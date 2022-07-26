Çinli teknoloji devi Xiaomi, 12T ailesi üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Xiaomi 12T Pro olarak adlandırılan telefon bir IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Firmanın en üst seviye telefonunun ise yakında duyurulması bekleniliyor.



Veri tabanı sızıntısında ortaya çıkan Xiaomi 12T Pro, “22081212UG” model koduna sahip gibi görünüyor. Xiaomi'nin amiral gemisi hakkında çok fazla detay olmasa da önceki sızıntılar bize bir takım bilgiler veriyor.

Önceki bilgilere göre Xiaomi 12T Pro, Samsung üretimli 200 megapiksel değerinde kamera sensörüyle gelecek. Aynı sensörün Moto X30 Pro'da da kullanılacağı belirtiliyor. Bununla birlikte 12T Pro, 120W hızlı şarjı desteklerken 120Hz OLED ekran ile gelecek. Tüm bu özelliklerin Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinin üzerinde şekillenmesi bekleniliyor.



Xiaomi 12T Pro çıkış tarihi

Xiaomi'nin 12T serisi için çok fazla beklemeyeceğiz gibi duruyor. Halihazırda Xiaomi 12T, FCC sertifikasyonunda görünmüş durumdayken kamera tarafında 50MP sensör ve işlemci tarafında Dimensity 8100 yongası bu modelde yer alacak. Öte yandan Xiaomi 12T Pro'nun eylül ayı gibi tanıtılacağı söylenmekte.

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Amiral gemisi Xiaomi 12T Pro ortaya çıktı