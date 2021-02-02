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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Game Pass'e Şubat ayının ilk yarısında eklenecek olan oyunlar belli oldu

    Şubat ayının ilk yarısında Xbox Game Pass sistemine eklenecek olan ve kaldırılacak oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    02 Şubat 2021, 20:00 (2 hf.)
    5,4b
    1
    10
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Xbox Game Pass'e Şubat ayının ilk yarısında eklenecek olan oyunlar belli oldu
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    Xbox ve PC kullanıcıları için en yararlı abonelik servislerinden biri olan Xbox Game Pass'in kütüphanesi genişlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde Xbox Game Pass'e Şubat ayının ilk yarısında eklenecek olan oyunlar belli oldu.

    Ayrıca Bkz. "Ücretsiz FIFA oyunu FIFA Online 4, Türkiye'ye geliyor"

    Açıklanan oyunlara baktığımızda Jurassic World Evolution ve The Falconeer gibi oyunlar dikkat çekiyor. Bu ayın ilk yarısında gelen oyunlar arasında geçtiğimiz aylarda eklenen büyük çaplı oyunlar gibi oyunlar olmadığını görebiliyoruz. Ancak elbette her ay bu tarz büyük oyunlar eklemek fazlasıyla zor. Ayrıca Şubat ayının ikinci yarısında yeni oyunların açıklanacağını da hatırlatalım.

    Ne yazık ki her ay olduğu gibi bazı oyunlar da sistemden kaldırılıyor. Listeyi aşağıda bulabilirsiniz.

    Eklenecek Oyunlar

    4 Şubat

    • Ghost of a Tale - PC
    • Project Winter - Konsol, PC
    • The Falconeer - Konsol, PC

    11 Şubat

    • Final Fantasy XII The Zodiac Age - Konsol, PC
    • Jurassic World Evolution - Konsol
    • Stealth Inc. 2: A Game of Clones - Konsol

    Kaldırılacak Oyunlar

    15 Şubat

    • De Blob - Konsol
    • Ninja Gaiden II - Konsol
    • World of Horror - PC

    16 Şubat

    • Shadows of the Damned - EA Play/Konsol


    https://www.gematsu.com/2021/02/xbox-game-pass-adds-final-fantasy-xii-the-zodiac-age-the-falconeer-jurassic-world-evolution-and-more-in-early-february Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    E evo_4 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    FFXII iyi oyundur, tavsiye ederim.
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    burakketenci (burak günaydın) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    wolfenstein youngblood tarihi belli olmadı sanırım
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    O ozanaksu (ozan aksu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Falcooner i merak ediyordum. Hiç yoktan beğenmesek te deneme imkanımız var.
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    D DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Xbox game pass ne zaman indirime girer hangi dönemlerde indirime giriyor
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    Artizt (Mert ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Falconeer'in gelmesi iyi oldu fragmanlarda güzel duruyordu.
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    F fenerist07 (arda doğaner) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    çöp
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    PC'ye EA Play bekliyoruz 2 aydır...
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    termomuk (Bahadır ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Celonfix
    çıkacak diye aldım. 2 gün sonra ertelendi dediler :D
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Celonfix
    Bu ay steamden diğer ay da origin birer dolara yapıştır ea playi
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    tayo3327 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gayet iyi oyunlar
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