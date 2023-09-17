Game Pass’in merak edilen abone sayısı ortaya çıktı: Sanılandan fazla

Tam Boyutta Gör Microsoft'un Xbox Game Pass hizmetinin tam olarak ne kadar abonesi olduğu hakkında kesin bilgiler bulunmuyor. Öte yandan Xbox kıdemli pazarlama direktörü Craig McNary'nin LinkedIn profilindeki eski bir gönderiye göre, Xbox Game Pass'in 30 milyondan fazla abonesi var. Ancak bu sayı daha yüksek olabilir.

Microsoft'un Xbox ile ilgili önemli bilgileri saklamak gibi bir alışkanlığı var. FTC-Microsoft davasının bu kadar ilginç olmasının nedenlerinden biri de aslında buydu; Yazılım devi net sayılar vermekten sürekli olarak kaçındı. Ancak Microsoft-Activision birleşmesi sayesinde Game Pass'in gerçekte ne kadar para kazandığını öğrendik. Şimdi Microsoft'un nadiren güncellediği önemli bir bilgi hakkında daha fazla ipucu var: toplam Game Pass aboneleri.

Xbox abone sayısı 30 milyondan fazla

Tam Boyutta Gör Abone sayısı aslında oldukça önemli. Microsoft, video oyunları işinin geleceğini aboneliğe bağlamış durumda ve ödeme yapan kullanıcı sayısı, işin gücünü gerçekten vurgulayan ilk ölçüt. En güncel resmi bilgilere göre Game Pass abone sayısı "25 milyonun üzerinde". Ancak bu sayı Mart 2022 tarihine ait.

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Tam Boyutta Gör Görünüşe göre artık Xbox Game Pass aboneleri ve dolayısıyla Microsoft'un abonelik tabanlı oyun işinin potansiyel gücü hakkında daha fazla bilgiye sahibiz. Xbox kıdemli pazarlama direktörü Craig McNary'nin LinkedIn profilindeki eski bir gönderiye göre, Xbox Game Pass'in 30 milyondan fazla abonesi var. Bu bilginin yayılmaya başlamasının ardından ilgili gönderide güncellemeye gidilerek sayı “25 milyon” olarak güncellendi.

Gerçek şu ki, 30 milyon sayısı hedefe çok daha yakın. Ve Starfield'ın lansmanı sayesinde Xbox Game Pass'in PC ve konsolda 30 milyonu aşmış olması çok olası. Aslında bu iddiayı destekleyecek bazı kanıtlar da var. Kasım 2022'de Sony, CMA'ya Game Pass'in 29 milyon abonesi olduğunu bildirdi. Bu sayıya PC Game Pass aboneleri dahil değil. Aradan geçen ayları göz önüne aldığımızda ve Starfield’ın çıkışıyla bu sayının 30 milyonu aştığı kesin gibi diyebiliriz. Bununla birlikte güncel bilgilere göre PS Plus’ın 46.5 milyon abonesi bulunuyor.

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Game Pass’in merak edilen abone sayısı ortaya çıktı