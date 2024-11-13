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    Doğrulandı: PS5 özel oyunu Stellar Blade PC'ye geliyor

    Playstation 5'in sevilen oyunlarından Stellar Blade, PC'ye geliyor. Uzun süredir PC'ye gelmesi beklenen oyun 2025 yılında oyuncularla buluşacak. İşte detaylar...
    Resmen doğrulandı: PS5 özel oyunu Stellar Blade PC'ye geliyor! Tam Boyutta Gör
    Geliştiriciliğini SHIFT UP ve yayıncılığını Sony’nin üstlendiği aksiyon macera oyunu Stellar Blade çok yakında PC'ye geliyor. Piyasaya sürüldüğünde yoğun ilgi gören oyun, satış rakamlarıyla Sony'yi memnun etmeyi başarmıştı. Şimdi Koreli geliştirici, PS5’te elde ettiği satış rakamından daha fazlasını PC platformundan elde etmeyi bekliyor. 

    PC sürümünün 2025 yılında geleceği doğrulandı

    Bilmeyenler için tüm PS5 özel oyunlarında olduğu gibi Stellar Blade'in de bilgisayara geleceği zaten biliniyordu. Ancak geliştirici stüdyo tarafından doğrulanmamıştı. Şimdi geliştirici ekip, 2024 yılı 3. çeyrek kazanç raporu sırasında oyunun PC sürümünün yolda olduğunu ve 2025 yılında hazır olacağını duyurdu. 

    Koreli şirket, sunumda PC planlarıyla ilgili sorulara şu şekilde yanıt verdi: "Steam’in AAA oyun pazarındaki artan etkisi ve Black Myth: Wukong'un küresel başarısı gibi son gelişmeler göz önüne alındığında, PC versiyonunun konsol versiyonundan daha iyi performans göstermesini bekliyoruz." Bu noktada Black Myth: Wukong'un birden fazla rekor kırdığını hatırlatalım. Shift Up’ın PC platformunda ne kadar başarılı olacağı ise merak konusu.

    Oyunun konusu ne?

    Post apokaliptik bir dünyada geçen Stellar Blade, arkadaşları Adam ve Lily ile birlikte dünyayı Naytibas adı verilen kötü bir ırkın elinden kurtarmaya çalışan Eve‘in maceralarını konu alıyor. Oyunculara rahatça etrafı keşfetme ve diğer karakterlerle etkileşime girme imkanı sağlayan oyunun, içinde bulundurduğu dövüş mekanikleriyle Bayonetta ve Nier serisini andırdığını söyleyelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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