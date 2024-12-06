Google, 3 boyutlu oynanabilir oyunlar oluşturabilen yapay zekasını tanıttı!

Tam Boyutta Gör Google DeepMind, bu senenin başında bir metin isteminden üretilen resimler veya gerçek resimler üzerinden oynanabilir 2 boyutlu oyunlar üretebilen Genie isimli yapay zeka aracını duyurmuştu. Şirket şimdi, yapay zeka aracını geliştirerek 3 boyutlu oynanabilir oyunlar üretebilen Genie 2'yi duyurdu.

Birçok gerçek dünya efektini modelleyebiliyor

DeepMind'ın geliştirdiğiGenie 2 bir oyun motoru değil; bunun yerine, oyuncunun (bir insan veya başka bir yapay zeka aracı), yazılımın simüle ettiği dünyada hareket etmesiyle görüntüler üreten bir difüzyon modeli. Genie 2, kareler üretirken ortam hakkında detaylar ortaya çıkarabiliyor. Bu da ona, su, duman, ışık ve fizik gibi efektleri modelleme yeteneği kazandırıyor. Model, sahneleri birinci şahıs, üçüncü şahıs veya izometrik bakış açılarıyla işleyebiliyor.

Genie 2 simüle edilmiş bir sahnenin parçalarını oyuncunun görüş alanından çıktıktan sonra bile hatırlayabiliyor ve bu öğeler tekrar görünür hale geldiğinde doğru bir şekilde yeniden oluşturabiliyor.

Ancak, Genie 2'nin bazı sınırlamaları bulunuyor. DeepMind, modelin 60 saniyeye kadar tutarlı sahneler üretebildiğini söylüyor. Yayınlanan örnek videolar ise çok daha kısa süreli, yaklaşık 10 ila 20 saniye uzunluğunda. Ayrıca, Genie 2'nin tutarlı bir dünya illüzyonunu daha uzun süre sürdürmesi gerektiğinde, görüntüde bozulmalar oluşuyor ve görüntü kalitesi düşüyor. DeepMind, Genie 2'nin büyük ölçekli bir video veri setine dayandığını belirtmek dışında nasıl eğittiğine dair ayrıntı paylaşmadı.

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Deneysel aşamada olan Genie 2'nin yakın zamanda kullanıma sunulması şuan için mümkün değil, ancak gelecekte oyun dünyasını kökten değiştirme potansiyeli taşıyor. Şirket şimdilik modeli, kendi SIMA algoritması da dahil olmak üzere diğer yapay zeka ajanlarını eğitmek ve değerlendirmek için bir araç olarak görüyor. Aynı zamanda sanatçılar ve tasarımcıların fikirlerini hızla prototiplemek ve denemek için kullanabileceği bir araç olarak da işlev görecek. DeepMind, gelecekte Genie 2 gibi dünya modellerinin yapay genel zekaya giden yolda önemli bir rol oynamasını bekliyor.

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