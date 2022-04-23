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    Android 14 için seçilen tatlı ismi belli oldu

    Önümüzdeki yıl yayınlanması planlanan Android 14 hakkında yeni bilgiler geldi. Google'ın yeni işletim sistemi için seçtiği tatlı ismi belli oldu.                
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    Android 14 için seçilen tatlı ismi belli oldu
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    Google, 2023'te çıkış yapacak olan Android 14'ün resmi kod adını belirledi: Upside Down Cake (Tepetaklak Kek). Söz konusu tatlı ismi, Android Açık Kaynak Projesi'ndeki (AOSP) kod değişikliği sayesinde ortaya çıktı.

    Arama devi her yıl Android'in ana sürümlerine alfabetik sıraya bağlı kalarak bir tatlı ismi veriyor. Android 12 için Snow Cone (Kar Konisi), Android 13 için Tiramisu gibi çeşitli isimlerle karşılaşmıştık.

    Android 14 için seçilen tatlı ismi belli oldu

    Önümüzdeki yıl yayınlanacak

    Android 10'dan önce resmi sürüm adında tatlı adının ilk harfi görünüyordu: Android Q (Queen's Cake) gibi. Ama artık tatlı ismi sadece kod adı olarak kullanılıyor. Sürümler yalnızca rakamlarla anılıyor.

    Android 14'ün tatlı isminin belirlenmesi, işletim sisteminin geliştirilmesinde aktif bir aşamaya geçildiği anlamına geliyor. Önümüzdeki yıl yayınlanacak güncellemenin neler getireceği ise henüz belli değil.

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    marto1 4 saat önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 1 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 1 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 1 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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