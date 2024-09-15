Xiaomi, 13 farklı modeli için daha güvenlik yamasını yayınladı

Xiaomi, Eylül 2024 güvenlik güncellemesini dağıtmaya devam ediyor. Xiaomi Pad 6 ile başlayan bu süreçte, birçok Xiaomi, Redmi ve POCO cihazı da bu güncellemeyi almaya başladı. Özellikle Xiaomi 14 Ultra, MIX Flip, Xiaomi Pad 5 ve Redmi K50 Gaming gibi modeller bu güncellemeyi alan cihazlar arasında yer alıyor. Güncelleme, sistemin güvenliğini artırarak güvenlik açıklarına karşı koruma sağlıyor.
Güvenlik güncellemesini alan Xiaomi, Redmi ve Poco modelleri
Çinli teknoloji devi Xiaomi, eski cihazlarını da unutmadan güncellemelerini sürdürürken, yeni ürünlerin tanıtımına da hazırlık yapıyor. 13 farklı model için sunulan bu güvenlik güncellemesi, sistemdeki önemli güvenlik açıklarını kapatıyor ve aynı zamanda sistem optimizasyonlarını iyileştiriyor. Şu an için belirli bölgelerde kullanıma sunulan bu güncelleme, diğer bölgelere de kademeli olarak dağıtılacak.
Eylül 2024 güvenlik güncellemesini alan cihazlar arasında Redmi A1, POCO C50, Redmi 13, Xiaomi MIX Flip, Redmi Pad SE 8.7 4G, Xiaomi Pad 6, POCO F5 Pro ve Xiaomi 12 gibi modeller bulunuyor. Kullanıcıların cihazlarına daha yüksek bir güvenlik düzeyi kazandıran bu güncelleme, aynı zamanda performans iyileştirmeleriyle kullanıcı deneyimini de geliştiriyor. Güncelleme henüz tüm bölgelere ulaşmamış olsa da, Xiaomi’nin bu konuda aktif çalışmaları sürüyor ve kısa süre içinde tüm cihazlara ulaşması bekleniyor.
Eylül 2024 güvenlik güncellemesini alan cihazlar arasında yukarıda sayılanların yanı sıra Redmi 10C, Redmi A2, POCO C51, Redmi 13C 5G ve Redmi 13R 5G de yer alıyor. Xiaomi’nin bu güncellemeyi kademeli olarak tüm bölgelerde sunmaya devam edeceği ve kullanıcılara en kısa sürede ulaştıracağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.