Xiaomi'den 5G ve IoT alanlarına 7 milyar dolarlık yatırım

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Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, şirket olarak yeni teknolojilerin geliştirilmesine büyük yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı.

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Deneyimli yönetici 2020'nin Xiaomi’nin 5G alanında atağa kalkacağı bir yıl olacağını söyledi. Buna ek olarak şirket akıllı ev ve akıllı ev aletleri bölümlerini de aktif olarak geliştirmeyi hedefliyor.

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Dev yatırım planı

Lei Jun, Xiaomi'nin önümüzdeki beş yıl içinde 5G ve AIoT (AI + IoT) alanlarına 50 milyar yuan yani 7.1 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını söyledi.

Xiaomi'nin patronu ayrıca televizyon satılşarında rekor kırdıklarını da doğruladı. Xiaomi TV'ler Çin'de birinci sırada yer alıyor. Şirket küresel ölçekte ise ilk 5 TV markası arasına girmeyi başarmış durumda.

https://www.gizchina.com/2020/01/02/xiaomi-to-invest-about-7-billion-on-5g-iot-over-the-next-5-years

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