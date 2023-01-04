Withings'ten evde idrar tahlilini mümkün hale getiren ürün: U-Scan

U-Scan bir okuyucu ve bir kartuş olmak üzere iki bileşenden oluşuyor. Akıllı cihazı tıpkı bir koku giderici gibi klozetin kenarına tutturarak doğrudan klozetin içine monte edebiliyorsunuz.
U-Scan su ile idrarı ayırt edebilme özelliğine sahip. Withings'in belirttiğine göre sensörün çalışması için özel bir prosedür gerekmiyor, sadece idrarı tuvalet suyuna değil de cihazın üzerine yapmak yeterli.
İki farklı kartuş türü var
Tek kartuş yaklaşık 100 test kapasitesine sahip. Ürünle birlikte satın alınabilecek iki tür kartuş var:
- Cycle Sync: LH (Luteinleştirici) hormon seviyesini (adet döngüsünü ve yumurtlama dönemini) değerlendirmenizi sağlar, pH seviyesini ve vücudun hidrasyonunu belirler.
- Nutri Balance: pH, hidrasyon, C vitamini seviyeleri ve ketonları ölçerek vücudunuzun metabolik sağlığını ve demir emilimini değerlendirmenize olanak tanır.
Tıbbi tavsiyelerde bulunuyor
Cihaz elde ettiği sonuçları Wi-Fi aracılığıyla Withings uygulamasına gönderiyor. Ayrıca kullanıcıya sağlığını iyileştirmeye yönelik kişiselleştirilmiş tavsiyeler sunabildiğini de belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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