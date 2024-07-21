Xbox Game Pass’in 2025’te 5,5 milyar dolar kazanması bekleniyor

Bununla birlikte Microsoft, Game Pass’ten ne kadar kazandığını net bir şekilde açıklamış değil. Ancak bazı söylemler ve düzenleyici kurumlar sayesinde hizmetin gelirine dair bilgiler elde edilebiliyor. CADE adlı Brezilyali düzenleyici kurum Xbox CEO'su Phil Spencer'ın söylemleri Game Pass’in gelirlerine ışık tutuyor. CADE tarafından 2022 yılında yayınlanan bilgilere göre Xbox Game Pass'in toplam geliri 2021 yılı boyunca 2,9 milyardolar oldu. Xbox CEO'su Phil Spencer, Game Pass'in yıllık Xbox içerik ve hizmet gelirlerinin yüzde 10-15'ini oluşturduğunu söylemişti. Düzenleyici kuruma göre Spencer’ın söylemi Xbox Game Pass’in 1,8 milyar dolarlık bir gelir ürettiğine işaret ediyor.
Ampere Analysis’in 5,5 milyar dolarlık tahmini ise yaklaşık yüzde 200’lük bir büyümeye işaret ediyor. Eğer bu şekilde bir radikal büyüme gerçekleşirse Game Pass'in geliri Xbox'ın gelirinin yüzde 35’ini oluşturacak.
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.