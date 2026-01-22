Xbox uygulaması ARM tabanlı Windows 11 cihazlara geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Xbox uygulamasını ARM tabanlı Windows 11 bilgisayarlarda resmen kullanıma açtı. Bu adımla birlikte ARM mimarili dizüstü ve taşınabilir cihazlar, Game Pass ekosisteminin daha büyük bir parçası hâline geliyor.

ARM tabanlı PC'ler için Xbox Game Pass dönemi başladı

Windows on Arm kullanıcıları, Xbox uygulamasını kullanarak PC oyunlarını satın alabilecek, indirebilecek ve yayınlayabilecekler. Microsoft’un paylaştığı bilgilere göre, Game Pass kataloğundaki oyunların yüzde 85'inden fazlası ARM tabanlı Windows 11 PC'lerde yerel olarak çalışabiliyor. Ayrıca şirket, uyumluluk kapsamının genişletilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve desteklenen oyun sayısının zamanla artacağını duyurdu.

Reklamlı ücretsiz Xbox Cloud Gaming çok yakında geliyor 22 sa. önce eklendi

Yerel olarak çalışmayan oyunlar için ise Xbox Cloud Gaming ile desteklenecek. Microsoft ise yakın zamanda hizmetin daha fazla bölgeye eklendiğini belirtiyor. Bu gelişmeyle birlikte şirket "her ekran bir Xbox" yaklaşımını ARM tabanlı Windows 11 cihazlara da taşımış oldu. Önümüzdeki dönemde hem oyun desteği hem de performans tarafında yeni güncellemelerin gelmesi bekleniyor.

