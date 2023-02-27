Xiaomi 13 Lite resmen tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Akıllı telefon tasarım olaran Çin'de satışta olan Xiaomi Civi 2'nin bir klonu olarak geliyor. Ancak bazı donanım değişiklikleri söz konusu. Xiaomi Civi 2 iki adet 32 megapiksel ön kameraya sahipken, 13 Lite modelinde sensörlerden biri 8 megapiksel.
Üç arka kamera ve AMOLED ekran
Cihazın arka panelinde 50 megapiksel Sony IMX766 ana kamera, 8 megapiksel Sony IMX355 ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera sistemi var. Çinli versiyonda 8 megapiksel yerine 20 megapiksel sensöre yer verilmişti.
Snapdragon 7 Gen 1 işlemci
Xiaomi 13 Lite gücünü Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 yonga setinden alıyor. Akıllı telefon 8/128 GB ve 8/256 GB'lık versiyonlarda tercih edilebilecek. Android 12 tabanlı MIUI 14 ile kutudan çıkan cihazın diğer özelliklerini 67W hızlı şarj destekli 4.500 mAh pil, 5G bağlantısı, Dolby Atmos özellikli hoparlörler, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC modülü olarak sıralayabiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.