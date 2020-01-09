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    Xbox Series X yonga seti gün yüzüne çıktı

    AMD’nin en güçlü Navi mimarisini kullanacak olan yeni nesil Xbox Series X konsolunun yarı özel yongası Phil Spencer tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı.
    1 hf.
    4,5b
    1
    15
    Oyun Konsolları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xbox Series X yonga seti gün yüzüne çıktı

    Son dönemde en çok gündem olan konuların başında yeni nesil Xbox ve PS konsollarının yonga seti geliyor. AMD’nin üretici firmalarla birlikte geliştirdiği yeni yarı özel yongalar performans çıtasını çok ileri bir noktaya taşıyacak ve 8K çözünürlükleri mümkün hale getirecek.

    En güçlü yonga

    Microsoft Xbox bölümü başkanı Phil Spencer sosyal medya profiline Xbox Series X konsolunun yarı özel yongasını yerleştirdi. Böylece AMD’nin tasarladığı yonga resmi olarak ortaya çıkmış oldu. Pembe-turuncu arası bir renge sahip olduğu görülen yonga TSMC’nin 7nm EUV süreci ile üretiliyor.

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    7nm sürecindeki Zen 2 çekirdeklerinden ve yeni nesil RDNA mimarili Navi 2x grafik biriminden oluşacak özel yonganın 10-12 TFLOPS arasında bir performans üreteceği tahmin ediliyor. Xbox One X konsolıu ise 6 TFLOPS seviyesinde çalışıyordu.

    Yeni yonganın en önemli özelliği donanım tabanlı ışın izleme teknolojisini sunacak olması. AMD’nin halen oyunculara sunmadığı ışın izleme teknolojisi ilk etapta konsol oyuncularına gelecek. Bunun için yongada ışın izleme çekirdeklerinin olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca dinamik çözünürlük ayarlama ve değişken gölgeleme teknikleri ile 8K çözünürlüklere çıkılacağı ifade ediliyor.

    Yonganın boyutları konusunda bir bilgi yok ancak sosyal medyada hesaplama yapan kullanıcıların 360-390 milimetrekare arasında bir ölçü bulduğu belirtiliyor. Xbox One X yongası da hemen hemen aynı boyutlardaydı ancak 7nm ürecim süreci ile yüzde 50 civarında bir performans artışı yakalanabilmiş olacak.



    https://www.techpowerup.com/262698/xbox-head-posts-project-scarlett-xbox-series-x-soc-picture-has-that-7nm-tinge Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    68060 1 hf. en beğenilen
    "Pembe renge sahip yonga" Baktım kim yazmış bunu, editör sabıkalı.
    Biliyorum böyle yazanlara da antipatiniz var dh üyeleri ama insan teknoloji forumunda böyle absürtlükler karşılaşınca garipsiyor. Öbür türlü gidin gazete sitelerinden okuyun böyle haberleri.
    "Pembe renge sahip yonga" Baktım kim yazmış bunu, editör sabıkalı. Biliyorum böyle yazanlara da antipatiniz var dh üyeleri ama insan teknoloji forumunda böy...
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    Yanıtla +19
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    Yusuf_Ozkan 1 hf. Philipp_Plein
    5 iste klavye hatasì
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    hamza5806 1 hf.
    Umarım bu nesil Xbox tokatlarda sony biraz adam olup kullanici dostu isler yapar



    Yav ama Allah aşkına su konsolun tipi nedir ya ufak pc kasası gibi igrenc bir tipi var



    Xbox one one s ve one xin koseli tasarimli yatay halleri cok hosuma gidiyordu bu nesil en cirkin konsol ps4 slimdi bu ondan da cirkin bana göre
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    Yusuf_Ozkan 1 hf. AMERICAN
    Yeni xbox 12 , ps5 9.4 olacakmış .
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    ebavamqko 1 hf. yeni yorumcu
    sony`i saglam tokatlamasi gerekli ...

    Birkac yeni oyun studyosu ile de anlasti Microsft. hadi yuzumuzu kara cikarma be ... ps3 ps4 sahibi biri olarak sacma salak fiyat politikalarindan, aptal ps arayuzunden biktim. 500 euro ise 500 euro, 600 euro ise 600 euro ... bir de klavye mouse destegi olsa tadindan yenmez
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    esmerbuyucu 1 hf.
    Pembe-turuncu renkli yonga en sevdiğim.
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    zartzurt456 1 hf.
    rengi bakış açısına göre değişe biliyor mesela psfanboy ları MORcivert olarak görüyordur :D
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    DH Misafiri 1 hf.
    İşlemci ve gpu tümleşik APU yani bu durumd adaha büyük olması normal.
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    labtek38 1 hf.
    Rengin performansa katkısı ne kadar acaba? Özellikle belirtilmiş de 😀
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    erkanberk 1 hf.
    Yıllardır çekilen PS4 mü Obox One X mi sancısı yeni konsollarda devam edecek anlaşılan. Ps5 haberlerini de takip ediyorum. Rekabet kıyasıya devam.
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    CWaRRioR 1 hf.
    7nm sürecindeki Zen 2 çekirdeklerinden ve yeni nesil RDNA mimarili Navi 2x grafik biriminden oluşacak özel yonganın 10-12 TFLOPS arasında bir performans üreteceği tahmin ediliyor. Xbox One X konsolıu ise 6 TFLOPS seviyesinde çalışıyordu.

    7nm ürecim süreci ile yüzde 50 civarında bir performans artışı yakalanabilmiş olacak.


    Neye göre %50? XBox One X 'e göreyse %100 artış olmuyor mu?
    1 Yanıt Yanıtla
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    ahmet1905_47 1 hf. CWaRRioR
    kullanılan watt başına %50 olabilir belki. nm düştükçe kazanılacak tek şey enerji verimliliği çünkü
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    4500 kez okundu.
    13 yorum yazıldı.

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