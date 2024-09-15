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    Xiaomi, 13 farklı modeli için daha güvenlik yamasını yayınladı

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, akıllı telefon modellerini siber tehditlere karşı korumak için güvenlik odaklı güncellemelerini yayınlamaya devam ediyor. Bu sefer listede Redmi ve Poco modelleri de var.

    Xiaomi, 13 farklı modeli için daha güvenlik yamasını yayınladı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, Eylül 2024 güvenlik güncellemesini dağıtmaya devam ediyor. Xiaomi Pad 6 ile başlayan bu süreçte, birçok Xiaomi, Redmi ve POCO cihazı da bu güncellemeyi almaya başladı. Özellikle Xiaomi 14 Ultra, MIX Flip, Xiaomi Pad 5 ve Redmi K50 Gaming gibi modeller bu güncellemeyi alan cihazlar arasında yer alıyor. Güncelleme, sistemin güvenliğini artırarak güvenlik açıklarına karşı koruma sağlıyor.

    Güvenlik güncellemesini alan Xiaomi, Redmi ve Poco modelleri

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, eski cihazlarını da unutmadan güncellemelerini sürdürürken, yeni ürünlerin tanıtımına da hazırlık yapıyor. 13 farklı model için sunulan bu güvenlik güncellemesi, sistemdeki önemli güvenlik açıklarını kapatıyor ve aynı zamanda sistem optimizasyonlarını iyileştiriyor. Şu an için belirli bölgelerde kullanıma sunulan bu güncelleme, diğer bölgelere de kademeli olarak dağıtılacak.

    Eylül 2024 güvenlik güncellemesini alan cihazlar arasında Redmi A1, POCO C50, Redmi 13, Xiaomi MIX Flip, Redmi Pad SE 8.7 4G, Xiaomi Pad 6, POCO F5 Pro ve Xiaomi 12 gibi modeller bulunuyor. Kullanıcıların cihazlarına daha yüksek bir güvenlik düzeyi kazandıran bu güncelleme, aynı zamanda performans iyileştirmeleriyle kullanıcı deneyimini de geliştiriyor. Güncelleme henüz tüm bölgelere ulaşmamış olsa da, Xiaomi’nin bu konuda aktif çalışmaları sürüyor ve kısa süre içinde tüm cihazlara ulaşması bekleniyor.

    Eylül 2024 güvenlik güncellemesini alan cihazlar arasında yukarıda sayılanların yanı sıra Redmi 10C, Redmi A2, POCO C51, Redmi 13C 5G ve Redmi 13R 5G de yer alıyor. Xiaomi’nin bu güncellemeyi kademeli olarak tüm bölgelerde sunmaya devam edeceği ve kullanıcılara en kısa sürede ulaştıracağı belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 5 gün önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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