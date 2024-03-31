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    Xiaomi 14 Ultra Titanyum'un tamir ücretleri açıklandı

    Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonu Xiaomi 14 Ultra Titanyum'un garanti dışı tamir fiyatlarını açıkladı. İşte Xiaomi 14 Ultra Titanium Edition özellikleri ve yedek parça fiyatları...
    Xiaomi 14 Ultra Titanyum'un tamir ücretleri açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Xiaomi, yakın tarihte tanıtılan Xiaomi 14 Ultra Titanium Edition için resmi tamir fiyatlarını açıkladı. Peki Xiaomi 14 Ultra Titanyum'un ekran, anakart, kamera, batarya (pil) değişimi ücretleri ne kadar? İşte merak edenler için tüm parçaların onarım ücretleri.

    Xiaomi 14 Ultra Titanyum'un tamir ücretleri açıklandı

    Xiaomi tarafından paylaşılan listeye göre Xiaomi 14 Ultra Titanyum'un en değerli parçası Snapdragon 8 Gen 3'ün bulunduğu anakart veya PCB (Baskılı devre kartı). Öyle ki en yüksek maliyet (426 dolar) bu parçanın değişiminden kaynaklanıyor. Ekranı çatlayan kullanıcıların ise, ekran değişimi için 238 dolar ödemeleri gerek. Bu, standart Xiaomi 14 Ultra'nın onarım maliyetinden (190 dolar) biraz daha yüksek.

    Batarya (25 dolar) ve kamera modüllerinde (139+68+25+8 dolar) ise nispeten daha ucuz bir tamir ücreti mevcut. Ayrıca söz konusu fiyatlar yalnızca malzeme maliyetini yansıtıyor ve her onarım için 40 Yuan (6 dolar) ek standart işçilik ücreti mevcut. Bu arada tek bir onarım birden fazla parça gerektiriyorsa, bu ücretin bir kez alınacağını unutmamak gerek. İşte Xiaomi 14 Ultra Titanyum onarım ücretleri

    Xiaomi 14 Ultra Titanyum onarım ücretleri
    Parça Fiyat
    Anakart 426$
    Alt Soketler 7$
    Ekran 238$
    Arka Kamera (Ultra geniş) 68$
    Arka Kamera (Telefoto) 25$
    Ön Kamera 8$
    Arka Kamera (birincil) 139$
    Hoparlör 4$
    Pil 25$
    Arka Kapak 40$

    Xiaomi tarafından açıklanan ekran, pil, anakart, kamera tamir fiyatlarının garanti dışı durumlar için geçerli olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla cihazınız garanti kapsamındaysa ücretsiz veya daha uygun fiyata tamir ettirebilirsiniz.

    Xiaomi 14 Ultra Titanyum özellikleri

    Xiaomi 14 Ultra Titanium Edition'ın işlemci biriminde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, LPDDR5X bellek ve UFS 4.0 flash bellek yer alıyor. Adından da anlaşılacağı gibi TC-4 titanyum alaşımı ile desteklenen cihaz, 3200×1440 çözünürlüğe sahip, 6,73 inçlik dört tarafı  kavisli ve 3000 nit parlaklığa erişebilen bir OLED ekranla geliyor.  Ayrıca çift yönlü uydu iletişim bağlantısına sahip.

    Kamera biriminde Xiaomi, 14 Ultra’yı Summilux dörtlü kamera kurulumuyla donatmak için Leica ile ortaklık kurdu. Bu kurulumda 1 inç f/1.63-f/4.0 1024 duraklı değişken diyafram açıklığına ve ALD ultra düşük yansıma kaplamasına sahip OIS’li 50 MP Sony LYT-900 ana kamera yer alıyor. Ek olarak cihazda 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı, telefoto ve periskop üç kamera daha bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 6 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 4 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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