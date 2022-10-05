Xiaomi 12T Pro da Motorola Edge 30 Ultra gibi 200 megapiksel fotoğraflar çekmek için Samsung’un ISOCELL HP1 sensörünü kullanıyor. Telefona f/1.69 diyafram açıklığına sahip 1/1.22 inç sensör yerleştirilmiş. Piksel birleştirme varsayılan olarak etkinleştirilmiş. Yazılım, 16 pikseli tek bir pikselde birleştiriyor ve 12.5 megapiksel çözünürlüklü fotoğraflar sunuyor. Yüksek çözünürlük, Xiaomi’nin sensör içi yakınlaştırma (in-sensor zoom) sunmasını sağlıyor. Xiaomi’ye göre bu dijital yakınlaştırma optik yakınlaştırma kadar iyi. Buna bağlı olarak telefonda telefoto lens bulunmuyor. Peki, sensör içi yakınlaştırma teknolojisi ne sağlıyor?

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Ultra net portre fotoğraflar

Xiaomi’ye göre, sensör içi yakınlaştırma sayesinde portre fotoğraflar hiç olmadığı kadar net olacak. 12T Pro’daki 2x sensör içi yakınlaştırma kullanılarak çekilmiş örnek bir fotoğraf da paylaşıldı. Sensör içi yakınlaştırma kapalı iken çekilen fotoğrafa kıyasla yakınlaştıkça yüzdeki dokuların daha belirgin olduğu göze çarpıyor; fotoğraf daha net, detaylar daha belirgin.

Tam Boyutta Gör

Xiaomi, dijital yakınlaştırma tekniklerinin bulanık fotoğraflar sağladığını, sensör içi yakınlaştırmanın fotoğrafı sensör düzeyinde kırparak çalıştığını belirtti. 200 megapiksel görüntüleme sisteminden güç alan tek özellik sensör içi zoom değil. Yapay zeka ve makine öğrenimi destekli fotoğraf kırpma Xiaomi ProCut, hareket halindeki objeye odaklanma ProFocus ve karanlıkta detayları kaçırmamanızı sağlayan Mega Nights, 12T Pro’nun 200MP kamerasının yetenekleri arasında.

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Xiaomi 12T Pro, 2x sensör içi zoom ile geliyor