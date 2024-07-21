Xbox Game Pass’in 2025’te 5,5 milyar dolar kazanması bekleniyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Xbox Game Pass üzerinde büyük bahisler oynuyor. Son dönemde şirketten gelen sinyaller konsol tarafının küçülebileceğine işaret ederken bulut ve Game Pass tarafının ise ana odak olacağını gösteriyor. Bununla birlikte Microsoft'un Game Pass fiyatlarına yaptığı son zam ile birlikte analistler gelirlerde önemli artışların yaşanacağını söylüyor.

Game Pass’in gelirleri hızla artabilir

Tam Boyutta Gör Analist firması Ampere Analysis’in araştırma başkanı Piers Harding-Rolls, Game Pass gelir tahminlerine ilişkin bulunduğu tahmine göre abonelik hizmeti 2025 yılında yıllık 5,5 milyar dolar gibi son derece güçlü bir gelir elde edecek. Microsoft’un Game Pass’e yaptığı yeni zam ve paketlerin yeni ayarlaması kullanıcıları daha yüksek fiyatlı (19,9 dolarlık Ultimate) planlara yönlendiriyor. Esas gelir artışı da aslında buradan geliyor.

Tam Boyutta Gör Ampere Analysis’in bu tahminin, konsol ve PC'deki seçeneklerin yanı sıra bulut oyun erişimi yoluyla elde edilen gelirler de dahil olmak üzere Xbox Game Pass'in tamamını yansıttığını da ekleyelim.

Xbox ve Game Pass kullanıcılarına üç oyun ücretsiz! İşte liste 1 gün önce eklendi

Bununla birlikte Microsoft, Game Pass’ten ne kadar kazandığını net bir şekilde açıklamış değil. Ancak bazı söylemler ve düzenleyici kurumlar sayesinde hizmetin gelirine dair bilgiler elde edilebiliyor. CADE adlı Brezilyali düzenleyici kurum Xbox CEO'su Phil Spencer'ın söylemleri Game Pass’in gelirlerine ışık tutuyor. CADE tarafından 2022 yılında yayınlanan bilgilere göre Xbox Game Pass'in toplam geliri 2021 yılı boyunca 2,9 milyar dolar oldu. Xbox CEO'su Phil Spencer, Game Pass'in yıllık Xbox içerik ve hizmet gelirlerinin yüzde 10-15'ini oluşturduğunu söylemişti. Düzenleyici kuruma göre Spencer’ın söylemi Xbox Game Pass’in 1,8 milyar dolarlık bir gelir ürettiğine işaret ediyor.

Ampere Analysis’in 5,5 milyar dolarlık tahmini ise yaklaşık yüzde 200’lük bir büyümeye işaret ediyor. Eğer bu şekilde bir radikal büyüme gerçekleşirse Game Pass'in geliri Xbox'ın gelirinin yüzde 35’ini oluşturacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.