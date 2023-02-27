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    Xiaomi 13 Lite resmen tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, MWC 2023 kapsamında merakla beklenen Xiaomi 13 Lite akıllı telefonunu tanıttı. Yeni model Snapdragon 7 Gen 1 işlemci, AMOLED ekran ve 67W hızlı şarj desteğiyle geliyor.
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    Xiaomi 13 Lite resmen tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 2023 Mobil Dünya Kongresi kapsamında amiral gemisi Xiaomi 13 serisinin global lansmanını gerçekleştirdi. Etkinlikte daha önce Çin'de piyasaya sürülen Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro'nun yanı sıra yepyeni bir akıllı telefon da görücüye çıktı. Şirket merakla beklenen Xiaomi 13 Lite modelini tanıttı.

    Akıllı telefon tasarım olaran Çin'de satışta olan Xiaomi Civi 2'nin bir klonu olarak geliyor. Ancak bazı donanım değişiklikleri söz konusu. Xiaomi Civi 2 iki adet 32 megapiksel ön kameraya sahipken, 13 Lite modelinde sensörlerden biri 8 megapiksel.

    Xiaomi 13 Lite resmen tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Üç arka kamera ve AMOLED ekran

    Cihazın arka panelinde 50 megapiksel Sony IMX766 ana kamera, 8 megapiksel Sony IMX355 ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera sistemi var. Çinli versiyonda 8 megapiksel yerine 20 megapiksel sensöre yer verilmişti.

    Xiaomi 13 Lite resmen tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 13 Lite Full HD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 1.000 nit maksimum parlaklık sunan 6.55 inç AMOLED ekran taşıyor. Panelde Dolby Vision ve HDR10+ desteği de mevcut. Ekranı Gorilla Glass 5 ile korunan cihaz suya ve toza karşı IP53 dayanıklılık sertifikası ile geliyor. Pembe, siyah ve mavi olmak üzere üç renk seçeneği var.

    Xiaomi 13 Lite resmen tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Snapdragon 7 Gen 1 işlemci

    Xiaomi 13 Lite gücünü Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 yonga setinden alıyor. Akıllı telefon 8/128 GB ve 8/256 GB'lık versiyonlarda tercih edilebilecek. Android 12 tabanlı MIUI 14 ile kutudan çıkan cihazın diğer özelliklerini 67W hızlı şarj destekli 4.500 mAh pil, 5G bağlantısı, Dolby Atmos özellikli hoparlörler, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC modülü olarak sıralayabiliriz.

    Xiaomi 13 Lite resmen tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 13 Lite'ın 8 Mart'ta satışa sunulması planlanıyor. Yeni modelin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip temel versiyonu Avrupa pazarında 499 euro fiyatla satılacak.
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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 1 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 5 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 6 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 6 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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