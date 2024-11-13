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Tam Boyutta Gör Geliştiriciliğini SHIFT UP ve yayıncılığını Sony’nin üstlendiği aksiyon macera oyunu Stellar Blade çok yakında PC'ye geliyor. Piyasaya sürüldüğünde yoğun ilgi gören oyun, satış rakamlarıyla Sony'yi memnun etmeyi başarmıştı. Şimdi Koreli geliştirici, PS5’te elde ettiği satış rakamından daha fazlasını PC platformundan elde etmeyi bekliyor.

PC sürümünün 2025 yılında geleceği doğrulandı

Bilmeyenler için tüm PS5 özel oyunlarında olduğu gibi Stellar Blade'in de bilgisayara geleceği zaten biliniyordu. Ancak geliştirici stüdyo tarafından doğrulanmamıştı. Şimdi geliştirici ekip, 2024 yılı 3. çeyrek kazanç raporu sırasında oyunun PC sürümünün yolda olduğunu ve 2025 yılında hazır olacağını duyurdu.

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Koreli şirket, sunumda PC planlarıyla ilgili sorulara şu şekilde yanıt verdi: "Steam’in AAA oyun pazarındaki artan etkisi ve Black Myth: Wukong'un küresel başarısı gibi son gelişmeler göz önüne alındığında, PC versiyonunun konsol versiyonundan daha iyi performans göstermesini bekliyoruz." Bu noktada Black Myth: Wukong'un birden fazla rekor kırdığını hatırlatalım. Shift Up’ın PC platformunda ne kadar başarılı olacağı ise merak konusu.

Oyunun konusu ne?

Post apokaliptik bir dünyada geçen Stellar Blade, arkadaşları Adam ve Lily ile birlikte dünyayı Naytibas adı verilen kötü bir ırkın elinden kurtarmaya çalışan Eve‘in maceralarını konu alıyor. Oyunculara rahatça etrafı keşfetme ve diğer karakterlerle etkileşime girme imkanı sağlayan oyunun, içinde bulundurduğu dövüş mekanikleriyle Bayonetta ve Nier serisini andırdığını söyleyelim.

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Resmen doğrulandı: PS5 özel oyunu Stellar Blade PC'ye geliyor!