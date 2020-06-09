Xbox hediye kodlarının yerini özel bir menü alıyor

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Konsol dünyasında en önemli satış kanallarından birisi şüphesiz oyun hediyeli konsol paketleri. Oyuncular konsolu satın aldıktan sonra kodlarını girerek oyunları yükleyebiliyorlar. Microsoft kod girme işini ortadan kaldıracak.

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Xbox Digital Direct nedir?

Ortaya çıkan yeni bilgiler Microsoft’un bu tür oyun ve DLC hediyelerini artık doğrudan Xbox konsol menüsünün içerisine entegre etmeyi planladığını gösteriyor. Yani üretim aşamasında bu hediye kodları konsola eklenecek.

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Digital Direct adını taşıyan bu yeni yöntemde oyuncular konsolu kurduktan sonra Kütüphanem menüsüne ya da Ayarlar-Hesap-Xbox ile Dahil menüsüne giderek hediye oyunlarını görebilecekler. Sonrasında Talep Et tuşuna tıklayarak oyunu indirebilecekler.

Digital Direct ilk olarak Cyberpunk 2077 Xbox One X paketinde kendisine yer bulmuş durumda. Xbox One X sahipleri hali hazırda Cyberpunk 2077 oyununu menüden tanımlayabiliyor ancak oyunun çıkış tarihi bilindiği üzere Eylül ayı. Yani tanımlasa da beklemek zorunda.

https://www.engadget.com/xbox-digital-direct-replaces-long-redemption-codes-single-click-003153678.html

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