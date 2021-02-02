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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ücretsiz FIFA oyunu FIFA Online 4, Türkiye'ye geliyor

    FIFA Online 4, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 15 yeni ülkede kullanıma açılacak. Şampiyonlar Ligi lisans hakları FIFA'ya özel olmaya devam edecek. FIFA 21, 17 Mart'ta Stadia'ya gelecek.
    02 Şubat 2021, 18:00 (2 hf.)
    10,6b
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    4
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    5

    Ücretsiz FIFA oyunu FIFA Online 4, Türkiye'ye geliyor
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    Electronics Arts, basın mensuplarına gönderdiği basın bülteniyle FIFA oyunundaki yeni gelişmeleri duyurdu. Oynaması ücretsiz FIFA oyunu FIFA Online 4’ün Türkiye’de kullanıma sunulacağı duyuruldu. Ayrıca Şampiyonlar Ligi lisansı uzatıldı. İlerleyen günlerde daha kapsamlı duyuru yapılacak.

    FIFA Online 4 nedir?

    FIFA’nin F2P versiyonu FIFA Online 4 daha önce Vietnam ve Tayland’da beta olarak hizmet veriyordu. Şimdi Türkiye, Rusya ve Polonya'nın aralarında olduğu 15 yeni ülkede kullanıma sunulacağı duyuruldu. Bu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. FIFA Online 4, PC ve mobil cihazlardan oynanabilecek. FIFA Online 4, grafik ve oynanış dinamikleri açısından normal FIFA serisinden biraz gerisinde. Sistem gereksinimleri daha düşük. Oyuncu güçleri ve takımları güncel. Ultimate Team benzeri oyun moduna sahip.

    FIFA Online 4’ün Türkiye’ye ne zaman geleceği açıklanmadı. Önümüzdeki haftalarda detaylı duyuru yapılacak.

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    Şampiyonlar Ligi lisans süresi uzatıldı

    EA Sports, Şampiyonlar Ligi lisans süresini uzattı. Ne kadar uzatıldığı açıklanmadı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Kupa hakları önümüzdeki yıllarda da sadece FIFA'da olacak.

    Ayrıca Bkz. "PlayStation 5'in disksiz sürümünün Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu!"

    FIFA 21, 17 Mart’ta Google’ın bulut tabanlı oyun servisi Stadia’ya eklenecek. 17 Mart’tan itibaren Stadia’da FIFA 21’i satın alan oyunseverler oynayabilecek. Stadia servisi Türkiye’de kullanılamıyor.

    FIFA markası altında simülasyon’dan arcade’e kadar 6 farklı mobil oyun üzerinde çalışılıyor. Bu konuda da detaylı bilgi verilmedi. Daha fazla detayın ileri bir tarihte duyurulacağı belirtildi.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    fifa online 4 grafik olarak çöp fln deil mükkemmel ama defans kontrolu yok gibi ama 400ms pingle vietnam serverinde oynuyorum büyük etkisi var pingsiz hali ile olursa mükemmel olur fifa 20 gibi her sene yeniden takım kurmak zorunda deilsiniz ayrıca oyuncu paketleri var sezonluk + basıp oyuncuyu yukseltebilirsiniz fo3 daha güzel idi ama oyun dinamik açısından fakat kapattılar fo3 ü
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    Aref6 (Arif Yıldızbakan) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Normal fifanin grafikler zaten çöp resmen daha çöpünü oynayın fakirler diyo
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    D DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Eskiden oynamıştım çok problemli bir oyun ama düzeltilirse çok tutar
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    gun (Gün Oksay) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bedava olduğu için aşırı tutar herhalde adamlar her pazardan para çıkartıyorlar.



    Premium oyun mu var FIFA 21



    Ücretli girişle FIFA Ultimate var ki alışverişe devam



    Tamamen bedava versiyon FIFA Online 4 ilede en alt giriş seviyesi Free To Play
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