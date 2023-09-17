Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Game Pass’in merak edilen abone sayısı ortaya çıktı: Sanılandan fazla

    Microsoft’un oyun hizmeti Xbox Game Pass, oyuncular tarafından oldukça fazla rağbet görüyor. Game Pass’in ne kadar abonesi olduğuna dair fikirler olsa da gerçek sayı daha yüksek olabilir.
    Game Pass’in merak edilen abone sayısı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Xbox Game Pass hizmetinin tam olarak ne kadar abonesi olduğu hakkında kesin bilgiler bulunmuyor. Öte yandan Xbox kıdemli pazarlama direktörü Craig McNary'nin LinkedIn profilindeki eski bir gönderiye göre, Xbox Game Pass'in 30 milyondan fazla abonesi var. Ancak bu sayı daha yüksek olabilir.

    Microsoft'un Xbox ile ilgili önemli bilgileri saklamak gibi bir alışkanlığı var. FTC-Microsoft davasının bu kadar ilginç olmasının nedenlerinden biri de aslında buydu; Yazılım devi net sayılar vermekten sürekli olarak kaçındı. Ancak Microsoft-Activision birleşmesi sayesinde Game Pass'in gerçekte ne kadar para kazandığını öğrendik. Şimdi Microsoft'un nadiren güncellediği önemli bir bilgi hakkında daha fazla ipucu var: toplam Game Pass aboneleri.

    Xbox abone sayısı 30 milyondan fazla

    Game Pass’in merak edilen abone sayısı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Abone sayısı aslında oldukça önemli. Microsoft, video oyunları işinin geleceğini aboneliğe bağlamış durumda ve ödeme yapan kullanıcı sayısı, işin gücünü gerçekten vurgulayan ilk ölçüt. En güncel resmi bilgilere göre Game Pass abone sayısı "25 milyonun üzerinde". Ancak bu sayı Mart 2022 tarihine ait.

    Game Pass’in merak edilen abone sayısı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre artık Xbox Game Pass aboneleri ve dolayısıyla Microsoft'un abonelik tabanlı oyun işinin potansiyel gücü hakkında daha fazla bilgiye sahibiz. Xbox kıdemli pazarlama direktörü Craig McNary'nin LinkedIn profilindeki eski bir gönderiye göre, Xbox Game Pass'in 30 milyondan fazla abonesi var. Bu bilginin yayılmaya başlamasının ardından ilgili gönderide güncellemeye gidilerek sayı “25 milyon” olarak güncellendi.

    Gerçek şu ki, 30 milyon sayısı hedefe çok daha yakın. Ve Starfield'ın lansmanı sayesinde Xbox Game Pass'in PC ve konsolda 30 milyonu aşmış olması çok olası. Aslında bu iddiayı destekleyecek bazı kanıtlar da var. Kasım 2022'de Sony, CMA'ya Game Pass'in 29 milyon abonesi olduğunu bildirdi. Bu sayıya PC Game Pass aboneleri dahil değil. Aradan geçen ayları göz önüne aldığımızda ve Starfield’ın çıkışıyla bu sayının 30 milyonu aştığı kesin gibi diyebiliriz. Bununla birlikte güncel bilgilere göre PS Plus’ın 46.5 milyon abonesi bulunuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 6 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    jolly tur karadeniz turu yorumları roaccutane yazın kullananlar askerlik bittikten sonra e devlete ne zaman düşer türk telekom tarife değiştiremiyorum ca 19 9 yüksek olanların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold5
    Samsung Galaxy Z Fold5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP Laptop 15
    HP Laptop 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız