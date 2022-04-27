Windows ve Android hala Apple'dan daha fazla güvenlik sorununa sahip

Windows ve Android yeni kötü amaçlı yazılım örneği konusunda Apple sistemlerinin hala çok gerisinde. Bugün bildirilen veriler Windows ve Android işletim sistemlerindeki kötü amaçlı yazılımların Apple sistemlerinden çok daha fazla olduğunu söylüyor.

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Apple hala daha güvenli bir liman gibi duruyor

Gizlilik ve güvenlik günümüzde tüm platformlarda önemli bir yer tutuyor. Birçok kullanıcı gizlilik ve güvenlik konusunda kötü durumlarla karşılaşsa da, firmalar bu soruna çözümler arıyor. Tabiki eskiden bu yana Apple sistemleri ve diğer işletim sistemleri arasında büyük bir rekabet var. Geçmişte de Apple sistemlerinin daha güvenli olduğunu biliniyordu. Ancak bugünkü duruma bakıldığında Apple'ın hala çok ileride olması Windows ve Android'in kullanılabilirliğini sorgulatıyor.

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2022'nin Ocak ayında toplamda 11,4 milyon kötü amaçlı yazılım tespit edildi. Devamındaki aylarda sırasıyla 8,93 milyon, 8,77 milyon ve Nisan ayı itibarı ile 5,65 milyon kötü amaçlı yazılım hayatımıza girdi. Yani kullanıcılar 2022 yılının ilk dört ayında toplamda 34 milyondan fazla kötü amaçlı yazılımla tanıştı.

Platformlar arası dağılıma baktığımızda Windows'un 2022'de 25,4 milyon yeni kötü amaçlı yazılımla karşılaştığını görüyoruz. Android ise 536.000 yeni kötü amaçlı yazılımla mücadele etti. Ancak MacOS'a baktığımızda toplam 2.000 yeni kötü amaçlı yazılımla karşılaşıldığını görüyoruz. Yani Apple sistemileri ve diğer sistemler arasındaki fark çok çok fazla. Tabi burada Android ve Windows gibi sistemlerin kullanıcılarının çokluğu büyük bir etken olsa da, rakamlar kabul edilebilir durmuyor.

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Windows ve Android Apple'dan daha fazla güvenlik sorununa sahip