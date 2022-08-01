Xiaomi 12T özellikleri sızdırıldı: MediaTek Dimensity 8100 Ultra ile geliyor

Xiaomi’nin çok yakında tanıtacağı yeni T serisi modeli Xiaomi 12T’nin teknik özellikleri sızdırıldı. Mi 9T özellikle de Mi 10T serisi güzel satmış, 11T iyi özelliklere sahip olmasına rağmen beklenen ilgiyi görmemişti. Şimdi, şirket yeni T modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

Amiral gemisi Xiaomi 12T Pro ortaya çıktı 5 gün önce eklendi

MediaTek Dimensity 8100 Ultra

Plato kod adlı yeni modelin önemli özelliklerinden bazıları, önceki nesillere kıyasla çok daha yüksek çözünürlüklü panel ve yüksek performansıyla saatlerce mükemmel oyun deneyimi sağlayacak MediaTek Dimensity 8100 Ultra işlemci. Dimensity 8100, TSMC’nin 5nm üretim sürecinden geçen orta üst seviye işlemcilerden biri. Bellek tarafında 8GB / 12GB LPDDR5 RAM, depolama tarafında 128GB / 256 UFS 3.1 göreceğimiz söyleniyor.

Ekran altı parmak izi

Xiaomi 12T ekran tarafında en iyi görsel deneyimi sunmayı hedefliyor. 1220x2712 çözünürlük sunan ekranda fiziksel parmak izi okuyucu yerine ekran altı parmak izi teknolojisi kullanılacak. Xiaomi 12T’nin çok yakında tanıtılacak 12T Pro ile aynı panele sahip olacağı söyleniyor. Cihaz üçlü kamera kurulumuyla gelecek. Arkada 108MP Samsung ISOCELL HM6 ana kamera, 8MP Samsung S5K4H7 ultra geniş açılı kamera ve 2MP makro kamera taşıyan telefon önde 20MP çözünürlüklü Sony IMX596 taşıyor.

Xiaomi 12T ne zaman çıkacak?

Android 12 tabanlı MIUI 13 güncellemesi hazır olduğundan cihazın Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Aynı etkinlikte Xiaomi 12T Pro modelini de göreceğiz.

Xiaomi 12T beklenen özellikleri

Ekran: 2712 x 1220 piksel çözünürlük, OLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 8100 Ultra

Bellek: 8 GB / 12 GB RAM LPDDR5

Depolama: 128 GB / 256GB UFS 3.1

Arka kamera: 108MP ana, 8MP ultra geniş açı, 2MP makro

Ön kamera: 20MP

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