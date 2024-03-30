Galaxy S23 kullanıcıları One UI 6.1 güncellemesinden şikayetçi: Şarj hızlarını bozuyor

Tam Boyutta Gör Daha önce de bahsettiğimiz gibi One UI 6.1, çok sayıda özellikle 2023 model Samsung amiral gemisi telefonlara ulaşmaya başladı. Bunlar arasından Galaxy S23 sahipleri ise, ilginç bir sorunla karşı karşıya olabilir. Çok sayıda kullanıcı, One UI 6.1 güncellemesinin şarj hızını bozduğundan şikayetçi.

Galaxy S23 kullanıcıları One UI 6.1 güncellemesinden şikayetçi

Bildiğiniz gibi Galaxy S23 Ultra ve Galaxy S23+ 45W, S23 FE ve S23 modeli ise 25W hızlı şarj desteğine sahip. Ancak yeni paylaşılan One UI 6.1 güncellemesi, bu hızları yarı yarıya düşürüyor gibi görünüyor. Hatta Reddit ve Twitter'da şikayetler artarken, güncelleme öncesi ve güncelleme sonrası şarj hızlarını gösteren bir dizi ekran görüntüsü de paylaşıldı.

Üstelik Samsung’un topluluk forumunda sunulan önerilerden hiçbiri işe yaramıyor, Samsung da kullanıcıların yaşadığı bu sorunu henüz resmi olarak kabul etmiş değil.

Tam Boyutta Gör Twitter'da bulunan başka bir kullanıcı ise, One UI 6.1 güncellemesinden sonra benzer bir sorunla karşılaşan olup olmadığını sordu ve çok sayıda kullanıcının sorundan etkilendiği ortaya çıktı. Yukarıda da görülebildiği gibi şarj hızları 14W ila 15W ile sınırlı ve bazen bu rakamların bile altına düşüyor.

Ayrıca yeni sorun, 45W şarj hızlarını destekleyen Galaxy S23 Ultra da dahil tüm Galaxy S23 modellerini etkiliyor gibi görünüyor. İyi haber şu ki, sorunun One UI 6.1 güncellemesinden kaynaklandığı neredeyse kesin. Dolayısıyla Samsung'un konudan haberdar olduğu takdirde kısa yeni bir düzeltme paylaşacağını düşünüyoruz.

Galaxy AI ve One UI 6.1, 2023 Samsung amiral gemilerine geldi! 1 gün önce eklendi

Ayrıca Ayarlar > Yazılım Güncelleme > Yazılım Güncellemesini Kontrol Et ve Yükle seçeneğine giderek güncellemeyi manuel olarak kontrol etmeyi unutmayın.

One UI 6.1 özellikleri

Yapay zeka tarafından oluşturulan duvar kağıtları

Kilit ekranı için hava durumu ve portre efektleri

Yapay zeka ile fotoğraf sahnelerinde nesnelerin yerini değiştirme ve bir fotoğrafı sınırlarının ötesine genişletme

Yapay zeka ile geliştirilmiş Samsung Notes

Görüşmeler sırasında canlı çeviri

Yüksek sesli ortamlarda izolasyon sağlayan Voice Focus

Nesneleri bir görüntüden diğerine taşıyabilmek

Geliştirilmiş pil koruma özellikleri ve özelleştirme

Yeni veya iyileştirilmiş animasyonlar

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