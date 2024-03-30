Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S23 kullanıcıları One UI 6.1 güncellemesinden şikayetçi: Şarj hızlarını bozuyor

    Galaxy S23 kullanıcıları yakın zamanda kullanıma sunulan One UI 6.1 güncellemesinden şikayetçi. Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra ve S23 FE modellerinin şarj hızlarını bozuyor.
    Galaxy S23 kullanıcıları One UI 6.1 güncellemesinden şikayetçi! Tam Boyutta Gör
    Daha önce de bahsettiğimiz gibi One UI 6.1, çok sayıda özellikle 2023 model Samsung amiral gemisi telefonlara ulaşmaya başladı. Bunlar arasından Galaxy S23 sahipleri ise, ilginç bir sorunla karşı karşıya olabilir. Çok sayıda kullanıcı, One UI 6.1 güncellemesinin şarj hızını bozduğundan şikayetçi.

    Galaxy S23 kullanıcıları One UI 6.1 güncellemesinden şikayetçi

    Bildiğiniz gibi Galaxy S23 Ultra ve Galaxy S23+ 45W, S23 FE ve S23 modeli ise 25W hızlı şarj desteğine sahip. Ancak yeni paylaşılan One UI 6.1 güncellemesi, bu hızları yarı yarıya düşürüyor gibi görünüyor. Hatta Reddit ve Twitter'da şikayetler artarken, güncelleme öncesi ve güncelleme sonrası şarj hızlarını gösteren bir dizi ekran görüntüsü de paylaşıldı. 

    Üstelik Samsung’un topluluk forumunda sunulan önerilerden hiçbiri işe yaramıyor, Samsung da kullanıcıların yaşadığı bu sorunu henüz resmi olarak kabul etmiş değil.

    Galaxy S23 kullanıcıları One UI 6.1 güncellemesinden şikayetçi! Tam Boyutta Gör
    Twitter'da bulunan başka bir kullanıcı ise, One UI 6.1 güncellemesinden sonra benzer bir sorunla karşılaşan olup olmadığını sordu ve çok sayıda kullanıcının sorundan etkilendiği ortaya çıktı. Yukarıda da görülebildiği gibi şarj hızları 14W ila 15W ile sınırlı ve bazen bu rakamların bile altına düşüyor.

    Ayrıca yeni sorun, 45W şarj hızlarını destekleyen Galaxy S23 Ultra da dahil tüm Galaxy S23 modellerini etkiliyor gibi görünüyor. İyi haber şu ki, sorunun One UI 6.1 güncellemesinden kaynaklandığı neredeyse kesin. Dolayısıyla Samsung'un konudan haberdar olduğu takdirde kısa yeni bir düzeltme paylaşacağını düşünüyoruz. 

    Ayrıca Ayarlar > Yazılım Güncelleme > Yazılım Güncellemesini Kontrol Et ve Yükle seçeneğine giderek güncellemeyi manuel olarak kontrol etmeyi unutmayın.

    One UI 6.1 özellikleri

    • Yapay zeka tarafından oluşturulan duvar kağıtları
    • Kilit ekranı için hava durumu ve portre efektleri
    • Yapay zeka ile fotoğraf sahnelerinde nesnelerin yerini değiştirme ve bir fotoğrafı sınırlarının ötesine genişletme
    • Yapay zeka ile geliştirilmiş Samsung Notes
    • Görüşmeler sırasında canlı çeviri
    • Yüksek sesli ortamlarda izolasyon sağlayan Voice Focus
    • Nesneleri bir görüntüden diğerine taşıyabilmek
    • Geliştirilmiş pil koruma özellikleri ve özelleştirme
    • Yeni veya iyileştirilmiş animasyonlar
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 5 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    promo forma ne demek omuz genişliği kaç cm olmalı 2011 toyota corolla 1.6 comfort extra yorum samsung tv apk yükleme araç ön koruma demiri yasak mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 10S
    Xiaomi Redmi Note 10S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız