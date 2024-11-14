DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör FIFA severlere müjde! EA Sports FC 25 ilk kez indirime girdi. FC 25’in PC versiyonun fiyatı yüzde 50 oranında düştü.

FC 25 indirimli fiyatı ne kadar?

FC 25’in Standart Sürüm fiyatı Steam’de ve EA App’te 70 dolardan 35 dolara indi. Daha önce Türk Lirası ile yaklaşık 2.400 TL’ye satılan oyunu artık 1.200 TL’ye satın alabilirsiniz.

EA Play aboneliğiniz varsa EA App’te yüzde 10 oranında ek indirim yapılıyor ve oyunun fiyatı 31,49 dolara düşüyor. Bu da yaklaşık olarak 1.080 TL’ye denk geliyor.

Tam Boyutta Gör Epic Games Store’da ise oyunun Ultimate Sürümüne yüzde 50 indirim yapıldı. Ultimate sürümün fiyatı 3.599 TL’den 1.799 TL’ye indi.

İndirimler ne zamana kadar geçerli olacak?

Steam ve EA App’teki indirim 27 Kasım’a kadar devam edecek. Epic Games Store’daki indirim ise 3 Aralık’ta sona erecek.

FC 25, PS5 ve Xbox için indirime girdi mi?

Oyunun konsol versiyonlarında şu an için herhangi bir indirim bulunmuyor. Playstation Store’da ve Xbox Store’da Black Friday indirimleri Kasım ayının son haftasında başlayacak. FC 25’in fiyatı o tarihlerde indirime girecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

EA Sports FC 25 ilk kez indirime girdi! Yüzde 50 indirim fırsatı!