Sony geri adım attı: PS Vita ve PS3'ün online mağazaları kapanmıyor

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Sony, geçtiğimiz haftalarda resmi oalrak PlayStation 3, PSP ve PS Vita'nın online mağazalarının kapatılacağını açıklamıştı. Ancak Sony pek görülmeyen bir şekilde geri adım attı.

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Sony; PS3, PS Vita ve PSP'nin online mağazalarına web üzerinden erişimi sonlandırdı

Geçtiğimiz saatlerde Sony, PlayStation.Blog üzerinden bir açıklama yaparak PlayStation 3'ün ve PS Vita'nın mağazalarının açık kalacağını duyurdu. Ancak PSP mağazalarının kapatılma kararında bir değişiklik yok. PSP'nin online mağazaları 2 Temmuz 2021'de kapanacak.

Sony Interactive Entertainment başkanı ve CEO'su Jim Ryan, PlayStation Blog üzerinden yaptığı açıklamada, bunun çok bariz bir şekilde yanlış karar olduğunu fark ettiklerini söyledi.

Bu durumun oyuncular için güzel bir haber olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle PS Vita'nın mağazalarının kapanacağı açıklandığında birçok oyun geliştiricisi, PS Vita için geliştirdikleri oyunu iptal etmişti. Umuyoruz oyunlarını geliştirmeye devam ederler.

Microsoft da buna benzer bir şekilde geçtiğimiz aylarda aldığı kararın, oyunculardan gelen tepkilerin ardından iptal etmişti.

https://www.ign.com/articles/sony-reverses-course-will-continue-selling-ps3-and-vita-games-after-all

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