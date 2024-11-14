EA Sports FC 25 ilk kez indirime girdi! Yüzde 50 indirim fırsatı!

- FC 25 indirimli fiyatı ne kadar?
- İndirimler ne zamana kadar geçerli olacak?
- FC 25, PS5 ve Xbox için indirime girdi mi?
- Yorumlar
FC 25 indirimli fiyatı ne kadar?
FC 25’in Standart Sürüm fiyatı Steam’de ve EA App’te 70 dolardan 35 dolara indi. Daha önce Türk Lirası ile yaklaşık 2.400 TL’ye satılan oyunu artık 1.200 TL’ye satın alabilirsiniz.
EA Play aboneliğiniz varsa EA App’te yüzde 10 oranında ek indirim yapılıyor ve oyunun fiyatı 31,49 dolara düşüyor. Bu da yaklaşık olarak 1.080 TL’ye denk geliyor.
İndirimler ne zamana kadar geçerli olacak?
Steam ve EA App’teki indirim 27 Kasım’a kadar devam edecek. Epic Games Store’daki indirim ise 3 Aralık’ta sona erecek.
FC 25, PS5 ve Xbox için indirime girdi mi?
Oyunun konsol versiyonlarında şu an için herhangi bir indirim bulunmuyor. Playstation Store’da ve Xbox Store’da Black Friday indirimleri Kasım ayının son haftasında başlayacak. FC 25’in fiyatı o tarihlerde indirime girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir