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    AFK nedir? Oyunda & sosyal medyada AFK kalmanın anlamı

    Sosyal medyada AFK nedir, oyunda AFK kalmak ne demek öğrenmek isteyenler buraya! İşte Valorant, Roblox, Instagram'da sıkça kullanılan ifadelerden Away From Keyboard anlamı:

    AFK, internet kültürünün başlangıç döneminden beri, özellikle 1990’larda sohbet odalarında kullanılıyordu. Hatta 1989’da FidoNews’ın diğer ifadeler ve kısaltmalarla birlikte yayınladığı bir online haber bültenine kadar uzanıyor. Haber bülteninde AFK “away from keys” olarak tanımlanmıştı. Daha sonra çevrimiçi oyun topluluğunda multiplayer oyunlar için yaygın olarak kullanıldı. Günümüzde popüler sosyal ağ uygulamalarında da bu terimin kullanımına rastlamak mümkün. Peki, oyunda ve sosyal medyada AFK ne anlama geliyor, neyin açılımı?

    AFK ne demek 🤔

    afk anlamı ve açılımı Tam Boyutta Gör
    AFK açılımı; Away From Keyboard’dur. AFK, Türkçede klavyeden uzakta anlamına gelir. Bu kısaltma, belli bir süre boyunca bilgisayar veya cihaz başında olunamayacağını ifade etmek için kullanılır.

    Oyunda AFK nedir 🎮

    oyunda afk kalmak Tam Boyutta Gör
    AFK, oyun sohbet odalarında sıklıkla kullanılır. AFK kısaca bilgisayar başında olmamak anlamına gelir. AFK, bir oyuncunun geçici olarak oyundan ayrılacağı, kısa süreliğine bilgisayarından veya konsolundan uzak kalacağı anlamına gelir. Oyuncu sohbet veya sesli iletişim platformunda AFK yazdığında bu, takım arkadaşlarına bir süreliğine oyuna katılamayacağına dair bir işarettir.

    AFK, çoğunlukla oyuncuların birbirleriyle iletişim kurmasının ve eylemlerini koordine etmesinin önemli olduğu online multiplayer oyunlarında kullanılır. Oyuncular, diğerlerine AFK olduklarını bildirerek oyundan atılmaktan veya takımları için sorun çıkarmaktan kaçınmış olurlar. Örneğin; oyuncuların League of Legends gibi çok oyunculu oyunlarda, takım arkadaşlarına savaşmak için müsait olmadıklarını hızlıca bildirmeleri gerekir. Belki tuvalete gitmeleri veya bir şeyler atıştırmaları gerekir. O noktada sohbete hemen AFK yazarlar. Takım arkadaşları AFK’nın ne anlama geldiğini bilir; geçici olarak yanıt veremeyeceğini anlar.

    Ancak, Roblox, Valorant gibi rekabetçi oyunlarda oyun sırasında AFK olmaya karşı kuralların olduğunu belirtmekte fayda var. Oyunda AFK kalmak, oyundan atılma veya cezalandırılma ile sonuçlanabilir. Bir oyuncunun AFK olması diğer oyuncuları etkiler, takım arkadaşlarının ilerlemesini engelleyebilir, hayal kırıklığı ve rahatsızlığa yol açabilir. Bu nedenle diğer oyunculara haber vermeden AFK kalmak genellikle kötü bir davranış olarak kabul edilir.

    Sosyal medyada AFK nedir 📱

    instagram sosyal medya afk Tam Boyutta Gör
    Instagram’da AFK, sosyal medyadan belli süreliğine uzak kalmak anlamına gelir. Oyun kültüründen gelen bu terim, sosyal ağ kullanıcısının geçici olarak telefonundan uzak durduğunu veya platformla aktif olarak etkileşim kurmadığı anlamına gelmektedir. Yorumda veya başlıkta AFK terimini kullanırsa o kişinin bir süreliğine mesajlarınıza veya yorumlarınıza yanıt vermeyeceğini bilirsiniz.

    AFK, sıklıkla olmasa da oyunlarda veya sosyal medya platformlarında karşılaşabileceğiniz kısaltmalardan biri. Away From Keyboard ya da daha sık kullanılan biçimiyle AFK’nın ne anlama geldiğini burada bulabilirsiniz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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