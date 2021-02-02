Ücretsiz FIFA oyunu FIFA Online 4, Türkiye'ye geliyor

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Electronics Arts, basın mensuplarına gönderdiği basın bülteniyle FIFA oyunundaki yeni gelişmeleri duyurdu. Oynaması ücretsiz FIFA oyunu FIFA Online 4’ün Türkiye’de kullanıma sunulacağı duyuruldu. Ayrıca Şampiyonlar Ligi lisansı uzatıldı. İlerleyen günlerde daha kapsamlı duyuru yapılacak.

FIFA Online 4 nedir?

FIFA’nin F2P versiyonu FIFA Online 4 daha önce Vietnam ve Tayland’da beta olarak hizmet veriyordu. Şimdi Türkiye, Rusya ve Polonya'nın aralarında olduğu 15 yeni ülkede kullanıma sunulacağı duyuruldu. Bu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. FIFA Online 4, PC ve mobil cihazlardan oynanabilecek. FIFA Online 4, grafik ve oynanış dinamikleri açısından normal FIFA serisinden biraz gerisinde. Sistem gereksinimleri daha düşük. Oyuncu güçleri ve takımları güncel. Ultimate Team benzeri oyun moduna sahip.

FIFA Online 4’ün Türkiye’ye ne zaman geleceği açıklanmadı. Önümüzdeki haftalarda detaylı duyuru yapılacak.

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Şampiyonlar Ligi lisans süresi uzatıldı

EA Sports, Şampiyonlar Ligi lisans süresini uzattı. Ne kadar uzatıldığı açıklanmadı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Kupa hakları önümüzdeki yıllarda da sadece FIFA'da olacak.

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FIFA 21, 17 Mart’ta Google’ın bulut tabanlı oyun servisi Stadia’ya eklenecek. 17 Mart’tan itibaren Stadia’da FIFA 21’i satın alan oyunseverler oynayabilecek. Stadia servisi Türkiye’de kullanılamıyor.

FIFA markası altında simülasyon’dan arcade’e kadar 6 farklı mobil oyun üzerinde çalışılıyor. Bu konuda da detaylı bilgi verilmedi. Daha fazla detayın ileri bir tarihte duyurulacağı belirtildi.

https://www.businesswire.com/news/home/20210202005629/en/

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