Android 14 için seçilen tatlı ismi belli oldu

Google, 2023'te çıkış yapacak olan Android 14'ün resmi kod adını belirledi: Upside Down Cake (Tepetaklak Kek). Söz konusu tatlı ismi, Android Açık Kaynak Projesi'ndeki (AOSP) kod değişikliği sayesinde ortaya çıktı.
Arama devi her yıl Android'in ana sürümlerine alfabetik sıraya bağlı kalarak bir tatlı ismi veriyor. Android 12 için Snow Cone (Kar Konisi), Android 13 için Tiramisu gibi çeşitli isimlerle karşılaşmıştık.
Önümüzdeki yıl yayınlanacak
Android 10'dan önce resmi sürüm adında tatlı adının ilk harfi görünüyordu: Android Q (Queen's Cake) gibi. Ama artık tatlı ismi sadece kod adı olarak kullanılıyor. Sürümler yalnızca rakamlarla anılıyor.
Android 14'ün tatlı isminin belirlenmesi, işletim sisteminin geliştirilmesinde aktif bir aşamaya geçildiği anlamına geliyor. Önümüzdeki yıl yayınlanacak güncellemenin neler getireceği ise henüz belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum
peki yenilebiliyomu . [resim]
Yanlis gelmissin hocam
hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)