Game Pass’in merak edilen abone sayısı ortaya çıktı: Sanılandan fazla

Microsoft'un Xbox ile ilgili önemli bilgileri saklamak gibi bir alışkanlığı var. FTC-Microsoft davasının bu kadar ilginç olmasının nedenlerinden biri de aslında buydu; Yazılım devi net sayılar vermekten sürekli olarak kaçındı. Ancak Microsoft-Activision birleşmesi sayesinde Game Pass'in gerçekte ne kadar para kazandığını öğrendik. Şimdi Microsoft'un nadiren güncellediği önemli bir bilgi hakkında daha fazla ipucu var: toplam Game Pass aboneleri.
Xbox abone sayısı 30 milyondan fazla
Gerçek şu ki, 30 milyon sayısı hedefe çok daha yakın. Ve Starfield'ın lansmanı sayesinde Xbox Game Pass'in PC ve konsolda 30 milyonu aşmış olması çok olası. Aslında bu iddiayı destekleyecek bazı kanıtlar da var. Kasım 2022'de Sony, CMA'ya Game Pass'in 29 milyon abonesi olduğunu bildirdi. Bu sayıya PC Game Pass aboneleri dahil değil. Aradan geçen ayları göz önüne aldığımızda ve Starfield’ın çıkışıyla bu sayının 30 milyonu aştığı kesin gibi diyebiliriz. Bununla birlikte güncel bilgilere göre PS Plus’ın 46.5 milyon abonesi bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.