyon ve Nisan ayı itibarı ile 5,65 milyon kötü amaçlı yazılım hayatımıza girdi. Yani kullanıcılar 2022 yılının ilk dört ayında toplamda 34 milyondan fazla kötü amaçlı yazılımla tanıştı.

    Platformlar arası dağılıma baktığımızda Windows'un 2022'de 25,4 milyon yeni kötü amaçlı yazılımla karşılaştığını görüyoruz. Android ise 536.000 yeni kötü amaçlı yazılımla mücadele etti. Ancak MacOS'a baktığımızda toplam 2.000 yeni kötü amaçlı yazılımla karşılaşıldığını görüyoruz. Yani Apple sistemileri ve diğer sistemler arasındaki fark çok çok fazla. Tabi burada Android ve Windows gibi sistemlerin kullanıcılarının çokluğu büyük bir etken olsa da, rakamlar kabul edilebilir durmuyor.

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    L
    linkci_sude 15 dakika önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 36 dakika önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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