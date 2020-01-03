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    Xiaomi'den 5G ve IoT alanlarına 7 milyar dolarlık yatırım

    Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin patronu Lei Jun, önümüzdeki 5 sene içerisinde 5G ve IoT alanlarına 7.1 milyar dolardan fazla yatırım yapacaklarını açıkladı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi'den 5G ve IoT alanlarına 7 milyar dolarlık yatırım
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    Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, şirket olarak yeni teknolojilerin geliştirilmesine büyük yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı.

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    Deneyimli yönetici 2020'nin Xiaomi’nin 5G alanında atağa kalkacağı bir yıl olacağını söyledi. Buna ek olarak şirket akıllı ev ve akıllı ev aletleri bölümlerini de aktif olarak geliştirmeyi hedefliyor.

    Xiaomi'den 5G ve IoT alanlarına 7 milyar dolarlık yatırım
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    Dev yatırım planı

    Lei Jun, Xiaomi'nin önümüzdeki beş yıl içinde 5G ve AIoT (AI + IoT) alanlarına 50 milyar yuan yani 7.1 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını söyledi.

    Xiaomi'nin patronu ayrıca televizyon satılşarında rekor kırdıklarını da doğruladı. Xiaomi TV'ler Çin'de birinci sırada yer alıyor. Şirket küresel ölçekte ise ilk 5 TV markası arasına girmeyi başarmış durumda.



    https://www.gizchina.com/2020/01/02/xiaomi-to-invest-about-7-billion-on-5g-iot-over-the-next-5-years Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    Şu resimdeki 5li de hiç teknolojik bir tip yok. Belliki cin hukumetinin elemanlari. Miui zaten full istihbarat yazilimi aldigim nefesi bile gonderiyo.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Keşke namuslu bir ithalatçı ya da yatırımcı bu teknolojiyi ülkemize taşısa. Olur da bizim işsiz mühendislerimiz de görüp ellerini ayaklarını oynatır böylece.
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