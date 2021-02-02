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Xbox ve PC kullanıcıları için en yararlı abonelik servislerinden biri olan Xbox Game Pass'in kütüphanesi genişlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde Xbox Game Pass'e Şubat ayının ilk yarısında eklenecek olan oyunlar belli oldu.

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Açıklanan oyunlara baktığımızda Jurassic World Evolution ve The Falconeer gibi oyunlar dikkat çekiyor. Bu ayın ilk yarısında gelen oyunlar arasında geçtiğimiz aylarda eklenen büyük çaplı oyunlar gibi oyunlar olmadığını görebiliyoruz. Ancak elbette her ay bu tarz büyük oyunlar eklemek fazlasıyla zor. Ayrıca Şubat ayının ikinci yarısında yeni oyunların açıklanacağını da hatırlatalım.

Ne yazık ki her ay olduğu gibi bazı oyunlar da sistemden kaldırılıyor. Listeyi aşağıda bulabilirsiniz.

Eklenecek Oyunlar

4 Şubat

Ghost of a Tale - PC

Project Winter - Konsol, PC

The Falconeer - Konsol, PC

11 Şubat

Final Fantasy XII The Zodiac Age - Konsol, PC

Jurassic World Evolution - Konsol

Stealth Inc. 2: A Game of Clones - Konsol

Kaldırılacak Oyunlar

15 Şubat

De Blob - Konsol

Ninja Gaiden II - Konsol

World of Horror - PC

16 Şubat

Shadows of the Damned - EA Play/Konsol

https://www.gematsu.com/2021/02/xbox-game-pass-adds-final-fantasy-xii-the-zodiac-age-the-falconeer-jurassic-world-evolution-and-more-in-early-february

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