Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Xiaomi, yakın tarihte tanıtılan Xiaomi 14 Ultra Titanium Edition için resmi tamir fiyatlarını açıkladı. Peki Xiaomi 14 Ultra Titanyum'un ekran, anakart, kamera, batarya (pil) değişimi ücretleri ne kadar? İşte merak edenler için tüm parçaların onarım ücretleri.

Xiaomi 14 Ultra Titanyum'un tamir ücretleri açıklandı

Xiaomi tarafından paylaşılan listeye göre Xiaomi 14 Ultra Titanyum'un en değerli parçası Snapdragon 8 Gen 3'ün bulunduğu anakart veya PCB (Baskılı devre kartı). Öyle ki en yüksek maliyet (426 dolar) bu parçanın değişiminden kaynaklanıyor. Ekranı çatlayan kullanıcıların ise, ekran değişimi için 238 dolar ödemeleri gerek. Bu, standart Xiaomi 14 Ultra'nın onarım maliyetinden (190 dolar) biraz daha yüksek.

Batarya (25 dolar) ve kamera modüllerinde (139+68+25+8 dolar) ise nispeten daha ucuz bir tamir ücreti mevcut. Ayrıca söz konusu fiyatlar yalnızca malzeme maliyetini yansıtıyor ve her onarım için 40 Yuan (6 dolar) ek standart işçilik ücreti mevcut. Bu arada tek bir onarım birden fazla parça gerektiriyorsa, bu ücretin bir kez alınacağını unutmamak gerek. İşte Xiaomi 14 Ultra Titanyum onarım ücretleri

Xiaomi 14 Ultra Titanyum onarım ücretleri Parça Fiyat Anakart 426$ Alt Soketler 7$ Ekran 238$ Arka Kamera (Ultra geniş) 68$ Arka Kamera (Telefoto) 25$ Ön Kamera 8$ Arka Kamera (birincil) 139$ Hoparlör 4$ Pil 25$ Arka Kapak 40$

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Xiaomi tarafından açıklanan ekran, pil, anakart, kamera tamir fiyatlarının garanti dışı durumlar için geçerli olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla cihazınız garanti kapsamındaysa ücretsiz veya daha uygun fiyata tamir ettirebilirsiniz.

Xiaomi 14 Ultra Titanyum özellikleri

Xiaomi 14 Ultra Titanium Edition'ın işlemci biriminde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, LPDDR5X bellek ve UFS 4.0 flash bellek yer alıyor. Adından da anlaşılacağı gibi TC-4 titanyum alaşımı ile desteklenen cihaz, 3200×1440 çözünürlüğe sahip, 6,73 inçlik dört tarafı kavisli ve 3000 nit parlaklığa erişebilen bir OLED ekranla geliyor. Ayrıca çift yönlü uydu iletişim bağlantısına sahip.

Kamera biriminde Xiaomi, 14 Ultra’yı Summilux dörtlü kamera kurulumuyla donatmak için Leica ile ortaklık kurdu. Bu kurulumda 1 inç f/1.63-f/4.0 1024 duraklı değişken diyafram açıklığına ve ALD ultra düşük yansıma kaplamasına sahip OIS’li 50 MP Sony LYT-900 ana kamera yer alıyor. Ek olarak cihazda 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı, telefoto ve periskop üç kamera daha bulunuyor.

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