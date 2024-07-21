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    Anlık Bildirim

    Xbox Game Pass’in 2025’te 5,5 milyar dolar kazanması bekleniyor

    Microsoft, Xbox Game Pass’e oldukça güveniyor. Yeni fiyat artışları ve bu alandaki pazarlama ile birlikte Microsoft’un 2025’te servisten 5,5 milyar dolar kazanacağı belirtiliyor.
    Xbox Game Pass’in gelirinin yüzde 200 artması bekleniyor! Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Xbox Game Pass üzerinde büyük bahisler oynuyor. Son dönemde şirketten gelen sinyaller konsol tarafının küçülebileceğine işaret ederken bulut ve Game Pass tarafının ise ana odak olacağını gösteriyor. Bununla birlikte Microsoft'un Game Pass fiyatlarına yaptığı son zam ile birlikte analistler gelirlerde önemli artışların yaşanacağını söylüyor.

    Game Pass’in gelirleri hızla artabilir

    Xbox Game Pass’in gelirinin yüzde 200 artması bekleniyor! Tam Boyutta Gör
    Analist firması Ampere Analysis’in araştırma başkanı Piers Harding-Rolls, Game Pass gelir tahminlerine ilişkin bulunduğu tahmine göre abonelik hizmeti 2025 yılında yıllık 5,5 milyar dolar gibi son derece güçlü bir gelir elde edecek. Microsoft’un Game Pass’e yaptığı yeni zam ve paketlerin yeni ayarlaması kullanıcıları daha yüksek fiyatlı (19,9 dolarlık Ultimate) planlara yönlendiriyor. Esas gelir artışı da aslında buradan geliyor.
    Xbox Game Pass’in gelirinin yüzde 200 artması bekleniyor! Tam Boyutta Gör
    Ampere Analysis’in bu tahminin, konsol ve PC'deki seçeneklerin yanı sıra bulut oyun erişimi yoluyla elde edilen gelirler de dahil olmak üzere Xbox Game Pass'in tamamını yansıttığını da ekleyelim.

    Bununla birlikte Microsoft, Game Pass’ten ne kadar kazandığını net bir şekilde açıklamış değil. Ancak bazı söylemler ve düzenleyici kurumlar sayesinde hizmetin gelirine dair bilgiler elde edilebiliyor. CADE adlı Brezilyali düzenleyici kurum Xbox CEO'su Phil Spencer'ın söylemleri Game Pass’in gelirlerine ışık tutuyor. CADE tarafından 2022 yılında yayınlanan bilgilere göre Xbox Game Pass'in toplam geliri 2021 yılı boyunca 2,9 milyar dolar oldu. Xbox CEO'su Phil Spencer, Game Pass'in yıllık Xbox içerik ve hizmet gelirlerinin yüzde 10-15'ini oluşturduğunu söylemişti. Düzenleyici kuruma göre Spencer’ın söylemi Xbox Game Pass’in 1,8 milyar dolarlık bir gelir ürettiğine işaret ediyor.

    Ampere Analysis’in 5,5 milyar dolarlık tahmini ise yaklaşık yüzde 200’lük bir büyümeye işaret ediyor. Eğer bu şekilde bir radikal büyüme gerçekleşirse Game Pass'in geliri Xbox'ın gelirinin yüzde 35’ini oluşturacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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