Galaxy S23 kullanıcıları One UI 6.1 güncellemesinden şikayetçi: Şarj hızlarını bozuyor

Galaxy S23 kullanıcıları One UI 6.1 güncellemesinden şikayetçi
Bildiğiniz gibi Galaxy S23 Ultra ve Galaxy S23+ 45W, S23 FE ve S23 modeli ise 25W hızlı şarj desteğine sahip. Ancak yeni paylaşılan One UI 6.1 güncellemesi, bu hızları yarı yarıya düşürüyor gibi görünüyor. Hatta Reddit ve Twitter'da şikayetler artarken, güncelleme öncesi ve güncelleme sonrası şarj hızlarını gösteren bir dizi ekran görüntüsü de paylaşıldı.
Üstelik Samsung’un topluluk forumunda sunulan önerilerden hiçbiri işe yaramıyor, Samsung da kullanıcıların yaşadığı bu sorunu henüz resmi olarak kabul etmiş değil.
Ayrıca yeni sorun, 45W şarj hızlarını destekleyen Galaxy S23 Ultra da dahil tüm Galaxy S23 modellerini etkiliyor gibi görünüyor. İyi haber şu ki, sorunun One UI 6.1 güncellemesinden kaynaklandığı neredeyse kesin. Dolayısıyla Samsung'un konudan haberdar olduğu takdirde kısa yeni bir düzeltme paylaşacağını düşünüyoruz.
Ayrıca Ayarlar > Yazılım Güncelleme > Yazılım Güncellemesini Kontrol Et ve Yükle seçeneğine giderek güncellemeyi manuel olarak kontrol etmeyi unutmayın.
One UI 6.1 özellikleri
- Yapay zeka tarafından oluşturulan duvar kağıtları
- Kilit ekranı için hava durumu ve portre efektleri
- Yapay zeka ile fotoğraf sahnelerinde nesnelerin yerini değiştirme ve bir fotoğrafı sınırlarının ötesine genişletme
- Yapay zeka ile geliştirilmiş Samsung Notes
- Görüşmeler sırasında canlı çeviri
- Yüksek sesli ortamlarda izolasyon sağlayan Voice Focus
- Nesneleri bir görüntüden diğerine taşıyabilmek
- Geliştirilmiş pil koruma özellikleri ve özelleştirme
- Yeni veya iyileştirilmiş animasyonlar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...