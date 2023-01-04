Withings'ten evde idrar tahlilini mümkün hale getiren ürün: U-Scan

Tam Boyutta Gör Withings, insan idrarını tahlil edebilen U-Scan ev laboratuvarını tanıttı. Yenilikçi ürün CES 2023 Tüketici Elektroniği Fuarı kapsamında duyuruldu.

U-Scan bir okuyucu ve bir kartuş olmak üzere iki bileşenden oluşuyor. Akıllı cihazı tıpkı bir koku giderici gibi klozetin kenarına tutturarak doğrudan klozetin içine monte edebiliyorsunuz.

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U-Scan su ile idrarı ayırt edebilme özelliğine sahip. Withings'in belirttiğine göre sensörün çalışması için özel bir prosedür gerekmiyor, sadece idrarı tuvalet suyuna değil de cihazın üzerine yapmak yeterli.

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İki farklı kartuş türü var

Tek kartuş yaklaşık 100 test kapasitesine sahip. Ürünle birlikte satın alınabilecek iki tür kartuş var:

Cycle Sync: LH (Luteinleştirici) hormon seviyesini (adet döngüsünü ve yumurtlama dönemini) değerlendirmenizi sağlar, pH seviyesini ve vücudun hidrasyonunu belirler.



LH (Luteinleştirici) hormon seviyesini (adet döngüsünü ve yumurtlama dönemini) değerlendirmenizi sağlar, pH seviyesini ve vücudun hidrasyonunu belirler. Nutri Balance: pH, hidrasyon, C vitamini seviyeleri ve ketonları ölçerek vücudunuzun metabolik sağlığını ve demir emilimini değerlendirmenize olanak tanır.

Tıbbi tavsiyelerde bulunuyor

Cihaz elde ettiği sonuçları Wi-Fi aracılığıyla Withings uygulamasına gönderiyor. Ayrıca kullanıcıya sağlığını iyileştirmeye yönelik kişiselleştirilmiş tavsiyeler sunabildiğini de belirtelim.

Tam Boyutta Gör Şirket tıbbi önerilerde bulunabilmek için Avrupa ve ABD'deki düzenleyici kurumlardan onay aldığını söylüyor. Withings U-Scan bu yılın ikinci çeyreğinde Avrupa'da satışa sunulacak. Ürünün fiyat etiketi ise 500 euro.

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