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    Anlık Bildirim

    EA Sports FC 25 ilk kez indirime girdi! Yüzde 50 indirim fırsatı!

    EA Sports FC 25 (Eski adıyla FIFA) oyunu için indirim bekleyenlere müjde! FC 25'in PC versiyonu yüzde 50 oranında indirime girdi. İşte indirimli FC 25 fiyatları!
    EA Sports FC 25 ilk kez indirime girdi! Yüzde 50 indirim fırsatı! Tam Boyutta Gör
    FIFA severlere müjde! EA Sports FC 25 ilk kez indirime girdi. FC 25’in PC versiyonun fiyatı yüzde 50 oranında düştü.

    FC 25 indirimli fiyatı ne kadar?

    FC 25’in Standart Sürüm fiyatı Steam’de ve EA App’te 70 dolardan 35 dolara indi. Daha önce Türk Lirası ile yaklaşık 2.400 TL’ye satılan oyunu artık 1.200 TL’ye satın alabilirsiniz.

    EA Play aboneliğiniz varsa EA App’te yüzde 10 oranında ek indirim yapılıyor ve oyunun fiyatı 31,49 dolara düşüyor. Bu da yaklaşık olarak 1.080 TL’ye denk geliyor.

    EA Sports FC 25 ilk kez indirime girdi! Yüzde 50 indirim fırsatı! Tam Boyutta Gör
    Epic Games Store’da ise oyunun Ultimate Sürümüne yüzde 50 indirim yapıldı. Ultimate sürümün fiyatı 3.599 TL’den 1.799 TL’ye indi.

    İndirimler ne zamana kadar geçerli olacak?

    Steam ve EA App’teki indirim 27 Kasım’a kadar devam edecek. Epic Games Store’daki indirim ise 3 Aralık’ta sona erecek.

    FC 25, PS5 ve Xbox için indirime girdi mi?

    Oyunun konsol versiyonlarında şu an için herhangi bir indirim bulunmuyor. Playstation Store’da ve Xbox Store’da Black Friday indirimleri Kasım ayının son haftasında başlayacak. FC 25’in fiyatı o tarihlerde indirime girecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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