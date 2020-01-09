Xbox Series X yonga seti gün yüzüne çıktı

Son dönemde en çok gündem olan konuların başında yeni nesil Xbox ve PS konsollarının yonga seti geliyor. AMD’nin üretici firmalarla birlikte geliştirdiği yeni yarı özel yongalar performans çıtasını çok ileri bir noktaya taşıyacak ve 8K çözünürlükleri mümkün hale getirecek.

En güçlü yonga

Microsoft Xbox bölümü başkanı Phil Spencer sosyal medya profiline Xbox Series X konsolunun yarı özel yongasını yerleştirdi. Böylece AMD’nin tasarladığı yonga resmi olarak ortaya çıkmış oldu. Pembe-turuncu arası bir renge sahip olduğu görülen yonga TSMC’nin 7nm EUV süreci ile üretiliyor.

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7nm sürecindeki Zen 2 çekirdeklerinden ve yeni nesil RDNA mimarili Navi 2x grafik biriminden oluşacak özel yonganın 10-12 TFLOPS arasında bir performans üreteceği tahmin ediliyor. Xbox One X konsolıu ise 6 TFLOPS seviyesinde çalışıyordu.

Yeni yonganın en önemli özelliği donanım tabanlı ışın izleme teknolojisini sunacak olması. AMD’nin halen oyunculara sunmadığı ışın izleme teknolojisi ilk etapta konsol oyuncularına gelecek. Bunun için yongada ışın izleme çekirdeklerinin olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca dinamik çözünürlük ayarlama ve değişken gölgeleme teknikleri ile 8K çözünürlüklere çıkılacağı ifade ediliyor.

Yonganın boyutları konusunda bir bilgi yok ancak sosyal medyada hesaplama yapan kullanıcıların 360-390 milimetrekare arasında bir ölçü bulduğu belirtiliyor. Xbox One X yongası da hemen hemen aynı boyutlardaydı ancak 7nm ürecim süreci ile yüzde 50 civarında bir performans artışı yakalanabilmiş olacak.

https://www.techpowerup.com/262698/xbox-head-posts-project-scarlett-xbox-series-x-soc-picture-has-that-7nm-tinge

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