Xiaomi 12S Ultra, oyun testinde tüm telefonları geride bıraktı

Çoğu üst düzey akıllı telefon, çoğu kullanıcı için yeterince hızlı ancak performans rakamları açısından Apple’ın iPhone’larına güç sağlayan A serisi çipler Android telefonlara güç veren işlemcilerin önünde. iPhone’lar bilindik olarak Android telefonlardan daha iyi performans ve grafikler sunuyor ancak Qualcomm bu tacı almaya yakın olabilir.

Xiaomi 12S Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. önce eklendi

Tüm telefonları ezip geçti

Derinlemesine akıllı telefon incelemeleri ve testleri yapan Golden Reviewer, Xiaomi’nin en yeni amiral gemisi 12S Ultra’nın Apple’ın telefonları dahil diğer tüm akıllı telefonlardan daha iyi oyun grafiklerine sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Telefon, TSMC’nin 4nm üretim süreci sayesinde Gen 1’e kıyasla büyük bir iyileştirme olan Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1’den güç alıyor. Qualcomm’a göre çip, önceki modelle karşılaştırıldığında %10 daha iyi CPU performansı, %10 daha hızlı GPU saat hızları ve %30 daha fazla güç tasarrufu sağlıyor.

Yüksek FPS, az ısınma

Test için bir telefonu en fazla zorlayabilecek oyunlardan Genshin Impact seçilmiş. Xiaomi 12S Ultra, oyunu 2022’nin diğer en iyi akıllı telefonlarından daha yüksek kare hızlarında çalıştırdı. Açıkça söylemek gerekirse, ortalama 57.7 FPS alındı. Daha da etkileyici olan, Snapdragon 8 Gen 1’de görülen ısınma sorununun yaşanmaması. Telefon, A15 çipli iPhone 13 Pro Max, iPhone SE 2022, Snapdragon 8 Gen 1 işlemcili Galaxy S22 Ultra ve daha birçok modelden daha soğuk kalmayı başardı.

İlginç olarak Xiaomi’nin telefonu Apple M1 işlemcili iPad Air 2022’den daha iyi termal özelliklere sahip gibi görünüyor. 12S Ultra’dan daha yüksek kare hızına çıkan tek cihaz A15 işlemcili iPad Mini 6 oldu.

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Xiaomi 12S Ultra, oyun testinde iPhone 13 Pro Max’i ezip geçti