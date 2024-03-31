- Xiaomi 14 Ultra Titanyum'un tamir ücretleri açıklandı
- Xiaomi 14 Ultra Titanyum onarım ücretleri
- Xiaomi 14 Ultra Titanyum özellikleri
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Xiaomi 14 Ultra Titanyum'un tamir ücretleri açıklandı
Xiaomi tarafından paylaşılan listeye göre Xiaomi 14 Ultra Titanyum'un en değerli parçası Snapdragon 8 Gen 3'ün bulunduğu anakart veya PCB (Baskılı devre kartı). Öyle ki en yüksek maliyet (426 dolar) bu parçanın değişiminden kaynaklanıyor. Ekranı çatlayan kullanıcıların ise, ekran değişimi için 238 dolar ödemeleri gerek. Bu, standart Xiaomi 14 Ultra'nın onarım maliyetinden (190 dolar) biraz daha yüksek.
Batarya (25 dolar) ve kamera modüllerinde (139+68+25+8 dolar) ise nispeten daha ucuz bir tamir ücreti mevcut. Ayrıca söz konusu fiyatlar yalnızca malzeme maliyetini yansıtıyor ve her onarım için 40 Yuan (6 dolar) ek standart işçilik ücreti mevcut. Bu arada tek bir onarım birden fazla parça gerektiriyorsa, bu ücretin bir kez alınacağını unutmamak gerek. İşte Xiaomi 14 Ultra Titanyum onarım ücretleri
|Parça
|Fiyat
|Anakart
|426$
|Alt Soketler
|7$
|Ekran
|238$
|Arka Kamera (Ultra geniş)
|68$
|Arka Kamera (Telefoto)
|25$
|Ön Kamera
|8$
|Arka Kamera (birincil)
|139$
|Hoparlör
|4$
|Pil
|25$
|Arka Kapak
|40$
Xiaomi tarafından açıklanan ekran, pil, anakart, kamera tamir fiyatlarının garanti dışı durumlar için geçerli olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla cihazınız garanti kapsamındaysa ücretsiz veya daha uygun fiyata tamir ettirebilirsiniz.
Xiaomi 14 Ultra Titanyum özellikleri
Xiaomi 14 Ultra Titanium Edition'ın işlemci biriminde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, LPDDR5X bellek ve UFS 4.0 flash bellek yer alıyor. Adından da anlaşılacağı gibi TC-4 titanyum alaşımı ile desteklenen cihaz, 3200×1440 çözünürlüğe sahip, 6,73 inçlik dört tarafı kavisli ve 3000 nit parlaklığa erişebilen bir OLED ekranla geliyor. Ayrıca çift yönlü uydu iletişim bağlantısına sahip.
Kamera biriminde Xiaomi, 14 Ultra’yı Summilux dörtlü kamera kurulumuyla donatmak için Leica ile ortaklık kurdu. Bu kurulumda 1 inç f/1.63-f/4.0 1024 duraklı değişken diyafram açıklığına ve ALD ultra düşük yansıma kaplamasına sahip OIS’li 50 MP Sony LYT-900 ana kamera yer alıyor. Ek olarak cihazda 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı, telefoto ve periskop üç kamera daha bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...