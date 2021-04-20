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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox'ın yeni güncellemesi yayınlandı; gelecek güncellemede kullanıcılar Quick Resume'u destekleyen oyunları görebilecek

    Xbox'ın Nisan 2021 güncellemesi Xbox One ve Xbox Series konsolları için yayınlandı. Gelecekteki güncelleme için de bir özelliğin test edildiği açıklandı.
    20 Nisan 2021, 15:30 (1 sa.)
    262
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    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Xbox'ın yeni güncellemesi yayınlandı; gelecek güncellemede kullanıcılar Quick Resume'u destekleyen oyunları görebilecek
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    Microsoft'un yeni konsolunun da yayınlanmasının ardından Xbox'ın aylık güncellemeleri devam ediyor. Bu ay yayınlanan güncelleme dışında gelecekteki güncelleme için de bir özelliğin test edildiği açıklandı.

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    Xbox'ın Nisan güncellemesi Xbox Series ve Xbox One konsolları için şu anda indirilebilir durumda. Güncellemenin en öne çıkan tarafı daha önce sizlere de aktardığımız indirme hızını arttırmaya yönelik bir özellik. Xbox konsollarında oyun oynarken oyunun çevrimiçi özelliklerini kesintisiz kullanabilmeniz adına indirme hızı otomatik olarak düşürülüyordu. Bu yeni güncelleme ile birlikte de oynadığınız oyunu askıya alabilecek ve indirme hızınız düşmeden indirme yapabileceksiniz. Bu arada elbette oyun da oynanabilir kalacak. Bu sistemi açıp kapatabiliyorsunuz.

    Ayrıca yeni güncelleme Xbox Game Pass üzerinden arkadaşlarınızla oyun oynamayı daha kolay bir hale getiriyor. Güncelleme notlarını detaylı bir şekilde buradan okuyabilirsiniz.

    Oyuncular Quick Resume'un Desteklendiği Oyunları Görebilecek

    Son olarak Xbox Insider'daki test kullanıcılarına sunulan yeni bir özellik de şu anda test ediliyor. Bu özellik sayesinde Xbox Series'in hızlı oyun geçişine izin veren sistemini destekleyen oyunları görebilecek ve bu özelliği buna göre kullanabileceksiniz. Şu anda test aşamasında olan özellik büyük bir ihtimalle önümüzdeki güncellemede tüm kullanıcıların erişimine açılacaktır. 

    Quick Resume, birden fazla oyunu sanki tarayıcıda yan sekme açar gibi açmanıza ve aralarında hızlıca geçişler yapmanıza olanak sağlıyor. Ancak ne yazık ki sistem şu anda tüm oyunlarda kullanılamıyor.

    Xbox'ın yeni güncellemesi yayınlandı; gelecek güncellemede kullanıcılar Quick Resume'u destekleyen oyunları görebilecek
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    Kaynakça https://news.xbox.com/en-us/2021/04/19/xbox-update-april-2021/ https://www.videogameschronicle.com/news/an-upcoming-xbox-update-will-let-players-see-which-games-are-in-quick-resume/
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