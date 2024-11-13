Doğrulandı: PS5 özel oyunu Stellar Blade PC'ye geliyor

PC sürümünün 2025 yılında geleceği doğrulandı
Bilmeyenler için tüm PS5 özel oyunlarında olduğu gibi Stellar Blade'in de bilgisayara geleceği zaten biliniyordu. Ancak geliştirici stüdyo tarafından doğrulanmamıştı. Şimdi geliştirici ekip, 2024 yılı 3. çeyrek kazanç raporu sırasında oyunun PC sürümünün yolda olduğunu ve 2025 yılında hazır olacağını duyurdu.
Koreli şirket, sunumda PC planlarıyla ilgili sorulara şu şekilde yanıt verdi: "Steam’in AAA oyun pazarındaki artan etkisi ve Black Myth: Wukong'un küresel başarısı gibi son gelişmeler göz önüne alındığında, PC versiyonunun konsol versiyonundan daha iyi performans göstermesini bekliyoruz." Bu noktada Black Myth: Wukong'un birden fazla rekor kırdığını hatırlatalım. Shift Up’ın PC platformunda ne kadar başarılı olacağı ise merak konusu.
Oyunun konusu ne?
Post apokaliptik bir dünyada geçen Stellar Blade, arkadaşları Adam ve Lily ile birlikte dünyayı Naytibas adı verilen kötü bir ırkın elinden kurtarmaya çalışan Eve‘in maceralarını konu alıyor. Oyunculara rahatça etrafı keşfetme ve diğer karakterlerle etkileşime girme imkanı sağlayan oyunun, içinde bulundurduğu dövüş mekanikleriyle Bayonetta ve Nier serisini andırdığını söyleyelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir