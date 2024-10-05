AFK nedir? Oyunda & sosyal medyada AFK kalmanın anlamı

AFK, internet kültürünün başlangıç döneminden beri, özellikle 1990’larda sohbet odalarında kullanılıyordu. Hatta 1989’da FidoNews’ın diğer ifadeler ve kısaltmalarla birlikte yayınladığı bir online haber bültenine kadar uzanıyor. Haber bülteninde AFK “away from keys” olarak tanımlanmıştı. Daha sonra çevrimiçi oyun topluluğunda multiplayer oyunlar için yaygın olarak kullanıldı. Günümüzde popüler sosyal ağ uygulamalarında da bu terimin kullanımına rastlamak mümkün. Peki, oyunda ve sosyal medyada AFK ne anlama geliyor, neyin açılımı?
AFK ne demek 🤔
Oyunda AFK nedir 🎮
AFK, çoğunlukla oyuncuların birbirleriyle iletişim kurmasının ve eylemlerini koordine etmesinin önemli olduğu online multiplayer oyunlarında kullanılır. Oyuncular, diğerlerine AFK olduklarını bildirerek oyundan atılmaktan veya takımları için sorun çıkarmaktan kaçınmış olurlar. Örneğin; oyuncuların League of Legends gibi çok oyunculu oyunlarda, takım arkadaşlarına savaşmak için müsait olmadıklarını hızlıca bildirmeleri gerekir. Belki tuvalete gitmeleri veya bir şeyler atıştırmaları gerekir. O noktada sohbete hemen AFK yazarlar. Takım arkadaşları AFK’nın ne anlama geldiğini bilir; geçici olarak yanıt veremeyeceğini anlar.
Ancak, Roblox, Valorant gibi rekabetçi oyunlarda oyun sırasında AFK olmaya karşı kuralların olduğunu belirtmekte fayda var. Oyunda AFK kalmak, oyundan atılma veya cezalandırılma ile sonuçlanabilir. Bir oyuncunun AFK olması diğer oyuncuları etkiler, takım arkadaşlarının ilerlemesini engelleyebilir, hayal kırıklığı ve rahatsızlığa yol açabilir. Bu nedenle diğer oyunculara haber vermeden AFK kalmak genellikle kötü bir davranış olarak kabul edilir.
Sosyal medyada AFK nedir 📱
AFK, sıklıkla olmasa da oyunlarda veya sosyal medya platformlarında karşılaşabileceğiniz kısaltmalardan biri. Away From Keyboard ya da daha sık kullanılan biçimiyle AFK’nın ne anlama geldiğini burada bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.